NFL: Visszavágásra tör a Saints

A Sport TV kommentátora Kun Zsolt kemény fába vágja a fejszéjét, hiszen az idei NFL-szezon minden mérkőzésére győztest tippel. Hogy Maka végül fejcsóválást és kiröhögést vagy virtuális vállveregetést érdemel, csak hosszú távon derül ki, mindenesetre minden héten leírja gondolatait az összes találkozóról.

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves NFL-rajongónak. A Sport TV 7 mérkőzést mutat meg a következő három napban a kedves nézőknek, így az alapszakasz utolsó előtti fordulójában lévő hajráról senki nem fog lemaradni. Az ünnepekre való tekintettel ezúttal csak az általunk is közvetített mérkőzéseket harangozom be röviden, a többire a tippjeim adom le.

Baltimore Ravens (8-6) – Indianapolis Colts (3-11) (szombat 22:30, Sport 2): Élethalál-mérkőzés a Ravens számára, amely jelen pillanatban nem áll wild card helyen, egy vereséggel pedig elbúcsúzhat a rájátszással kapcsolatos álmoktól. A pálya mindkét oldalán jelentős fölénnyel bír a hazai csapat, az egész szezonban sérülés miatt kulcsembereit nélkülöző Coltsnak pedig a draft miatt nem is érdeke megnyerni a találkozót – épp ezért vicces visszatekinthetünk jó néhány mérkőzésre az elmúlt évekből, amelyen a leírt csapat elütött valakit a rájátszástól. Érzésem szerintem ez most nem történik, ugyanakkor a Colts a vártnál nehezebb falat lehet. Tipp: Ravens

Green Bay Packers (7-7) – Minnesota Vikings (11-3) (vasárnap 02:30, Sport 2): Aaron Rodgers egy mérkőzésre tért csak vissza a sérültlistáról, ám mivel csapata elvesztette a Panthers elleni találkozót, matematikai esély sem maradt a rájátszásba jutni, így az irányító idénye befejeződött. Ettől függetlenül a Vikingsnek nem mindegy, hányadik helyen zárja a szezont az NFC-ben, hiszen az egész rájátszásra kiharcolhatja a hazai pálya előnyét, ha a Lambeau Field után az utolsó héten a Bears ellen is nyer, az Eagles pedig megbotlik. Az egész rájátszás alatt pedig kivételesen tényleg az egész rájátszást értjük, hiszen a Super Bowlt is a U.S. Bank Stadiumban rendezik februárban. Tipp: Vikings

New Orleans Saints (10-4) – Atlanta Falcons (9-5) (vasárnap 19:00, Sport 1): A Falcons az első ütközetet annak ellenére be tudta húzni, hogy Matt Ryan háromszor is eladta a labdát. A kulcsjátékos Deion Jones volt, aki az egész meccsen parádés teljesítményt nyújtott, a Saints utolsó támadásánál pedig saját end zone-jában lopta el Drew Bress passzát. Két hét alatt persze sok minden történt, például nem csupán pár percet tölthet majd a pályán Alvin Kamara. A Saints itt még túlélhet egy vereséget (a szezont a Buccaneers ellen zárja), de könnyen lehet, hogy a Falcons innentől nem bukhat. Tipp: Saints

Dallas Cowboys (8-6) – Seattle Seahawks (8-6) (vasárnap 22:30, Sport 1): Bármennyire is furcsa, a vesztes csapatot az idén nem látjuk a rájátszásban. A Seahawks 72 pontot kapott az előző két találkozón, ami teljeséggel elképzelhetetlen lenne, ha nem lennének ennyi sérülttel sújtva a védelemben. Bár két Pro-Bowl linebacker, Bobby Wagner és KJ Wright is vállalja a játékot, rossz látni, a kémia olyan szinten romlott le a védelem játékosai között, hogy az interneten szólogatnak be egymásnak. Zeke Elliott visszatérése, illetve a Seahawks formahanyatlása miatt a hazai csapat győzelmét várom, amelynek az utolsó héten kell majd kikaparnia a gesztenyét – Philadelphiában. Tipp: Cowboys

New England Patriots (11-3) – Buffalo Bills (8-6) (hétfő 02.00, felvételről, Sport 1): Rob Gronkowski és Tre'Davious White barátsága újra elmélyülhet a két csapat visszavágóján. A Patriots masszív lépéselőnybe került a múlt héten a Steelers ellen aratott győzelemmel, igaz, lehet egy bírói döntés/furán megírt szabály lehet majd a különbség, melyik csapat lesz hazai pályán a két csapat rájátszásbeli összecsapásán. A Bills jelen pillanatban az AFC utolsó wild card helyén csücsül, erre a krízismeccsre pedig lehet, Kelvin Benjamin nélkül kell mennie. A Buffalo a Dolphins ellen fejezi be a szezont, de egy meglepetés-győzelemmel hatalmas lépést tenne, hogy 1999 után visszatérjen a playoffba. Tipp: Patriots

Pittsburgh Steelers (11-3) – Houston Texans (4-10) (hétfő 22:30, Sport 2): A Steelers rajongói némileg enyhíthetik frusztráltságukat, ha csapatuk átgázol a teljesen hitehagyott Texanson. A győzelem egyébként kötelező, hiszen az egymás elleni találkozó eredménye okán hasonló mérleg esetén a Jaguars megelőzné az acélvárosiakat. A helyzet kicsit hasonló, mint a Ravens – Colts találkozón: bár egyik AFC-déli csapatnak sem kellene nyernie a rájátszást tervező AFC-északiak ellen, lefutott meccsekről nem lehet beszélni. Antonio Brown hiányában picit a játékstílust is át kell formálni, meglátjuk, miképp sikerül. Tipp: Steelers

Philadelphia Eagles (12-2) – Oakland Raiders (6-8) (kedd, 02:30, Sport 2): A Raiders szezonja a múlt heti „összehajtott papír" meccsen véget ért, midőn Derek Carr utolsó próbálkozásánál a labda kipattogott a kezéből a pályán kívülre. Carr azt mondta, ismét megpróbálná benyújtani a labdát, ám annyi bizonyos, ezzel a touchback-szabállyal az NFL a szezon végén kénytelen lest foglalkozni. Az Eagles bebiztosíthatja első helyét az NFC-ben, ami azért is fontos, mert Carson Wentz sérülése után sem lehet leírni – Nick Foles 4 touchdownnal ugrott be a kezdőbe. A védelem volt az, amely többször gondba került a Giants ellen, ám végül a kritikus pillanatokban szintén megállta a helyét. Tipp: Eagles

További találkozók:

Chicago Bears (4-10) – Cleveland Browns (0-14) – Bears

Cincinnati Bengals (5-6) – Detriot Lions (8-6) – Lions

Tennessee Titans (8-6) – Los Angeles Rams (10-4) – Rams

Kansas City Chiefs (8-6) – Miami Dolphins (6-8) – Chiefs

New York Jets (5-9) – Los Angeles Chargers (7-7) – Chargers

Washington Redskins (6-8) – Denver Broncos (5-9) – Redskins

Carolina Panthers (10-4) – Tampa Bay Buccaneers (4-10) – Panthers

San Francisco 49ers (4-10) – Jacksonville Jaguars (10-4) – Jaguars

Arizona Cardinals (6-8) – New York Giants (2-12) – Giants

Előző hét: 14-2

Összesen: 143-81