A mindössze 20 éves finn Lauri Markkanen jelenleg az NBA-ben nem túl fényesen szereplő Chicago Bulls újoncaként pattogtat. Ráadásul nem is rosszul, csapata legjobb játákosa egyelőre, és ha Ben Simmons nem hozna űrszámokat, bőven lenne esélye ez Év Újonca-díjra. A Bulls az utóbbi időben kicsit összeszedte magát a kezdeti balhék ellenére, az edzéseken is jobb már a hangulat, Markkanen pedig néha olyan trükköket is bemutat, amin csak ámuldoznak a jelenlévők.