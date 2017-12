Mayweather legnagyobb riválisa is kihívta Conor McGregort

Ugyan korábban azt is megszellőztették, hogy lesz visszavágója az augusztusban megrendezett Floyd Mayweather - Conor McGregor bokszmeccsnek, az amerikai ökölvívió azóta többször is kijelentette: örökre szögre akasztotta a kesztyűket. Most úgy néz ki, egy másik legenda viszont örömmel bunyózna a ketrecharcossal: Mayweather legnagyobb riválisa, a 38 éves Manny Pacquiao még mindig aktív ökölvívó, legutóbb pedig azt nyilatkozta, szívesen megméretné magát McGregor ellen.