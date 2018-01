Így lett London az európai NBA-főváros

2011 óta immár nyolcadik alkalommal ruccan át Londonba az NBA egy alapszakaszmeccs erejéig, és idén nagyon erős párosítást kapunk. A Philadelphia 76ers és a Boston Celtics látogat el a brit fővárosba. Az NBA-csapatok korábbi európai bemutató- és tétmeccseinek jártunk utána. Leszögezzük, a cikk kizárólag az európai meccsekről szól, más kontinenseken tett látogatásokról legfeljebb említést teszünk.

Talán sokan nem tudják, de nem kezdődött túl jól az európai (de legalábbis a helyi szövetséghez sorolt országokban tartott) bemutatók sorozata az NBA számára, 1978-ban lépett pályára ugyanis először NBA-csapat európai klub ellen – az akkori bajnok Washington Wizards Izraelben a Maccabi Tel-Aviv ellen –, és egypontos vereséget szenvedett (98–97). Hozzá kell tenni, senki sem számított arra, hogy teltház előtt, feltüzelt szurkolók és ellenfél ellen kell majd játszani.Pedig a keret tömve volt sztárokkal, elég csak Elvin Hayesre vagy Wes Unseldre gondolni.Két évvel később a Phildalphia 76ers látogatott el a Maccabihoz, akkor is a Maccabi nyert, bár árnyalja a képet, hogy Julius Erving, a Sixers és a korszak legnagyobb sztárja egy félidőt az izraeli csapat színeiben játszott.

1984 aranyév volt a szurkolóknak, augusztus-szeptemberben átruccant Európába a Seattle Supersonics, a Phoenix Suns, valamint a New Jersey Nets, és helyi csapatok ellen összesen 16 meccset játszott Nyugat-Németországban, Izraelben, Svájcban és Olaszországban, ezek közül kettőt bukott el, természetesen a Maccabival nem bírt a Suns és a Nets. Milánóban aztán a Phoenix Suns és a New Jersey Nets játszotta az első, Európában NBA-csapatok által vívott meccset. 1988-ban az Atlanta Hawks történelmi tettet hajtott végre, júliusban látogatást tett a vasfüggöny mögött, és három meccsen lépett pályára a Szovjetunió válogatottja ellen. Tbilisziben és Vilniusban győztek Wilkinsék, Moszkvában a szovjetek nyertek.

1988-tól 1999-ig három év kivételével (1992, 1996 és 1998) mindig jött át tengerentúli csapat az öreg kontinensre, és nem is akármelyik. Ez elsősorban az 1987-től 1999-ig élő McDonald's Championshipnek volt köszönhető, amiolyan torna volt, amelyen más nemzetek és kontinensek klubcsapatai és válogatottjai ellen mérkőzött meg egy NBA-csapat.Az elsőt Milwaukee-ban rendezték, a Meccában, ahol a Bucks hazai pályán nyert. Az NBA nem spórolt a munícióval, háromszor is az aktuális bajnokot küldte, 1995-ben a Houston Rockets-et Londonba, 1997-ben a Chicago Bullst Párizsba, 1999-ben a San Antonio Spurst Milánóba, de részt vett a tornán a Lakers, a Knicks, a Celtics és a Suns is. Mind a kilenc kiírást az NBA-csapatok nyerték.

1993-tól megállás nélkül zajlanak a felkészülési meccsek Euroliga-résztvevő európai sztárklubokkal hol Észak-Amerikában, hol Európában (2017-ben Európában nem volt ilyen meccs, de 2016-ban igen). Az eredményekről csak annyit írnánk, hogy 1984. augusztus 29. (Maccabi Tel-Aviv – Phoenix Suns) - és 2006. október 5. (Barcelona – Philadelphia) között Európában nem tudott győzni európai csapat, bár 2005-ben szintén a Maccabi megfogta Torontóban a Raptorst.

Az egyetlen 1984-es eset után 1993-ban elevenítették fel azt a szokást, hogy két NBA-csapat egymás elleni előszezonmeccsre átugorjon Európába.London ekkor került be a vérkeringésbe, ott volt az első két meccs, az Orlando Magic és az Atlanta Hawks lépett parkettre.2013-ig nagyjából rendszeresek voltak az ilyen esetek szerte Európában, az igazán nagy lépést 2011-ben tette meg az NBA. Március 4-én és 5-én Japán és Mexikóváros után Londonban is megrendezték az első két alapszakasz-mérkőzést, a New Jersey Nets mindkétszer legyőzte a Toronto Raptorst. A második meccs háromszoros hosszabbításban dőlt el, elég jó hírverő volt:

2013 óta minden évben egyszer átruccan a brit fővárosba két NBA-csapat, hogy tétmeccsen is bemutassa tudását, a helyszín minden esetben az O2 Arena. 2018 január 11-én a Philadelphia 76ers és a Boston Celtics sztárjait csodálhatjuk meg, ez lesz a nyolcadik alapszakaszcsata Londonban, a Celtics és a Sixers a 9. és 10. franchise amelyik tétmeccset vív itt (A Brooklyn Nets a New Jersey Nets utódja ebből a szempontból, őket egynek számoltuk).

A fiatal tehetségek sorát felvonultató Philadelphia 76ers és a keleti konferenciát vezető Boston meccsét a Sport1 21 órai kezdettel élőben közvetíti, és a találkozót megelőző, 19:30-kor kezdődő Trash Talkban is téma lesz az összecsapás.