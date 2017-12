NFL: döbbenetes NFC-derbik dömpingje

A Sport TV kommentátora Kun Zsolt kemény fába vágja a fejszéjét, hiszen az idei NFL-szezon minden mérkőzésére győztest tippel. Hogy Maka végül fejcsóválást és kiröhögést vagy virtuális vállveregetést érdemel, csak hosszú távon derül ki, mindenesetre minden héten leírja gondolatait az összes találkozóról.

Parádés összecsapásokat tűz ezen a héten műsorára a Sport TV, úgy, hogy a forduló után az NFC-ben mindenképpen tisztábban lehet látni a rájátszás körvonalait. A múlt heti 13-3 után célom innentől az, hogy dupla annyi jó tippet hozzak a szezonban, mint amennyi mellément. Reméljük, a tervemben segítségemre lesz a szerencsés 13. hét. Lássuk!

Jacksonville Jaguars (7-4) – Indianapolis Colts (3-8): A múlt héten kellemetlenül megbotlott a Jags Arizonában, ám a barátságos menetrend és a még mindig videójátékszerű védelem miatt továbbra is az AFC déli csoportjának favoritja. A Colts támadójátékába színt hozhat Jack Doyle (főleg, ha agyrázkódása után Telvin Smith nem játszhat), ám már az apró öröm lesz, ha nem ismétlődik meg az első meccsük forgatókönyve: akkor a Jags 27-0-ra nyert 10 sackkel a puttonyban. Tipp: Jaguars

Atlanta Falcons (7-4) – Minnesota Vikings (9-2) (vasárnap 19:00, Sport 2): Case Keenum a hónap támadójátékosa lett az NFC-ben, amit a parádés Hálaadás-napi performanszával erősített meg. Hogy látunk-e tőle visszaesést, azt ez a mérkőzés merőben meghatározhatja. A Falcons precíz támadójátéka (48%-kal gördülnek tovább harmadik kísérletek esetén) továbbra is megújulófélben van, a rossz széria után pedig zsinórban három győzelmet szedett össze az atlantai alakulat. A parádés NFC-rangadón a hazai csapatnak szavazok bizalmat. Tipp: Falcons

Buffalo Bills (6-5) – New England Patriots (9-2): A Pats támadásban zsinórban 4 meccsen 25 pontot sem bírt összeszedni, ám azóta az elmúlt három meccsen 36.3 pontot átlagol. A félelmetes tény persze, hogy mind a 7 meccset megnyerte. Tyrod Taylor kezdőbe való visszaállítása a védelemre is jó hatással volt (10 ponton tartotta a Chiefst, miután 54-et pakolt fel a Chargers ellene), ám nehéz látni, hogy a félelmetes Patriots ellen megismételné a bravúrt. Tipp: Patriots

Chicago Bears (3-8) – San Francisco 49ers (1-10): Nem a forduló rangadója, de ezt talán már a szezon előtt is sejtettük. Ami mindenképp bizakodásra adhat okot, hogy a 49ers kezdőjében megnézhetjük végre Jimmy Garoppolót. Az akadály nehezebb lesz a látszatnál, hiszen a Bears védelme több nagyobb csapat ellen is meccsben tartotta az együttest (párszor nyerni is sikerült). Nem kevés optimizmust lehelne a kaliforniai rajongók szívébe a jövőre nézve, ha Jimmy G elhozna egy győzelmet. Tipp: 49ers

Green Bay Packers (5-6) – Tampa Bay Buccaneers (4-7): Elképzelhető, hogy hiba volt Aaron Rodgerst sérültlistára rakni, hiszen az irányító a Steelers elleni meccs előtti bemelegítésen 50 yardos passzokat is megdobott – láthatóan tökéletesen halad a rehabilitáció. A Steelers otthonában majdnem ellopta a győzelmet a Packers, ám a darabjaiban lévő Buccaneers ellen szinte kötelező feladat ez: a kalózok elvesztették a szezonra a támadófal két ékkövét, Ali Marpetet és Demar Dotsont is. Tipp: Packers

Tennessee Titans (7-4) – Houston Texans (4-7): A Colts nyögvenyelős megverésével, és a Jaguars váratlan buktájával a Titans visszaállt a csoport élére, ám a két nyugati túra, illetve a Rams elleni hazai mérkőzés miatt egyáltalán nem biztos, hogy lépéselőnyben van. A Texanst ettől függetlenül el kell kapnia, még akkor is, ha DeAndre Hopkins az elmúlt két hétben Patrick Petersonból és Jimmy Smithből csinált teljesen átlagos cornerbacket. Tipp: Titans

Miami Dolphins (4-7) – Denver Broncos (3-8): Muszáj erről a meccsről bármit írnom? Nem? Köszönöm! Tipp: Broncos

