A playoff jegyében örökrangadó Pittbsurghben

A Sport TV kommentátora Kun Zsolt kemény fába vágja a fejszéjét, hiszen az idei NFL-szezon minden mérkőzésére győztest tippel. Hogy Maka végül fejcsóválást és kiröhögést vagy virtuális vállveregetést érdemel, csak hosszú távon derül ki, mindenesetre minden héten leírja gondolatait az összes találkozóról.

Bár már eltelt egy hét decemberből, a Sport TV még 18 darab NFL-mérkőzést mutat meg az alapszakasz végéig a hónapan. Jöjjön a 14. hét!

Atlanta Falcons (7-5) – New Orleans Saints (9-3): 0-1

A szokásos heti NFL cikk nem fog ma kimenni, csak hétvégén. A Saints a tippem a ma esti rangadóra. #nflhu — Kun Zsolt (@makamazsom) 2017. december 7.

Buffalo Bills (6-6) – Indianapolis Colts (3-9): Bár keménykedésben és felesleges szabálytalanságokban bővelkedő volt a Bills Patriots elleni mérkőzése, továbbra sem ismerjük a Bills igazi arcát – lehet, a Colts ellen sem fogjuk megismerni, tekintve, hogy Nathan Peterman kerül vissza a kezdőbe. Hazai pályán viszont mindössze a Patriotstól és a Saintstől kapott ki a gárda. Tipp: Bills

Cincinatti Bengals (5-7) – Chicago Bears (3-9): Mitch Trubisky nincs túlhasználva, de ez nem is baj, amíg körülötte nagyon nincsenek csapattársak. Ettől függetlenül az átlagban összehozott 154,6 passzolt yard és 8 meccsen passzolt 5 touchdown kissé ijesztő számsor a draft második választottjától. A Bengals minden mérkőzésen az életéért küzd, de most már más, a wild cardra hajtó csapatoknak is bukniuk kell, hogy maradjon bármi esélye. Tipp: Bengals

Cleveland Browns (0-12) – Green Bay Packers (6-6): Valahogy sikerült Brent Hundleynak 50%-on tartania a Packerst, Aaron Rodgers pedig a hírek szerint már jövő héten visszajöhet. A másik örömhír, hogy Aaron Jonesnak és Jamaal Williamsnek hála, a csapat futójátéka is éledezik. A Browns utolsó előtti hazai meccsét játssza, egyre jobban csökkentve az esélyt, hogy az idén lesz győzelme – bár tavaly is karácsony napjáig kellett várni az elsőre. Na majd egy új általános igazgatóval! Tipp: Packers

Kansas City Chiefs (6-6) – Oakland Raiders (6-6): A két csapat első összecsapása talán az idei év legemlékezetesebb meccse volt, ám könnyen lehet, ezúttal a vesztesnek a szezonjába kerül a meccs. A csavar: azóta a drámai találkozó óta óta a Raiders 3-2-vel, a Chiefs 1-4-gyel áll. A formaidőzítés miatt a Raiders a tippem. Tipp: Raiders

New York Giants (2-10) – Dallas Cowboys (6-6): Múlt hét csütörtökön életben maradt a Cowboys, ráadásul egy viszonylag könnyű meccsel tovább növelheti lendületét – az utolsó három találkozója a Raiders, a Seahawks és az Eagles ellen lesz, ebből kettő idegenben. Új korszak kezdődik a Giantsnél az általános igazgató és az edző menesztése után, amit egy jó drafthellyel segíthetnek. Tipp: Cowboys

Tampa Bay Buccaneers (4-8) – Detroit Lions (6-6): A Lions védelme 77 pontot kapott az előző két találkozón, ráadásul Matthew Stafford sem biztos, hogy pályára léphet vasárnap. Minden adott, hogy a Buccaneers némi pozitív érzéssel kezdje meg a szezon utolsó heteit, mint a liga legerősebb csoportjának kilógó gyenge pontja. A gárda az utolsó három meccsét majd a divízióriválisok ellen játssza, amelyek közül mindegyik a rájátszásra és az NFC déli csoportjának megnyerésére hajt. Tipp: Buccaneers

Carolina Panthers (8-4) – Minnesota Vikings (10-2): A forduló egyik rejtett gyémántja lehet a mérkőzés. A Saints vereségével a Panthers a csoport megnyerésére is pályázhat, viszont a három csapat közül talán az ő menetrendje a legnehezebb. A Vikings legutóbb a 4. héten kapott ki, és az sincs kizárva, hogy az egész rájátszásban hazai pályán lehet – beleértve a Minneapolisban rendezendő Super Bowlt is. Tipp: Vikings

