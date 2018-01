NFL playoff: thriller Kansas Cityben, meglepetés Los Angelesben

Végre eljött, amire minden NFL-szurkoló várt: a rájátszás. A szombati játéknapon egy-egy mérkőzést rendeztek az AFC-ben és az NFC-ben is. Előbbin a Tennessee Titans meglepetésre egy elképesztő fordítás és egy hihetetlen touchdown után 22-21-re legyőzte idegenben a Kansas City Chiefst, utóbbin az Atlanta Falcons Los Angelesben győzött a Rams ellen úgy, hogy előzetesen sok esélyt nem jósoltak a tavalyi Super Bowl vesztesének.

Kansas City Chiefs – Tennessee Titans

A Kansas az első negyedben igyekezett eldönteni a meccset, a Titans védelmének nem volt válasza sem Travis Kelcére, sem Kareem Huntra, mindketten szereztek 1-1 touchdownt az első játékrészben.

Eközben a Tennessee csak szenvedett, gyakorlatilag nem létezett a támadójátéka, Marcus Mariota folyamatosan nyomás alatt játszott és a futójáték sem működött rendesen, Derrick Henry egyszer a labdát is majdnem elveszítette.

A második negyedben kezdett életjeleket mutatni a vendégcsapat, de még így is sok hiba csúszott a játékba, Eric Deckernek volt egy csúnya elejtett passza is. Persze nem is volt könnyű helyzetben a Tennessee, hiszen legjobb futója, DeMarco Murray sérülés miatt hiányzott. Majd jött egy kulcspillanat, Mariota passzát a Chiefs védője, Marcus Peters csípte el a végzóna előtt, így Tennessee-pontok helyett a Kansas támadhatott, de nem tudott élni a lehetőséggel. A következő Titans-támadásnál jött az újabb eladott labda a Mariotától, Derrick Johnson gyalulta le és esés közben elveszítette a tojást, amit Justin Houston szerzett meg.

A játékvezetők azonban nem vették észre ezt, így maradhatott a labda a Tennessee-nél, a csapat pedig értékesített egy field goalt. Az utolsó szó viszont a Chiefsé volt, Demarcus Robinson először hibázott egy óriásit, majd 3 másodperccel a félidő vége előtt touchdownra váltotta Alex Smith passzát.

A fordulás utáni első drive-ban szépen haladt előre a Titans, köszönhetően Derrick Henry és Mariota futásainak. Majd megszületett az első Tennessee-TD is, hihetetlen körülmények között: Mariota passzába beleütött Darrelle Revis, a labda visszapattant az irányítóhoz, aki bevetődött vele a célterületre. Ez a statisztika szerint azt jelenti, hogy Mariota saját magának passzolt touchdownt, ami eddig csak egyetlen egyszer fordult elő: 1997-ben a Minnesota Vikings játékosa, Brad Johnson dobott magának TD-passzt.

Eddigre a Kansas elveszítette Travis Kelcét, akit korábban nagyon csúnyán kiütött Jonathan Cyprien, a tight endnél pedig agyrázkódást diagnosztizáltak.

Ráadásul a Tennessee védelme azonnal leparancsolta a pályáról a KC támadósorát, de a punt visszahordója, Adoree Jackson elejtette a labdát, amit visszaszerzett a Kansas, viszont Harrison Butker kapufát rúgott.

A negyedik negyed nem is kezdődhetett volna jobban a vendégeknek: Derrick Henry előtt nyílt egy folyosó, a futó pedig 35 yardot nyargalt a célzónáig, a kétpontos azonban nem sikerült, így maradt a 21-16-os Chiefs-vezetés.

Sőt, a következő támadósorozatot is TD-vel zárta a Tennessee, Marcus Mariota ezúttal nem saját magát, hanem Eric Deckert találta meg egy 22 yardos labdával, a kétpontos viszont ismét kimaradt, de ezzel együtt is átvette 22-21-re a vezetést Mike Mularkey alakulata. Ki gondolta volna ezt 21-3-nál?

A Kansas nem tudott a következő támadásból pontot szerezni, miután nem sikerült megcsinálnia egy 4. és kilencet. A védelem majdnem kompenzált, Henry kezéből ismét kiesett a labda, amit Derrick Johnson visszahordott touchdownra, de a bírók annulálták a pontszerzést, mert Henry már a földön volt, amikor elveszítette a disznóbőrt.

A Tennessee megcsinált még egy kulcsfontosságú first downt, ami azt jelentette, hogy a meccs végéig megtartotta a labdát és meg is nyerte a mérkőzést 22-21-re, ezzel az elmúlt 60 év egyik legnagyobb playoff-fordítását hajtotta végre. Megadta az alaphangot a rájátszásra ez az összecsapás, amely elképesztő jeleneteket hozott, valamint egy fantasztikus hajrát. A Titans a Jacksonville – Buffalo összecsapás végeredményétől függően vagy a Pittsburgh, vagy a New England vendége lesz a következő körben.

