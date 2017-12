Roethlisberger Brady ellen az első helyért

A Sport TV kommentátora Kun Zsolt kemény fába vágja a fejszéjét, hiszen az idei NFL-szezon minden mérkőzésére győztest tippel. Hogy Maka végül fejcsóválást és kiröhögést vagy virtuális vállveregetést érdemel, csak hosszú távon derül ki, mindenesetre minden héten leírja gondolatait az összes találkozóról.

Némileg tisztult a kép az NFC-ben az előző hét nagy rangadói után, innentől kezdve pedig már csak azt érdemes figyelnünk a két konferenciában, hogy ki csúszik majd be a wild card-helyekre, illetve mely csapatok várhatják egy hét pihenővel az extra kör nyerteseit. Három fordulónk maradt.

Indianapolis Colts (3-10) – Denver Broncos (4-9): Múlt héten a Colts amerikaifoci-mérkőzésnek nem nevezhető körülmények közt kapott ki a Billstől. A havat főképp Adam Vinatieri átkozhatta, mert noha a szél befújta hosszabbításra mentő extra pontját, két kihagyott mezőnygóljával 90% alá került a szezonban – efölött a szám felett év végén fél millió dolláros bónuszt kapna a 44 éves rúgó. A skycam mellett van tehát miért izgulni. Tipp: Broncos

Detroit Lions (7-6) – Chicago Bears (4-9) (szombat 22:30, Sport 1): A Lions életben maradt a rájátszásért zajló harcban, és könnyen lehet, hogy az utolsó héten a már Aaron Rodgerst soraiban tudó Packers ellen kell kiharcolnia a wild card-helyet. Ami aggasztó: 1. addig nem kaphat ki egy meccsen sem, 2. a Ford Fielden az idén eddig 2-4-es mérleggel rendelkezik. Nehézkes, szenvedős győzelemmel menekült meg a két csapat előző találkozóján, most is hasonlót várok. Tipp: Lions

Kansas City Chiefs (7-6) – Los Angeles Chargers (7-6) (vasárnap 02:15, Sport 1): A múlt héten némi csodaszert talált a Chiefs, megszakítva négymeccses buktasorozatát. A Chargers hirtelen az AFC egyik legveszélyesebb csapatának néz ki, így formaidőzítés témakörben le tudna ülni beszélgetni a két csapat. Philip Rivers és Melvin Gordon is hihetetlen mértékben visszavett eladott labdáiból, cserébe a védelem továbbra is szárnyal a lopásokat illetően. Kulcsmeccs lesz ez mindkét csapat szezonja szempontjából. Tipp: Chiefs

Buffalo Bills (7-6) – Miami Dolphins (6-7): Csiribi, csiribá, az ezerszer tankolásra törekvő, az újjáépítés létező összes módját meghúzó Bills hirtelen rájátszáshelyen áll, miután hóemberépítés közben meccset nyertek. Kenyan Drake bebizonyítja, hogy a Dolphins-rajongóknak nem kell Jay Ajayi után sírniuk, ám a Pats elleni győzelem hőse Xavien Howard volt – a másodéves cornerback könnyen vezéregyéniséggé fejlődhet jövőre. Vicces lesz, bármelyik csapat is esik be egy wild card-helyre, de azért készítsük magunkat rá. Tipp: Bills

Cleveland Browns (0-13) – Baltimore Ravens (7-6): Nyerhető meccset bukott el a Ravens, ám erős szezonzárással még mindig nagy az esélye az AFC kérdőjeles rájátszáshelyére. Ami biztos, hogy Alex Collins váratlanul erőt lehelt az amúgy hullámzó támadósorba, ami egyensúlyozza a védők sérülékenységét és betlizéseit. A Brownsnak minden esélye megvolt, hogy ne legyen a második csapat az NFL-ben, amely 0-16-tal zár. Utolsó hazai meccse következik a szezonban. Tipp: Ravens

Jacksonville Jaguars (9-4) – Houston Texans (4-9): Bár a Jags védelme vezeti a ligát labdaszerzésben, sackben és a legkevesebb pontot kapta az NFL-ben (sohasem volt még példa, hogy egy csapat mindhárom kategóriában élen zárjon), a Seahawks elleni bravúrgyőzelmet Blake Bortlesnek köszönheti. A viccek állandó csattanójaként felhozott Bortles legutóbbi két meccse: 44/62, 575 yard, 4 touchdown, 0 interception. Tipp: Jaguars

Minnesota Vikings (10-3) – Cincinnati Bengals (5-8): Case Keenum a hétvégi vereség ellenére is 8-3-mal áll idén azokon a meccseken, amelyeken kezdő volt. A szezon előtt ugyanez a mutatója 9-15 volt. Ki kell emelni az elit elkapópárosát és elképesztő védelmét, de a fejlődése megkérdőjelezhetetlen. A Bengals lehet, hogy átképzi cornerbackké az első körben draftolt (és a héten sérült listára rakott) John Rosst, aki elkapás nélkül zárja első szezonját (elkapóként). Kérdem én: miért nem draftolták akkor inkább Marshon Lattimore-t? Tipp: Vikings

