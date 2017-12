Egymással meccselnek a jövő sztárjai az NFL-ben

Először néz egymással farkasszemet a 2016-os draft első és második helyén elkelt irányító, Jared Goff és Carson Wentz. A Los Angeles Rams-Philadelphia Eagles mérkőzésen hosszú rivalizálás kezdődhet el.

Az irányítók között egy-egy Peyton Manning, Tom Brady vagy Aaron Rodgers, Drew Brees rivalizálás klasszikusnak számított-számít az NFL-ben, és lehet, vasárnap hasonló párharc indul útjára. Először találkozik ugyanis éles mérkőzésen (Los Angeles Rams-Philadlephia Eagles, 22:45-től élőben a Sport2-n) egymással a 2016-os drafton elsőként és másodikként elkelt két quarterback, Jared Goff és Carson Wentz. Két totál eltérő életstílus (elég, ha csak annyit mondunk, az egyik szőke, a másik vörös), két totál eltérő egyetemi pedigré (Goff a California egyetemen sztár volt, Wentz a „radar alatt" játszott a North Dakota State-en), mostanra viszont összeértek. Mindkettőjükben ott van a jövőbeli (jelenbeli?) sztár ígérete, mindketten élcsapatot vezetnek (a Rams 9-3-as, az Eagles 10-2-es mérleggel áll) és mindketten kiválóan dobálnak.

Wentz passzai 60,7, Goff pedig 62,2 százalékát juttatja célba, előbbi 3005, utóbbi 3184 yardnál tart, mindketten 6 interceptiont dobtak, talán a touchdownok terén figyelhetjük meg a legnagyobb különbséget, hiszen Goff 20, Wentz pedig már 29 TD-t készített elő.Az viszont már közös rekordjuk, hogy az első és második helyen elkelt QB-párosok közül két év leforgása alatt az ő párosuk aratta a legtöbb győzelmet.Már most 19 sikernél járnak, az eddigi csúcsot Jameis Winston és Marcus Mariota tartotta 17-tel 2015-2016-ból. Az is biztosnak tűnik – már ha nem sérülnek meg szinte azonnal –, hogy két év alatt a legtöbb touchdown (itt a Winston, Mariota kettős a rekorder 54-gyel, Goffék 49-nél tartanak) és a legtöbb passzolt yard (szintén a Winston, Mariota duó vezet 7516-tal, hőseink 6189-nél tartanak) csúcsa is az övék lesz.

Említettük, hogy a játékstílusuk eltérő, erre néhány bizonyíték. Goff az egész NFL-ben a legtöbb időt (snapenként 2,50 másodpercet) tölti el a zsebben, ráadásul mind a 20 TD-passzát a zsebből dobta. A nehéz helyzetekből remekül szabaduló Wentz kreatívabb és mozgékonyabb, 85 alkalommal vállalt fel kontaktot (Goff csak 36-szor), 27-szer sackelték, riválisát pedig csak húsz alkalommal.

Amiben viszont nagyon hasonlóak, az a harmadik kísérleteknél és a vörös zónában nyújtott teljesítményük. Goff harmadikra passzai 64 százalékát juttatja célba, 7 TD és 2 interception kiosztása mellett, Wentz 66,4 százaléknál, 12 TD-nél és ugyancsak 2 interceptionnél tart.Húsz yardon, a vörös zónán belül pedig szinte halálosak.Wentz 20, Goff 16 touchdownt készített elő, úgy, hogy egyikük sem dobott interceptiont és mindössze két sacket gyűjtöttek be (mindkettőt Goff). Ha valami döbbenetes, az a 36/0-s touchdown/interception mutató a red zone-ban.

És mielőtt azt hinnénk, ilyen számokat csak tutista játékkal lehet elérni, emlékezzünk meg arról is, hogy mindketten eléggé agresszívek. Wentz a 20 yard feletti passzjátékok (57 alkalom) és a passzkíséretek átlagos hossza (9,86 yard/kísérlet) terén is harmadik az NFL-ben, Goff az előbbi mutatóban a hatodik (49 alkalom), utóbbiban pedig a 12. (8,24 yard/kísérlet). Úgyhogy nincs más hátra, mint felkészülni a tűzijátékra.