Eldőlt, kik harcolhatnak tovább a Super Bowlért

Véget ért az NFL 2017-es idényének az alapszakasza, eldőlt, melyik 12 csapat küzdhet tovább a rájátszásban a Super Bowlért. Ezzel párhuzamosan lecsapott a Fekete Hétfő is, azaz néhány edzőnek már most megköszönték a munkáját, ők az új évet álláskereséssel fogják kezdeni. Nézzük, mi történt az utolsó napon.

Az NFL rájátszásához sokszor rendkívül rögös út vezet. Van, hogy nem elég az, hogy győz a csapat, annak is drukkolni kell, hogy másik meccseken is kedvezően alakuljon az eredmény. Ez volt a helyzet a Buffalo Billsszel is, amely azok után, hogy nyert Miamiban, teljes erőbedobással kellett, hogy szurkoljon a már rég kiesett Cincinnati Bengalsnak, hogy legyőzze a Baltimore Ravenst.

Nos, Andy Daltonéknak ilyenkor mi sem nemesebb feladat, mint legyőzni és ezzel kiejteni egy divízióriválist. Ráadásul micsoda végjátékkal:

A Bills meccse eddigre véget ért, a csapat nyert a Dolphins ellen, így a játékosok az öltözőben együtt izgulhattak a Bengals sikeréért. A fenti jelenetsorra ez volt a reakciójuk:

Tyler Boyd elkapása és a Baltimore veresége azt jelentette, hogy megtört az NFL legrégebb óta tartó negatív sorozata és a Buffalo 1999 után ismét ott lesz a rájátszásban. Ki gondolta volna ezt augusztusban? Rossz hír azonban, hogy LeSean McCoy megsérült vasárnap és nem tudni, játszhat-e a hétvégén.

Győzött a Tennessee Titans is a Jacksonville ellen, ennek értelmében a Marcus Mariota vezette együttes masírozott a playoffba, hiába győzött a szintén a rájátszásra ácsingózó Los Angeles Chargers az Oakland Raiders ellen.

Az is eldőlt, hogy a tavalyi Super Bowl-vesztes Atlanta Falcons is küzdhet tovább. Matt Ryanéknek ehhez "mindössze" annyi volt a dolguk, hogy legyőzzék 2016-os vesztes Carolina Pantherst, amely már korábban kiharcolta a részvételt.

Fekete Hétfő

Ha már szóba jött a Raiders: a csapat azonnali hatállyal meneszette Jack Del Rio vezetőedzőt, miután a tavalyi sikeres, de végül Derek Carr sérülése miatt ideje korán véget érő szezont nem sikerült megismételni. A szakértők a szezon előtt a Super Bowl egyik esélyesének várták az Oaklandet, amely meg sem tudta közelíteni a 2016-os formáját, a vezetés pedig Del Riót látta ebben ludasnak. Ezzel az 54 éves szakember lett a Fekete Hétfő első áldozata.

Hogy ne legyen egyedül, arról a 4-12-vel végző Indianapolis Colts gondoskodott, amely szintén elköszönt trénerétől, Chuck Paganótól. Tegyük hozzá, a Colts már alapból feltartott kezekkel vágott neki az idénynek, hiszen Andrew Luck egy másodpercet sem tudott játszani idén. Kérdés, hogy fog-e még bármikor is, mert nélküle látjuk, mit ér ez a klub, az ő zsenialitása viszont akármikor rájátszás-csapatot csinálna az Indyből. Remélhetőleg erre 2018-ban lesz esélye az irányítónak, az viszont biztos, hogy Pagano nélkül kell bizonyítania.

Villogtak a speciális egységek az utolsó héten

A szokásosnál jóval több visszahordott TD-t láthattunk a 17. héten, ezt itt Alvin Kamara követte el, akit nagy eséllyel meg fognak választani a legjobb támadó újoncnak. Ő mindent megtett a New Orleans sikeréért, ám a csapat meglepetésre kikapott a Tampa Bay ellen, így nem sikerült kiharcolnia a pihenőt a hétvégére.

Még ennél is szebb volt a Chicago Bears és Bryce Callahan mutatványa. Az egész egység elhitette a Minnesotával, hogy a labda balra megy, miközben Callahan észrevétlenül megkaparintotta a tojást és meg sem állt a célzónáig.

JuJu Smith-Schuster ismét főszerepet játszott a Pittsburgh Steelers győzelmében, amely a Clevelandet győzte le és taszította soha nem látott mélységbe. Ha már itt tartunk, mióta Hue Jackson átvette a Browns irányítását, a csapat 1 győzelem mellett 31 vereséget könyvelhetett el, az edző munkája mégsincs veszélyben, jövőre is őt fogjuk látni az oldalvonal mellett.

JuJu takes it to the house! pic.twitter.com/uy92IBBYnM — uSTADIUM (@uSTADIUM) 2017. december 31.

Russell Wilsont a szezon kétharmadánál az MVP-cím egyik legfőbb várományosának tartották, szinte elképzelhetetlen volt, hogy a Seattle Seahawks ne jusson be a rájátszásba. De a blama megtörtént, ráadásul a Seahawks veszített, pedig Tyler Lockett visszahordása is gyönyörű volt.

Jöhet a lényeg

Mind tudjuk, az alapszakasz csupán bemelegítés az "igazi" küzdelmek előtt, azaz jöhet a rájátszás, méghozzá az alábbi párosításokkal:

AFC:

Kansas City Chiefs - Tennessee Titans

Jacksonville Jaguars - Buffalo Bills

A New England Patriots és a Pittsburgh Steelers nem játszik a wild card-körben, köszönhetően annak, hogy az első két helyen végeztek a konferenciában.

NFC:

Los Angeles Rams - Atlanta Falcons

New Orleans Saints - Carolina Panthers

A Philadelphia Eagles és a Minnesota Vikings nem játszik a wild card-körben a fenti okok miatt.

Eredmények,

alapszakasz, 17. (utolsó) forduló:

Atlanta Falcons-Carolina Panthers 22-10

Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals 27-31

Denver Broncos-Kansas City Chiefs 24-27

Los Angeles Chargers-Oakland Raiders 30-10

Los Angeles Rams-San Francisco 49ers 13-34

Miami Dolphins-Buffalo Bills 16-22

Seattle Seahawks-Arizona Cardinals 24-26

Tampa Bay Buccaneers-New Orleans Saints 31-24

Tennessee Titans-Jacksonville Jaguars 15-10

Detroit Lions-Green Bay Packers 35-11

Indianapolis Colts-Houston Texans 22-13

Minnesota Vikings-Chicago Bears 23-10

New England Patriots-New York Jets 26-6

New York Giants-Washington Redskins 18-10

Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys 0-6

Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns 28-24