New Orleans Saints (9-4) – New York Jets (5-8): A csütörtöki meccsen sok veszteség érte a Saintst (a legfontosabbon kívül), ám a rajongók örömére Alvin Kamarának nem kell további meccset kihagynia. Élesedik a csoportküzdelem, így a (Bryce Pettyt kezdő irányítóként foglalkoztató) Jets elleni várható győzelem után jöhet a Falcons elleni visszavágó Breeséknek. Tipp: Saints

New York Giants (2-11) – Philadelphia Eagles (11-2): Mintha minden évben lenne olyan szárnyaló csapat, amely az utolsó hetekben elveszti kezdő irányítóját. Eddig is sok sebből vérzett feltűnés nélkül az Eagles, de Carson Wentz elvesztését nem lesz könnyű kihordani lábon. Egészen biztosan visszatérek ehhez a bekezdéshez, ha Nick Foles magasba emeli a Super Bowl MVP-nek járó trófeát. Tipp: Eagles

Washington Redskins (5-8) – Arizona Cardinals (6-7): Mindkét csapatot azt vártuk a szezon előtt, hogy a rájátszásért hajt majd, ám a kemény csoport és a kulcssérülések miatt mindkettő kicsivel lemaradni erről. A Redskins legutóbbi három találkozóján nem jutott 20 pont fölé, és könnyen előfordulhat, hogy ez a találkozó is a védelmek csatájáról szól majd. Bruce Arians Peyton Manninghez hasonlította Blaine Gabbert játékintelligenciáját, a csapat pedig hosszabbítana az irányítóval. Hogy mi? Tipp: Redskins

Carolina Panthers (9-4) – Green Bay Packers (7-6): Így vagy úgy, de Brett Hundley pozitív mérleggel, a rájátszásért életben maradva adja vissza a stafétabotot Aaron Rodgersnek. Nem lesz könnyű dolga az irányítónak, hiszen a Saints elleni viszonylag sima vereség után a Panthers hatalmas győzelmet aratott a Vikings felett. Újabb kritikus NFC-csúcsrangadó lesz, amelyen Rodgers a Packers életéért küzdhet, míg a Panthers a déli csoport megnyerése felé tehet hatalmas lépést. Tipp: Panthers

Seattle Seahawks (8-5) – Los Angeles Rams (9-4): Az első összecsapásuknál kiemeltük, fontos lehet a végelszámolásnál, hogy a Seahawks ellopta a győzelmet idegenben. Sikerül-e ugyanez a Ramsnek, ami kis híján, de az Eaglesnek is nagy falat volt? Kulcsmeccset bukott a Seahawks Jacksonville-ban, még akár ez is számíthat most. Tipp: Rams

Pittsburgh Steelers (11-2) – New England Patriots (10-3) (vasárnap 22:25, Sport 2): Könnyen lehet, hogy ez a párharc a rájátszásban megismétlődik, most pedig annyi bizonyos, az egyértelmű elsőségért és így kvázi a rájátszásban végig megkapott hazai pályáért küzdhet a két csapat. Nem gyakran látunk Belichick-csapatot zsinórban kétszer kikapni, de a Heinz Fielden minden esély megvan erre. Annak viszont örüljünk, hogy Gronkowskit és Smith-Schustert is visszakapjuk erre a meccsre. Tipp: Steelers

San Francisco 49ers (3-10) – Tennessee Titans (8-5): És hirtelen Jimmy Garoppolo több meccset nyert két hét alatt, mint a Hoyer, Beathard kombó 11 alatt tette. A Titans a Cardinals elleni zakó után nem nagyon veszíthet több meccset, ha a Jags nem botlik. A hirtelen megtáltosodó 49ers után a Ramsszel játszik, mielőtt a jön a csoportrangadó az utolsó héten. Tipp: Titans

Oakland Raiders (6-7) – Dallas Cowboys (7-6) (hétfő 02:30, Sport 2): Hazai szezonzáróját játssza a Raiders, amely a múlt heti vereséggel a csoport harmadik helyére csúszott vissza. Mindkét együttesnek élethalál-mérkőzés lesz, és a vesztes csapattól könnyen lehet, könnyes búcsút vehetünk: a Raiders az Eagles és a Chargers ellen (mindkettő idegenben), a Cowboys a Seahawks és az Eagles (hazai és idegenbeli) ellen zárja a szezont. Tipp: Cowboys

Tampa Bay Buccanneers (4-9) – Atlanta Falcons (8-5) (kedd 02:30, Sport 2): A Falcons megmentette a szezonját múlt csütörtökön, még úgyis, hogy Matt Ryan három hihetetlen, rá nem valló interceptiont dobott. Messze a legélvezetesebb célegyenes vár az NFC déli csapataira, a levesbe pedig a Buccaneers elképesztő módon beleköphet, hiszen mindhárom rivális ellen pályára lép még a szezon utolsó fordulóiban. Tipp: Falcons