Háromszori hosszabbítás döntött az év meccsén Philadelphiában

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján 11 mérkőzést rendeztek, a listavezető egyik legnagyobb riválisa ellen győzött, a keleti éllovas otthon kapott ki, hosszabbítás döntött Denverben, háromszori túlóra kellett Philadelphiában.

Az idén eddig szenvedő Oklahoma City Thunder a fiatalokkal felfelé meginduló Philadelphia Sixershez látogatott a játéknap egyik rangadóján, a mérkőzés pedig nem okozott csalódást, hiszen három hosszabbítás is kellett a döntéshez. A hazaiaknál Joel Embiid ismét kiválóan játszott, míg a vendégek szekerét a tavalyi MVP, Russell Westbrook húzta, aki szokás szerint tripla-duplát ért el, igazi, borzasztó hatékonysággal. A végén André Roberson duplája döntött.

A Houston már az első negyedben masszív előnyt épített ki texasi riválisa, a San Antonio ellen, a vendégcsapat pedig nem is vitte túlzásba az egyenlítésért folytatott harcot, ráadásul Kawhi Leonard játékperceit még mindig korlátozta Gregg Popovich mester.

Némi meglepetésre a Boston Celtics otthon kapott ki a két magasemberét is elveszítő Utah Jazz ellen, pedig Kyrie Irving és Al Horford is remekelt a hazaiaknál. A Denver hosszabbításban tudta verni a New Orleans Pelicanst, hiába jutottak a vendégektől hárman is 25 pont fölé.

Eredmények:

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 120-87

Washington Wizards – Los Angeles Clippers 100-91

Charlotte Hornets – Miami Heat 98-104

Indiana Pacers – Detroit Pistons 98-104

Philadelphia 76ers – Oklahoma City Thunder 117-119 háromszori hosszabbítás után

Orlando Magic – Portland TrailBlazers 88-95

Boston Celtics – Utah Jazz 95-107

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 109-115

Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks 96-94

Denver Nuggets – New Orleans Pelicans 117-111 hosszabbítás után

Houston Rockets – San Antonio Spurs 124-109