Houston Texans (4-8) – San Francisco 49ers (2-10): Jimmy Garoppolo győzelemmel mutatkozott be, John Lynch (a 49ers általános igazgatója) pedig odáig ment, hogy ha játékoskarrierje alatt ő lett volna az irányítója, öt Super Bowlt nyert volna. Kemény szavak ezek, mindenesetre a remény adva van, hiszen az épülő védelem mellett végre használható QB is akad. Az ezer sebből Texans ellen lehet folytatni a jó sorozatot. Tipp: 49ers

Denver Broncos (3-9) – New York Jets (5-7): Nehéz bármi pozitívat mondani a Broncos szezonjáról, főleg, ha a védelem is kezd hitehagyott lenni – maradjunk annyiban, nem sok csapatnak pakolt be 35 pontot a Dolphins. A Jets mindenképpen várakozáson felül teljesített az idei szezonban, ráadásul a hírek szerint bepróbálkozik majd Kirk Cousinsnál az uborkaszezonban. Ha így van, a maradék meccsek a jutalomjátékot jelentik Josh McCownnak. Tipp: Jets

Arizona Cardinals (5-7) – Tennessee Titans (8-4): Az idén a Cardinals nem tudott egymás után kétszer meccset nyerni, ám az esetek többségében ezt kapjuk, ha egy sérülésekkel tűzdelt csapat még kiegyensúlyozatlan is. A Titans továbbra is őrizgeti előnyét az AFC déli csoportjában, és a két nyugati ütközetét (a jövő héten a 49ers ellen lép pályára) nem szabad elveszítenie. A szezont hazai pályán fejezi majd be a Rams és a Jaguars ellen – utóbbi ellen könnyen lehet, hogy a csoport megnyerése lesz a tét. Tipp: Titans

Los Angeles Chargers (6-6) – Washington Redskins (5-7): Tovább folytatja feltámadását (sőt, ez sokkal inkább már menetelés) a Chargers, amely elgondolkodtatott azon, milyen vicces lenne, ha az AFC megnyeréséért folyó meccset egy 27 ezer fős stadionban rendeznék. A Redskins lehet, hogy a maradék reményét is elvesztette a múlt heti zakóval, ám ennyi sérülttel nem is lehet tényezőnek lenni ebben az őrült NFC-ben. Tipp: Chargers

Los Angeles Rams (9-3) – Philadelphia Eagles (10-2) (vasárnap 22:45, Sport 2): Nem kérdés, a hét legjobb mérkőzése lesz a másodéves irányítók ütközete. Az Eagles a múlt héten picit megtorpant egy kilences győzelmi széria után, ráadásul Carson Wentz nem számíthat megbízható tight endjére, Zach Ertzre. A Rams az idén csak akkor ütközött ellenállásba, ha kemény védelemmel szembesült, Todd Gurleynek pedig nem lesz kellemes napja a liga legjobb futás elleni védelmével szemben. Tipp: Eagles

Jacksonville Jaguars (8-4) – Seattle Seahawks (8-4): A liga legjobb védelme vajon képes lesz megállítani Russell Wilsont? Jó kérdés, annyi bizonyos, a mérkőzés későbbi idősávba való tolása nem sok Jaguars-játékosnak tetszett. Ami közös: mindkét csapat nagy akadállyal küzd a csoportja megnyeréséért zajló küzdelemben, és 8-5-ös mérleggel az az akadály csak nőni fog. Tipp: Jaguars

Pittsburgh Steelers (10-2) – Baltimore Ravens (7-5) (hétfő 02:30, Sport 2): Az AFC északi csoportjának örökrangadója mindig érdekesebb, ha mindkét csapat rájátszásba jutást érő helyen áll. A helyzet most is előállt, ám amíg a Steelers teljes szélcsendben masírozhat be a playoffba, a Ravensnek túl sok meccset már nem szabad elveszítenie – ami a továbbra is hullámzó támadósorral és az egész idényben szenzációsan játszó Jimmy Smith nélkül (elszakadt az Achilles-ina) nem lesz a legegyszerűbb. Tipp: Steelers

Miami Dolphins (5-7) – New England Patriots (10-2) (kedd 02:30, Sport 2): Nem biztos, hogy sok izgalommal kecsegtet a hétfő esti rangadó, még akkor sem, ha csoportmeccsről van szó. Ötmérkőzéses vereségszériát szakított meg a Dolphins a múlt héten, ám azokon a meccsein, amelyet Amerikában főműsoridőben sugároztak, 0-3-mal áll. Ez a sorozat vélhetőleg akkor is folytatódik, ha Rob Gronkowskinak le kell töltenie az eltiltását. Tipp: Patriots

Előző hét: 11-5

Összesen: 121-71