New York Jets (4-7) – Kansas City Chiefs (6-5): A szezon első hetei után még az MVP-díj közelében emlegettük Alex Smitht és Kareem Huntot is, ám a Chiefs visszaesése (egy győzelem a legutóbbi hat mérkőzésen) nagyban nekik, illetve a támadófal visszaesésének köszönhető. A szezon előtt teljesen szánalmasnak hitt Jets-támadóalakulat váratlanul elég sok pozitívummal szolgál idén, így például Robby Anderson játékával. A másodéves elkapó 14. az elkapott yardokban, pedig az év első két meccsén összesen 50 yard jutott neki. Tipp: Chiefs

Baltimore Ravens (6-5) – Detroit Lions (6-5): Teljesen más szituációban lévő, két 6-5-ös mérlegű együttes csap össze, hiszen amíg a Ravens felemás játékkal is könnyen befuthat egy wild card helyre az AFC-ben, addig a Lions nagy valószínűséggel nem bukhat sokkal több meccset, mert az NFC playoffképe jóval kiélezettebb. Bár hírnév alapján a Ravens védelme jobb, a Lions védő és speciális egységénél több TD-t egy csapat sem szerzett a ligában. Tipp: Lions

Los Angeles Chargers (5-6) – Cleveland Browns (0-11): A liga legforróbb csapataként menetelő Chargers összecsap a szezon eleje óta jéghideg Brownsszal. Mi történhet? Annyi bizonyos, hogy az AFC-nyugat teljes összeomlásával Riversék a 0-4-es kezdés dacára könnyen a divíziót is megnyerhetik, amit a Cowboys idegenbeli elpusztításával is bizonyítottak. Sok sikert kívánok DeShone Kizernek a Joey Bosa, Melvin Ingram és a liga legjobb cornerbackjévé fejlődő Casey Heyward vezette védelem ellen. Tipp: Chargers

Oakland Raiders (5-6) – New York Giants (2-9): Kissé tragikus, hogy megszakad Eli Manning sorozata, főleg, hogy ő tehet a legkevésbé arról, hogy támadófal, futójáték és a szezon előrehaladtával NFL-szintű elkapók nélkül kellett helytállnia. A Giants az utolsó NFL-csapat, amelynél sohasem kezdett még afroamerikai irányító, úgyhogy Geno Smith legalább ezt a szériát megszakíthatja. Derek Carrnál egy irányító sem kap több időt passzolásra az idei szezonban, ám a fantasztikus fal a futójátékban nem mutatkozik. Tipp: Raiders

(8-3) – Carolina Panthers (8-3) (vasárnap 22:25, Sport 2): Sok mindenről dönthet a találkozó, a potenciális rájátszáshelyezéseken kívül például a csoportgyőzelemről is. Az első meccset magabiztosan nyerte meg a Saints, de az a találkozó mintha évtizedekkel ezelőtt történt volna. A Mark Ingram, Alvin Kamara páros továbbra is megállíthatatlan (legyen szó futásról vagy passzjátékról), ami főleg úgy lehet kiugró, ha a Panthersnél Christian McCaffrey nem tudja vállalni a játékot. Ezen a mérkőzésen egy másodpercig sem unatkozunk, ezt már most garantálom. Tipp: Saints

Arizona Cardinals (5-6) – Los Angeles Rams (8-3): A Jacksonville ellen Blaine Gabbert és Phil Dawson győzelemre vezette a Cardinalst, ám a meccs hőse Chandler Jones volt, aki sackekben hirtelen a liga élére ugrott. A Rams a Saints megverése után ismét bizonyította, hogy Super Bowl-esélyes csapatként kell számolni vele. A londoni meccsükön 33-0-ra nyert a Rams, ráadásul a Cardinals ott vesztette el Carson Palmert is, így sok jó emléke nincs a csapat rajongóinak erről az összecsapásról. Nem vagyok benne biztos, hogy ezúttal lesz. Tipp: Rams

Seattle Seahawks (7-4) – Philadelphia Eagles (10-1) (hétfő 02:30, Sport 2): A hét harmadik szuper NFC-mérkőzésén megnézhetjük Carson Wentzet a liga egyik legbrutálisabb arénájában. Amire biztosan számíthatunk, hogy az Eagles vezet három negyed után: a Seahawks az idén 104 pontot szerzett a negyedik negyedekben, 58 ponttal többet ellenfeleinél. Hogy sikerül-e egy újabb őrült fordítás? Ennyi sérült mellett valahogy nem látom. Tipp: Eagles

Cincinnati Bengals (5-6) – Pittsburgh Steleers (9-2) (kedd 02:30, Sport 2): A Packerstől kapott 28 pont azért is volt meglepő a Steelers rajongóinak, mert előtte zsinórban öt héten át nem lépték át az ellenfelek a 17 pontos határt. A Bengals az előző két héten gyenge csapatok elpáholásával némi lendületet vett, de a kedd hajnali meccsen maximum abban a közhelyben bízhat, hogy csoportrangadókon bámi megtörténhet. Tipp: Steelers

Előző hét: 13-3

Összesen: 110-66