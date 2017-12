A Vikings lenullázta a Green Bay Packerst

A Baltimore Ravens házigazdaként, a Minnesota Vikings vendégként nyert az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) 16. fordulójának szombati játéknapján.

A Baltimore a kilencedik sikerét aratta, amellyel 9/6-ra javította mutatóját, és egy lépéssel közelebb került a rájátszáshoz.

A Minnesota mérlege eközben 12/3, így jó esélye van arra, hogy a rájátszás első körét kihagyja.

NFL, 16. forduló:

Baltimore Ravens-Indianapolis Colts 23-16

Green Bay Packers-Minnesota Vikings 0-16

vasárnap játsszák:

Carolina Panthers-Tampa Bay Buccaneers

Chicago Bears-Cleveland Browns

Cincinnati Bengals-Detroit Lions

Kansas City Chiefs-Miami Dolphins

New England Patriots-Buffalo Bills

New Orleans Saints-Atlanta Falcons

New York Jets-Los Angeles Chargers

Tennessee Titans-Los Angeles Rams

Washington Redskins-Denver Broncos

San Francisco 49ers-Jacksonville Jaguars

Arizona Cardinals-New York Giants

Dallas Cowboys-Seattle Seahawks

hétfőn játsszák:

Houston Texans-Pittsburgh Steelers

Philadelphia Eagles-Oakland Raiders