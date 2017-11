Visszatér a pályára a korábbi drogdíler

2017. december 3. pirosbetűs nap lehet Josh Gordon számára. A Nemzeti Futball Ligában (NFL) szereplő Cleveland Browns elkapója mintegy három évvel korábban, 2014. december 21-én játszott utoljára ez NFL-ben, azóta megjárta a hadak útját. Pedig tehetségéhez kétség sem férhet, több NFL-rekordot is tart, 22 évesen a világ tetején volt, ahonnan hatalmasat zuhant. Most pedig megróbálkozik a visszamászással, vasárnap kezdheti.

Már az NFL-be vezető út sem volt hétköznapi az elkapó számára. Második évében a Baylor Egyetemen úgy találtak rá és csapattársára, Willie Jeffersonra, hogy egy gyorsétterem parkolójában aludtak Jefferson kocsijában, amiben a rendőrök marihuánát is találtak. Jeffersont kitették a csapatból, Gordon megúszta eltiltással. A következő nyáron megbukott a kötelező drogteszten, szintén fűvel, jött is a következő felfüggetsztés. A minap azt is beismerte a Sport Illustratednek, hogy nemcsak fogyasztója volt a drogoknak.

Hetente kaptam hat fontnyi (kb. 2,7 kg) füvet, amit Texas állam különböző városaiban adtam el, például Dallasban és Austinban is. Havi 10000 dollárt (2,6 millió forintot) kerestem.

Ezeknek is köszönhető, hogy következő évét már nem a Bayloron, hanem a Utah Egyetemen töltötte, igaz, nem csak emiatt. Jelentkezett a 2011-es NFL újoncbörzére, de későn, ezért ki kellett ülnie az egész idényt.

2012-ben ismét megpróbálkozott a drafttal, de a múltja miatt nem választotta ki egy csapat sem. Végül a Cleveland Brownst meggyőzte, a csapat pedig le is igazolta. Nem is sikerült rosszul az első éve az NFL-ben, 805 yardot és 5 touchdownt szerzett, amivel a legjobb újoncok közé tartozott.

2013 nyarán megszegte az NFL teljesítményfokozókra vonatkozó szabályát, emiatt ki kellett hagynia a szezon első két meccsét, a maradék 14-en viszont félelmetes számokat produkált: annak ellenére, hogy hiányzott az első két fordulóban, összesen 1646 yardot gyűjtött, amivel első volt az NFL elkapói között, valamint egy máig élő rekordot is felállított: ő lett az első játékos, aki két egymást követő mérkőzésen is 200 yard fölé jutott elkapásokkal. A 12. héten a Pittsburgh-ben 237-et szerzett, egy hétre rá a Jacksonville ellen meg sem állt 261-ig, ráadásul TD-t is elkapott mindkét alkalommal. Be is került az NFL év végi álomcsapatába, a Pro Bowlra is meghívták. 22 éves volt ekkor.

Ő lehetett volna a Browns megmentője, de nem így lett. 2014 nyarán lekapcsolták, miközben tudatmódosítók hatása alatt vezetett, a liga 10 meccsre meszelte el. Sőt, a csapat egy újabb kihágás miatt az év utolsó meccsén nem engedte pályára, így 2014. december 21-én játszott utoljára, bár ezt akkor még senki sem tudta.

Sokáig nem kellett várni az új felfüggesztésére, amit 2015-ben szabtak ki rá. Mivel ez már sokadik vétsége volt, azonnal megkapta a maximális büntetést, azaz az egész következő, 2015-ös szezonból kizárták. Eltiltása alatt ismét fennakadt egy ellenőrzésen, így a 2016-os kiírást úgy várhatta, hogy tudta, az első négy héten nem játszhat. Ezt le is töltötte, de utána bevonult egy bentlakásos rehabilitációs intézetbe. 2017-ben többször is kérte az NFL-t, engedélyezzék a visszatérést, amit Roger Goodell, a liga elnöke végül megadott neki. November 1-je óta edz a Brownsszal, most pedig készen áll, hogy újra pályára lépjen, mindenki zöld utat adott neki.

Egy nemrég adott interjújában elmondta, gyakorlatilag egyik meccsén sem volt színjózan, "valami mindig volt a szervezetében". Saját bevallása szerint egy éve tiszta és ez így is fog maradni. 26 éves, még lehet pár jó szezonja, a tehetsége alapján a legjobb 5 elkapó között van. Ha tényleg távol tudja tartani magát a drogoktól és az alkoholtól, talán tényleg ő lehet az azóta is haldokló Cleveland egyik megmentője.