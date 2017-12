A Capitals gólt sem tudott ütni a hosszabbításos, szétlövéses meccsen

A rendes játékidőben, a hosszabbításban és a szétlövésben sem szerzett gólt a Washington Capitals, így végül 1-0-ra kikapott a New York Rangers vendégeként az NHL alapszakaszának szerdai játéknapján.

A vendégek német kapusa, Philipp Grubauer 37, a hazaiak cseh hálóőre, Ondrej Pavelec pedig harminc lövést hárított, sőt utóbbi a büntetőpárbajban is mentett két alkalommal.

Szétlövésre volt szükség a címvédő Pittsburgh Penguins mérkőzésén is. Hat perccel a rendes játékidő vége előtt a vendég Columbus Blue Jackets még 4-2-re vezetett, de az orosz Jevgenyij Malkin a hajrában ütött egy gólt, illetve adott egy gólpasszt, így hosszabbításra került sor. Malkin ezt követően, a büntetőpárbajban is betalált.

Az újonc Vegas Golden Knights ismét nyert, ezúttal az Anaheim Ducks otthonában, így továbbra is vezeti a nyugati főcsoportot.

Eredmények:

Boston Bruins-Ottawa Senators 5-1

New Jersey Devils-Detroit Red Wings 3-1

Carolina Hurricanes-Montreal Canadiens 3-1

St. Louis Blues-Nashville Predators 1-2

Minnesota Wild-Dallas Stars 4-2

Winnipeg Jets-Edmonton Oilers 4-3

New York Islanders-Buffalo Sabres 3-2 - hosszabbítás után

New York Rangers-Washington Capitals 1-0 - szétlövés után

Pittsburgh Penguins-Columbus Blue Jackets 5-4 - szétlövés után

Colorado Avalanche-Arizona Coyotes 1-3

Anaheim Ducks-Vegas Golden Knights 1-4