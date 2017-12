Gronkowski eltiltva, hullottak a fejek New Yorkban

Rob Gronkowski, a New England Patriots tight endje vasárnap teljesen felesleges, de durva szabálytalanságot követett el a Buffalo Bills védője, Tre'Davious White ellen. Eközben a New York Giantsnél továbbra is áll a bál, a vezetőedző és a szakmai igazgató is a kirúgás sorsára jutott.

A Nemzeti Futball Liga (NFL) vizsgálóbizottsága egy mérkőzésre eltiltotta Rob Gronkowskit, méghozzá ezért a megmozdulásért:

White agyrázkódás gyanújával kiszállt a meccsből, játéka kérdéses a következő héten. Gronkowski a hírek szerint fellebbezni fog. A mérkőzés után azonnal elnézést kért a védőtől, igaz, erre a tettre nem igazán van mentség.

A New York Giants katasztrofális szezonja folytatódik, ezúttal az idén szintén nem túl veretes Oaklandtől sikerült kikapni, ami Ben McAdoo vezetőedző és Jerry Reese szakmai igazgató állásába került. McAdoo tavaly nyáron vette át a csapatot, amellyel rögtön rájátszásba is jutott, igaz, a támadójáték már akkor is akadozott. Jelenleg a Giants 2-10-es mérleggel az NFL utolsó előtti helyén áll, pedig nagy várakozásokkal vágott neki a csapat ennek az évnek. Az edző utolsó emlékezetes cselekedete az volt, amikor a legutóbbi forduló előtt kijelentette, cserepadra ülteti a klub legendáját, Eli Manninget, akinek ezzel megszakadt 210 meccses sorozata kezdőként.

Ez azt is jelentette, hogy Manning profi karrierje során először nem kezdett, mióta 2004-ben megkapta a Giants karmesteri pálcáját. Ezek után fél New York McAdoo fejét követelte, hiszen bár az irányító tényleg nem játszott jól idén (sem), világosan látszik, hogy nem ő a Giants problémáinak forrása, inkább a vezetésbeli inkompetencia, valamint az, hogy McAdoo-ért a játékosok sem voltak oda túlzottan. A Manning helyén játszó, New York másik csapatánál, a Jetsnél már megbukó Geno Smith ugyan nem teljesített vállalhatatlanul, a Giants így is vereséget szenvedett.

McAdoo-n kívül Jerry Reese munkáját is megköszönték 10 év után, ebben sincs semmi meglepő. 2007-ben vette át a klubot, előtte játékosmegfigyelőként dolgozott. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Giants 2008-as Super Bowl-győzelmében, hiszen annak a csapatnak a magját ő (is) rakta össze, majd a sikert meg tudta ismételni 2012-ben, azóta viszont egyre rosszabbul végezte a munkáját, mindössze Odell Beckham Jr. és Landon Collins draftolását lehet pozitívumként elkönyvelni nála. Ben McAdoo kinevezése volt az utolsó, ámde végzetes hibája, azt pedig egyikőjük sem fogja tudni lemosni magáról, hogyan alázták meg Eli Manninget.