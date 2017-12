Vége a Cleveland sorozatának: Indianában kapott ki a James-brigád

Megszakadt a Cleveland Cavaliers 13 mézkőzéses győzelmi sorozata az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján, miután a LeBron James vezette csapat 106-102-es vereséget szenvedett az Indiana Pacers otthonában. Nem járt jobban az eddig ligaelsőként menetelő Boston Celtics sem, amely San Antonioban kapott ki, köszönhetően Manu Ginobili meccsnyerő dobásának. Győzött viszont a Steph Curryt nélkülöző Golden State, két meccsen pedig hosszabbítás döntött.

Az Indiana Pacers idén már több nagyobb skalpot is begyűjtött, és ahhoz képest, hogy a szezon előtt az NBA egyik legrosszabb csapatának várták, a várakozásokat felülmúlva az 5. helyen áll a keleti főcsoportban. A nyáron a Paul George-csere miatt érkező Victor Oladipo szintet lépett idén és a "Legtöbbet Fejlődő Játékos" díjának legnagyobb esélyese. Ezúttal 33 ponttal, 8 lepattanóval és 5 gólpasszal húzta övéit, a végjátékban több kulcsfontosságú dobást is értékesített. A túloldalon természetesen LeBron James volt a vezér, azonban a második félidőben mindössze 39 pontot dobott a Cavs az első 24 percben szerzett 62 után, így a Pacers folyamatosan dolgozta le hátrányát és meg is fordította a meccset, megszakítva ezzel a Cleveland sorozatát.

Ennek a Boston örülhetett a legjobban, kihasználnia azonban mégsem sikerült a rivális botlását, ugyanis a Celtics is kikapott. Kyrie Irving ezúttal nem a játékszervezésből, hanem a pontszerzésből vette ki a részét, 36-ot szórt, emellett mindössze egyetlen gólpasszt adott, végül viszont a kezében maradt az egyenlítés. A San Antonio ugyanis ismét régi fegyverét vette elő, leporolta, majd kivégezte vele a Bostont: a 40 éves Manu Ginobilinek lehet, hogy a haja és a sebessége is megkopott az elmúlt években, de rutinban, képzettségben, intelligenciában és higgatságban még mindig élen jár, erre pedig most is szükség volt. Végül öt másodperccel a vége előtt beverte a győztes hármast, ezzel a Spurs továbbra is harmadik nyugaton. A Boston vereségével a Houston Rockets került az NBA élére.

A Golden State Warriors Detroitba látogatott, ahol a kiváló 3. negyednek köszönhetően négy ponttal legyőzte a Pistonst. Steph Curry hiányában ismét Kevin Durant vitte hátán a csapatot, ráadásul nemcsak támadásban, hanem védekezésben is parádézott: ő és a tavalyi szezon legjobb védőjének megválasztott Draymond Green összesen 11 blokkot osztott ki, remekül működött a címvédő légielhárítása.

Két meccsen is csak a túlóra után született döntés, a Chicago Bulls a Charlotte Hornets vendégeként győzött, míg a Sacramento Kings New Orleansban, hiába DeMarcus Cousins elképesztő formája.

Eredmények:

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 106-102

Charlotte Hornets – Chicago Bulls 111-119 hosszabbítás után

Orlando Magic – Denver Nuggets 89-103

Detroit Pistons – Golden State Warriros 98-102

New Orleans Pelicans – Sacramento Kings 109-116 hosszabbítás után

Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks 109-102

San Antonio Spurs – Boston Celtics 105-102

Memphis Grizzlies – Toronto Raptors 107-116