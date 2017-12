Fábián Melinda hajnalban bemutatkozik a UFC-ben

Fábián Melinda és ellenfele, DeAnna Bennett is bemért a szombat hajnalban sorra kerülő UFC-ütközetükre, így a mérkőzést már semmi sem veszélyezteti. De mit is jelent számunkra, hogy egy magyar lány UFC-oktogonba lép?

Nem kifejezetten kedvelem a sportok közötti összehasonlításokat, ám Fábián Melinda tekinthető az MMA Dávid Kornéljának. Olyat vitt véghez, amit rajta kívül Magyarországról senki. Bár Christian Wellich magyar származású amerikaiként elért ezt-azt a világ leghíresebb nyolcszögében, Magyarországról, magyar felkészüléssel még senki nem jutott el odáig, mint Melinda.

Az egész persze egy hatalmas álomként indult, és kellett hozzá az a tény is, hogy a UFC létrehozza negyedik női súlycsoportját, egy év alatt megduplázva a meglévő kettőt. A női légsúly azoknak a hölgyeknek ad és adhat otthont, akik szalmasúlyba (kb. 52,2 kg) nehezen tudnak belefogyni, ám a harmatsúlyhoz (kb. 61,2 kg) nincs meg a felépítésük. Dana White végül rábólintott a 125 fontos (kb. 56,7 kg) női divízióra, a The Ultimate Fighter 26. évadát pedig (hasonlóan a szalmasúlyú 20. évadhoz) annak szentelték, hogy 16 hölgy közül az évad végén valakit a súlycsoport bajnokává koronázzanak.

Valószínűleg sohasem felejtjük el a reggelt, amikor augusztus elején a Sergio Pettis és Brandon Moreno nevével fémjelzett gálán kikerült a 16 hölgy listája, amelyen egy magyar név is szerepelt. Már csak amiatt is, mert egészen addig a hazai MMA-szcénából is csak páran tudtak a hírről, hogy Melinda kiutazott Las Vegasba, hogy megannyi hölggyel versenyezzen a végső keretbe való kerülésért. White, illetve a UFC meccseiért felelős megfigyelőknek tetszett Melinda atletikussága, ereje és földharca is, ráadásul azt is mérlegelték, hogy Melinda európai rendezvényeken ugyan elszenvedett három vereséget, de kettő olyan ellenféltől jött, aki azóta már a UFC mezőnyét erősíti.

A végső kereten lévő versenyzők között találtunk ismertebb neveket. Lauren Murphy hosszú ideje a UFC alkalmazásában állt, mint harmatsúlyú versenyző. Roxanne Modafferi már a harmatsúlyú TUF-ben is feltűnt és messze az oktogonban töltött legtöbb idővel rendelkezik. Barb Honchak a világ legnagyobb női MMA-szervezetének (Invicta) női bajnoka. Mégis, a matchmakerek az előkelő 7. helyen rangsorolták, gyakorlatilag jelezve, a házban lévő harcosok legalább felénél jobbnak gondolják honfitársunkat.

Melinda alulmaradt az egyenes kieséses verseny első mérkőzésén a hawaii Rachael Ostovich-Berdon ellen, ám a remény élt, hogy láthatjuk UFC-oktogonban, hiszen egy teljesen új súlycsoport felépítésénél szükség van emberekre – főleg olyanokra, akiket tv-nézők százezrei már megismertek. A 20. évadban is rengeteg olyan hölgy kapott UFC-szerződést (és tagja azóta is a szervezet keretének), aki az első meccsén alulmaradt. Tecia Torres rögtön az első meccsén kikapott, sőt, miután egy sérülés miatt kaphatott még egy lehetőséget, ismét megverték: mégis szombatról vasárnapra a UFC 218 főkártyáján verekedhet, mint a szalmasúly 5. kiemelt bunyósa. Nem szabad tehát a házban lévő vereségből sok következtetést levonni.

Az első lépcső DeAnna Bennett lesz Melindának, akivel a házban jó viszonyt ápolt (Eddie Alvarez edzősködése alatt csapattársak voltak). A fogadóirodáknál a rutinosabb Bennett masszív favorit, ám ebben a sportban ennél sokkal, de sokkal nagyobb meglepetéseket is láttunk. Annyi bizonyos, egy győzelem rögtön a súlycsoport top15-ös listájára emelné, ám egy vereség miatt sem kell szomorkodni, hiszen minden bizonnyal kap még lehetőséget a bizonyításra – a UFC nem nagyon szokott egy mérkőzésre szerződést adni, mondván több lehetőség kell, hogy igazán véleményt lehessen formálni egy versenyzőről.

Ma hajnalban nincs tehát más dolgunk, mint az, hogy dőljünk hátra és élvezzük, amint láthatunk egy magyar hölgyet a világ legnagyobb MMA-színterén, de abban is reménykedjünk, Melinda megterített annak, hogy egyre több fiatal magyart igazoljon a UFC.

A The Ultimate Fighter 26 döntője szombat reggel 04:00 órától kezdődik a Sport1-en. Melinda a második mérkőzést vívja majd a hatmeccses főkártyáról.