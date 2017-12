A Pittsburgh Steelers adja a legtöbb játékost a Pro Bowlra

Nyolc játékossal a Pittsburgh Steelersből választották be a legtöbb játékost az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) mostani szezonjának All Star-mérkőzésére, az úgynevezett Pro Bowlra.

A két konferencia, az AFC és az NFC válogatottjainak kereteit kedden este jelentette be a liga. Ez alapján az AFC egyik legjobb együttese volt a legnépszerűbb a szavazás során, és, ahogy az várható volt, a félelmetes támadósor – The Killer B's – mind a négy tagja, azaz Antonio Brown, Ben Roethlisberger, Le'Veon Bell és Chris Boswell is bekerült a keretbe.

Ugyanakkor a pittsburgh-i rajongók valószínűleg annak örülnének a legjobban, ha kedvenceik közül senki sem lenne ott a január 28-án Orlandóban sorra kerülő mérkőzésen. Az ugyanis azt jelentené, hogy a csapat az egy héttel később sorra kerülő bajnoki döntőben, a Super Bowlon érdekelt.

Érdekesség, hogy az AFC-ben a bajnoki címvédő, s vasárnapi, pittsburgh-i sikerével konferencia-éllovas New England Patriotsból viszont csak négyen kerültek be. Az persze papírforma, hogy az irányító, Tom Brady és Rob Gronkowski tight end kapott meghívót.

Az NFC-ben a ligaelső Philadelphia Eagles, illetve a New Orleans Saints volt a legnépszerűbb, mindkét együttesből hat-hat játékos lett a keret tagja.