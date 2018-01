Az őrült Saints-Panthers rangadó feltette a koronát az NFL-hétvégére

A wild card-kör talán leginkább várt párharca volt a New Orleans Saints – Carolina Panthers. Az NFC déli csoportjában a két együttes között már korábban kialakult a rivalizálás, és a történelem során először a rájátszásban is összekerültek. A csata pedig nem okozott csalódást, hiszen temérdek látványos akció, NFL-rekord, pontzuhatag és kaotikus végjáték tarkította a wild card-kör zárómeccsét, amelyen végül kínkeserves hazai győzelem született, köszönhetően az ismét villogó veterán Drew Breesnek.

Ugyan az alapszakaszban kétszer is találkozott a két csapat (hiszen divízióellenfelek) és mindkét meccs után a Saints örülhetett, egyáltalán nem lehetett alapozni ezekre az összecsapásokra.

Annak ellenére, hogy két kiváló irányító nézett farkasszemet egymással Drew Brees és Cam Newton személyében, eleinte nem működött egyik csapatnál sem a passzjáték, viszont a Panthersnél legalább a futások mentek Jonathan Stewart és Newton jóvoltából. Szépen haladt előre a Carolina, de előbb a célzónában Kaelin Clay csúnyán elejtette Newton tökéletes passzát, aztán a rúgó, Graham Gano hibázott mindössze 25 yardról.

Ezt pedig szinte azonnal megbosszulta a New Orleans. Brees engedett el egy hosszú bombát a korábbi Panthers-játékos, még mindig az NFL egyik legjobb mélységi célpontja, Ted Ginn Jr. felé, aki az elkapás pillanatában lerázta magáról védőjét, majd az end zone-ig sprintelt. Gyönyörű, 80 yardos játék volt, amivel 7-0-ra vezetett a hazai csapat.

A következő sorozatban már pontokat is sikerült feltennie a Carolinának a táblára, egy hasonlóan ügyes drive után Gano ezúttal nem hibázott 27 yardról, 7-3-ra módosult az állás.

Jöhetett a Saints, de rögtön állni kellett egy nagyon csúnya sérülés miatt. A hazaiak támadófalembere, Andrus Peat bal lába hajlott úgy, ahogy nagyon nem kellene. Utóbb kiderült, nem úszta meg olcsón sajnos, eltört a szárkapocscsontja.

Ez egyelőre nem zavarta a New Orleanst, Alvin Kamara, Mark Ingram és Michael Thomas játékaival lendületben maradt a csapat, a támadást végül Josh Hill egy kilencyardos TD-elkapással fejezte be.

Ez már az igazi, régi New Orleans Saintset idézte, amely minden védelmen úgy tudott átmenni, mint kés a vajon.

Nem maradt el a Carolina válasza, de jóval nyögvenyelősebb volt a támadássorozata és ismét csak három pontot tudott szerezni.

Volt még egy lehetősége Sean Payton csapatának a félidő vége előtt, Drew Brees pedig megállíthatatlannak tűnt, Thomas és Hill is kiváló elkapásokat mutatott be, végül Zach Line masírozott át a Carolina falán egy kétyardos touchdownért.

Mivel megint nagyon hamar végigment a Saints, így visszakerült a labda Cam Newtonékhoz, viszont ez ismét csak egy hárompontos kísérlethez volt elég. Azok után, hogy Gano mellérúgta 25-ről, az 58 yardos próbálkozás nem sok jóval kecsegtetett, de a rúgó korrigálta korábbi hibáját és ezt bevágta.

Ez egyébként holtversenyben a leghosszabb field goal volt az NFL rájátszásában, 1990-ben Pete Stoyanovich volt eredményes ugyanilyen távolságból. 21-9-es New Orleans-vezetéssel ért véget az első félidő.

Egy kis játék a számokkal: Drew Brees 230 passzolt yardnál járt a félidőben, ez több mint amennyit az előző meccsen Tyrod Taylor (134) és Blake Bortles (87) együtt elért.

Történt még egy érdekes eset: a Saints védőfalemberének, Tony McDanielnek a szünetben szóltak, hogy a feleségénél megindult a szülés. Sean Payton a játékosra bízta, hogy berohan-e a kórházba, vagy marad a csapattal, aki az utóbbit választotta. Később kiderült, mégsem jön a baba, McDaniel ráadásul meg is sérült.

A második játékrészt a Panthers kezdte és megint eljutott a célzóna közelébe, de ott ismét megállt a tudomány, így megint jött Gano és ezúttal nem hibázott közelről.

A Saints válaszként ismét játszi könnyedséggel haladt végig a pályán, de Brandon Coleman elejtette a labdát, szerencséjére azonban ott termett Ingram, aki rávetődött azonnal, így támadhatott tovább a New Orleans. Ezúttal a touchdown viszont nem lett meg, de Will Lutz berúgta a mezőnygólt 57 yardról, így 24-12-re módosult az állás. Ez „csak" klubrekordnak volt elég.

Egy-egy rossz támadás után jöhetett a vendégcsapat, amely ismét eljutott a célterületig, de most meg is oldotta a touchdownt, Cam Newton kedvenc célpontját, Greg Olsent találta meg egy szép átadással, 24-19-re visszajött a Carolina.

Ezt követően sem a Saints, sem a Panthers nem tudott pontot szerezni, Newtont viszont az oldalvonal mellett agyrázkódás gyanújával vizsgálták. Ami szintén nem jött jól a Carolinának, az egy gyönyörű Drew Brees-menekülés és passz volt Michael Thomasnak, amivel már csak 5 yardra volt a New Orleans a célterülettől, ezt pedig Alvin Kamara két futásból megoldotta. 31-19, amikor már csak 5 perc volt hátra.

De legalább Newton visszatérhetett, ennyi reménysugár maradt a vendégeknek. És az a bizonyos sugár jóval fényesebb lett az újonc Christian McCaffrey 56 yardos touchdown-elkapása után, ismét visszaállt az ötpontos különbség, mindössze egy perc alatt.

A New Orleans következő támadásánál Drew Brees eladta a labdát, jöhetett a Panthers, Newton rendkívül pontos passzokat osztogatott, Clay elkapása pedig élményszámba ment. Közelebb viszont már nem jutott a Carolina, Funchess elnézte az irányító passzát, majd egy véleményes büntetés miatt hátrébb is szorult a vendégcsapat, végül Newtont földre vitték és ezzel ért véget a mérkőzés, amelyet 31-26-ra megnyert a New Orleans Saints csapata és Minneapolisba látogat a következő körben.

NFL, wild card, végeredmény:

New Orleans Saints – Carolina Panthers 31-26

A főcsoport-elődöntők párosítása:

AFC:

New England Patriots – Tennessee Titans (vasárnap 2.15)

Pittsburgh Steelers – Jacksonville Jaguars (vasárnap 19.05)

NFC:

Philadelphia Eagles – Atlanta Falcons (szombat 22.35)

Minnesota Vikings – New Orleans Saints (vasárnap 22.40)