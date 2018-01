NFL-rekordot hozott a betonvédelmek csatája Jacksonville-ben

AFC-rangadóval folytatódott az NFL rájátszása, a 3. kiemelt Jacksonville Jaguars a 6. helyen bejutó Buffalo Billst fogadta. Nem ígért pontháborút a mérkőzés, kemény védelem, jó futó- és gyenge passzjáték jellemezte az alapszakaszban mindkét együttest. Akik erre számítottak, nem is csalódtak, mindössze egy touchdown és két mezőnygól született a meccsen, amely végül a hazai csapat győzelmét hozta. Ja, és egy NFL-rekord is összejött a két együttesnek.

Nem meglepő módon egy pont nélküli támadósorozattal kezdte a mérkőzést a Buffalo, valamint az sem sokkolt senkit, hogy a Jaguars egyszer földre is vitte az irányítót, Tyrod Taylort. A Jacksonville sem tudott élni a lehetőséggel, de körülbelül erre is lehetett számítani az összecsapás előtt. Főleg az a Marcell Dareus volt elemében, akit a szezon közepén cserélt el a Buffalo éppen a Jacksonville-hez. Nem is csoda, a védőfalember már a meccs előtt hangoztatta, mennyire motivált.

A pont nélküli első negyedet követően a Billsnél ütött be először a krach: no nemcsak azért, mert egy kezdő támadófalemberét és tight endjét is elveszítette, hanem mert Taylor is eladta a labdát, amit a Jax linebackere, Myles Jack szedett össze.

A hazai csapat támadóinak képességeit (főleg az irányó Blake Bortlesét) kiválóan mutatja az is, hogy még ebből sem sikerült pontot szereznie Jaguarsnak, pedig kedvező pozícióból kezdhetett. A Buffalo ezt nem is hagyta büntetlenül, és bár Taylor passzai nem voltak az igaziak, az irányító ügyes futásokkal kompenzálta ezeket, ráadásul a fal is szépen védte. A Jax védelme az utolsó yardokon végül megállította a Bills támadóit és már épp mezőnygólhoz készülődött a vendégcsapat, amikor Telvin Smith buta szabálytalansága miatt ismét négy kísérlettel jöhetett a Buffalo.

Azonban megint állta a sarat a Jax hátsó alakzata, így ismét a speciális egység érkezett és Stephen Hauschka jóvoltából meg is született a mérkőzés első három pontja, vezetett a Bills.

A Jax félidei utolsó drive-jában Blake Bortles elkezdte másolni kollégáját: a passzai vállalhatatlanok voltak, így inkább elkezdett futni, ami sokkal jobban is ment neki, két futásból több yardot hozott össze, mint az egész félidő alatt a passzaival. Az utolsó másodpercekben ennek köszönhetően egyenlített a Jaguars rúgója, Josh Lambo, 3-3-mal mentek szünetre a csapatok.

A második félidő elején maradt minden a régiben: 1-1 jó játék a támadóktól, de összeségében rendre a védelmek hagyták el győztesen a pályát, rengeteg akció ért véget punttal.

A Jaguars azonban hamarabb összeszedte magát a támadóoldalon, és egészen a fél yardos vonalig eljutott Bortles vezérletével, végül egy negyedik kísérletnél kockáztatott Doug Marrone vezetőedző és rúgás helyett ráment a touchdownra. Ez be is jött neki, Bortles megtalálta Ben Koyacket, aki karrierje második hatpontosát szerezte.

A Bills gondjait tetézte, hogy agyrázkódás miatt kivált a söprögető Micah Hyde is, aki úton az öltöző felé mindent megtett azért, hogy néhány Jax-drukker a szívébe zárja.

Sőt, a kitűnő újonc cornerback, Tre'Davious White is kivált, egyre nehezebb helyzetbe került a Bills védelme az utolsó játékrész előtt.

Bortles továbbra is jól futott, passzai viszont életveszélyesek voltak saját csapatára nézve. Mondjuk néha a futásai is, egyszer egy operatőrt is letarolt.

A Bills becsülettel próbálkozott, egyszer LeSean McCoy el is szabadult, de egy felesleges szabálytalanság miatt a nagy játékából mégsem lett akkora és végül ismét el kellett rúgnia a labdát Colton Schmidtnek. Ez a punt volt a mérkőzésen a 14., ami holtversenyben a legtöbb az NFL rájátszásának történetében. Majd mivel a következő Jaguars-támadás is hasonlóan ért véget, ezzel már ez a meccs számít az abszolút rekordernek.Nagyjából másfél perccel a vége előtt a Bills támadott és egy harmadik kísérletnél Tyrod Taylor ijesztő sérülést szenvedett, percekig feküdt a gyepen, végül aztán szerencsére saját lábán hagyta el a pályát. Helyére Nate Peterman állt be, aki azonnal futott egy first downt, majd egyet passzolt is, de aztán eladta a labdát, ami le is zárta a mérkőzést.10-3-ra győzött a Jacksonville Jaguars, a csapat a következő körben Pittsburghbe látogat, míg a Tennessee Titans a New England Patriotshoz megy vendégségbe.

Egy érdekesség a végére: Blake Bortles kevesebb passzolt yarddal fejezte be a mérkőzést (87), mint amennyit futott (88), mégis győzött.

NFL rájátszás, wild card, végeredmény:

Jacksonville Jaguars – Buffalo Bills 10-3