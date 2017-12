Továbbra is lejtmenetben a Pingvinek

Az Anaheim Ducks négygólos győzelmet aratott a címvédő Pittsburgh Penguins vendégeként az észak-amerikai jégkorongbajnokság (NHL) legutóbbi játéknapján.

A győztes vendégek 24 éves kapusa, John Gibson 29 lövést hárított, és hibátlan teljesítménnyel zárt szülővárosának csapata ellen.

A Pittsburgh legutóbbi hét találkozójából az ötödiket veszítette el. A címvédő Penguins otthon kimondottan rosszul teljesít az utóbbi időszakban, legutóbbi hat mérkőzéséből négyet elbukott, két győzelmét pedig csak a ráadásban csikarta ki.

Marc-Andre Fluery, az újonc Golden Knights kapusa pedig pályafutása során 45. alkalommal védett hibátlanul, 26 védésének - is - köszönhetően győzték le három góllal a Washington Capitalst. A Golden Knights legutóbbi kilenc találkozójából a nyolcadikat nyerte meg, ráadásul a vesztes mérkőzésén is szerzett pontot. A újonc pályaválasztóként a 15. győzelmét aratta - 18. mérkőzésén -, és holtversenyben a Tampa Bay Lightning csapatával a legjobb a hazai mutatója.

Az 58. percig nem esett gól a Tampa Bay-Minnesota találkozón, aztán a hajrában a házigazdáknak 2:42 perc is elég volt, hogy három találatot szerezzenek. A ligaelső Lightning legutóbbi tíz találkozójából a kilencediket nyerte meg, otthon sorozatban a hetediket.

A 20 éves Mathew Barzal pályafutása során először szerzett mesterhármast, csapata a New York Islanders három góllal nyert a Winnipeg Jets ellen.

Cory Schneider 39 védéssel járult hozzá a New Jersey Devils háromgólos sikeréhez a Chicago Blackhawks ellen. A kapus a második harmadban 21-szer mentett.

A San Jose Sharks 27 éves kapusa, Martin Jones a szezonban harmadszor, pályafutása során 18. alkalommal zárt kapott gól nélkül. Jones - akinek ez volt a századik győztes NHL-meccse - 28 lövést védett, és döntő érdemeket szerzett volt csapata, a Los Angeles Kings legyőzésében, amellyel 2014-ben bajnoki címet szerzett.

Eredmények:

Pittsburgh Penguins-Anaheim Ducks 0-4

Carolina Hurricanes-Buffalo Sabres 4-2

Columbus Blue Jackets-Philadelphia Flyeers 2-1 - szétlövés után

Edmonton Oilers-Montreal Canadiens 4-1

Florida Panthers-Ottawa Senators 1-0

New Jersey Devils-Chicago Blackhawks 4-1

New York Rangers-Toronto Maple Leafs 2-3

Tampa Bay Lightning-Minnesota Wild 3-0

Arizona Coyotes-Colorado Avalanche 2-6

Dallas Stars-Nashville Predators 4-3 - szétlövés után

Vegas Golden Knights-Washington Capitals 3-0

San Jose Shakrs-Los Angeles Kings 2-0

Vancouver Canucks-St. Louis Blues 1-3

Boston Bruins-Detroit Red Wings 3-1

New York Islanders-Winnipeg Jets 5-2