És egy érdekesség a végére: a mérkőzésen az ESPN csatornánál szakkommentátorként dolgozó Jon Grudent a lefújás után azonnal kinevezték az Oakland Raiders vezetőedzőjének. Gruden 2009 óta nem ült kispadon, szakértőként tevékenykedett, korábban a Tampa Bay Buccaneersszel nyert Super Bowlt, előtte pedig a Raiderst trenírozta. A hírek szerint ez lesz minden idők legnagyobb edzői szerződése, a szakember a következő 10 év alatt 100 millió dollárt fog keresni.

Los Angeles Rams – Atlanta Falcons

Ahhoz képest, hogy pontzuhatagot és a támadók sziporkázást prognosztizálták a párharc előtt, az első támadássorozatokból egyik csapat sem tudott még csak first downt csinálni. Majd jött egy hiba a Ramstől, a visszahordó Pharoh Cooper nem tudta megfogni a puntot, amit végül a Falcons visszaszerzett és nagyon kedvező pozícióból jöhetett. A hazai védelem azonban állta a sarat és sikerült mezőnygólon tartania az Atlantát, amely a következő sorozatban ismét szerzett három pontot.A kickoff után Cooper megint hibázott, ezúttal elejtette a labdát, amit most is a Falcons szedett össze. Ráadásul ezt már nem is tudta kivédekezni a Rams, Devonta Freeman jutott be az end zone-ba, köszönhetően az őt beráncigáló falembereknek. 13-0, erre sem számítottak sokan, Sean McVaynek, a Los Angeles edzőjének valamit muszáj volt újítania.

A válasz nem is maradt el, szinte tökéletes drive-val rukkolt elő a Rams, melynek a végén az újonc elkapó, Cooper Kupp halászta le Jared Goff 14 yardos passzát, két és fél perccel a félidő vége előtt 13-7-re visszajött a hazai csapat.

Sőt, a Rams kivédekezte a Falcons támadását és maradt ideje egy offenzívára, Robert Woods pedig egy gyönyörű elkapással hozta kedvező helyzetbe a Los Angelest, majd Sam Ficken be is rúgta a mezőnygólt, így 13-10-es Atlanta-előnnyel mehettek szünetre a csapatok.

A második félidőt a Falcons kezdhette és szépen is haladt a tavalyi döntős, köszönhetően két futójának, Devonta Freemannek és Tevin Colemannek, de csak három pontot sikerült feltenni a táblára, aztán ismét a veterán rúgó, Matt Bryant volt eredményes, aki úgy tűnt, képtelen hibázni, ezúttal 54 yardról talált be.

Ezzel visszaállt a két labdabirtoklásnyi különbség, 19-10-re ment a Falcons. Ebben a sorozatban inkább a legjobb Falcons-játékosé, az elkapó Julio Jonesé volt a főszerep.

Gyorsan jött a válasz a Ramstől, Todd Gurley mutatott be több szép futást is. A TD viszont nem jött össze, de Ficken legalább berúgta a mezőnygólt, zárkózott a Los Angeles.

Az ellentámadásnál már úgy tűnt, az Aaron Donald vezette védelem meg tudja állítani az Atlantát, de jött Mohamed Sanu és egy hosszú sprintelés, amivel megágyazott Matt Ryan és Julio Jones hatpontos összjátékának. Az irányító úgy tudta odaívelni kedvenc célpontjának a labdát, hogy közben megcsúszott. A jó extraponttal már 26-13-ra vezetett a Falcons, ekkor pedig már kevesebb, mint 6 perc volt hátra.

Természetesen a Rams nem adta fel és egy gyors drive-val három és fél perc alatt ott termett a Falcons célterülete előtt, de mindössze egy érvénytelen touchdownig jutott, Tyler Higbee elkapását ugyan megadták először a játékvezetők, de a visszanézés után végül elvették. Pedig korábban Robert Woods micsoda zsonglőrködést mutatott be!

Ugyan egyszer még visszakerült a labda a Ramshez, de pontot már nem tudott szerezni McVay együttese, így maradt a 26-13-as Atlanta-győzelem. Ez azt jelenti, hogy a Falcons biztosan a Philadelphia Eagleshöz látogat a következő körben.

Folytatás 19 órától, a Jacksonville Jaguars - Buffalo Bills és a New Orleans Saints - Carolina Panthers rangadókkal.

NFL, wild card-kör, eredmények:

Kansas City Chiefs – Tennessee Titans 21-22

Los Angeles Rams – Atlanta Falcons 13-26