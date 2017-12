Alkoholban fürdött, ő lett a legjobb egyetemi amerikai futballista

Baker Mayfield személyében újabb olyan játékos nyerte meg a legjobb egyetemi amerikai futballistát megillető Heisman Trophyt, aki nem hófehér pedigrével indul el az NFL felé. Hogy újabb Johnny Manziel vagy újabb szupersztár lesz belőle, az néhány éven belül kiderül.

2017. február 25-én a hajnali órákban egy láthatóan részeg fiatal meglehetősen koordinálatlan mozgással sétálgatott Washington Countyban, aztán amikor megérkezett a rendőrjárőr, még egy jó kis jelenetet is rendezett. Nem egészen fél évvel később lett vége az ellene zajló büntetőeljárásnak, a hatóságok végül semmiféle bírságot sem szabtak ki rá, míg egyeteme, a University of Oklahoma 35 óra közmunkára és egy alkoholellenes programban való részvételre kötelezte.

Újabb fél évvel később az ittas srác az Egyesült Államok egyik legirigyeltebb embere lett:Baker Mayfield ugyanis megkapta a legjobb egyetemi amerikai futballistát megillető Heisman Trophyt.A következő draft egyik slágerterméke lehet, jó kis szerződések ígéretével, a fellépésében meg benne van a szupersztár lehetősége.

Az NFL-ben pedig közben vakarják a fejüket, mert aligha van szükségük még egy Johnny Manzielre. Ő is nyert Heismant, neki is voltak balhéi, óriási garral került be az NFL-be (a Cleveland Browns 2014-ben az első körben elvitte), ma pedig már csapat és különösebb kilátás nélkül éli az amerikaifutballal kapcsolatos világát. Mert volt közben alkoholos és erőszakos balhéja is, nem is feltétlenül egy, a liga csapatainál pedig ennyivel bőven kitelt a becsülete.

És hát balhéja Mayfieldnek is volt épp elég, nem csupán a fentebb taglalt. Egyetemet is kellett cserélnie (a Texas Techről ment át az Oklahoma State-re), mert az edzői stábbal nem volt megfelelő a kommunikációja, de előfordult, hogy a konkurens Ohio State stadionjában felhúzott egy Oklahoma-zászlót.Sőt, balszerencséjére egy Kansas elleni mérkőzésen elég szorgalmasan dolgoztak a kamerák, amikor az egyik riválisát szavakkal és obszcén gesztusokkal sértegette.

Ettől még játszani azt nagyon tud. Senki sem tartotta istenáldotta tehetségnek, a középiskola után a két legfontosabb értékelői csoporttól (Scout, Rivals) is a lehetséges öt csillagból csak hármat kapott meg, majd mindkét egyetemén alaposan meg kellett küzdenie a kezdő irányító státuszért. Megküzdött érte, majd megnyerte.Az Oklahománál három év alatt idényről idényre több passzolt yardot és touchdownpasszt könyvelhetett el,úgy, hogy 2017-ben a 41 TD-passzára már csak 5 interception jutott. De labdaeladásból egyik itteni évadjában sem volt nyolcnál több!

Már tavaly is bekerült a legjobb három közé a Heisman Trophyért zajló versenyben, de akkor csak harmadik lett, vigaszdíjul viszont megnyerte csapatával a Sugar Bowlt. Az Auburn elleni, 35–19-es győzelemmel záruló mérkőzésen 296 passzolt yarddal és két TD-átadással kiérdemelte az MVP-címet. 2017-ben viszont már egyetlen egyetemista sem volt jobb nála. Az Oklahomát bevitte az országos elődöntőbe (majd a Georgia Bulldogs vár a gárdára), elképesztően magas színvonalú produkcióját pedig a szakírók is díjazták.

A Heisman-szavazáson 732-en tették az első helyre, összesen 2398 pontot gyűjtött, ami a megszerezhető pontok 86 százaléka.A mindenkori győztesek közül csak ketten nyertek ennél magasabb pontaránnyal: Maruc Mariota (90,92%) és Troy Smith (91,77). Ha Mayfield választhatna, aligha utóbbi karrierjét járná be, hiszen Smith négy szezon alatt összesen 20 meccsen lépett pályára az NFL-ben, mielőtt eltűnt volna a süllyesztőben. Marcus Mariota viszont a Tennessee Titans franchise irányítója. Utóbbi szebb jövőképnek tűnik.