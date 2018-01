NFL-rájátszás: sétagalopp a Patriotsnak, ajándék a Falconsnak?

Ha január, akkor NFL-rájátszás, ez örökérvényű tézis. A múlt hétvége wild card-köre után a kiemeltek is beszállnak, azaz pályára lép a címvédő New England Patriots, a Pittsburgh Steelers, a Philadelphia Eagles és a Minnesota Vikings is. A Patriotsnak elvileg nem okozhat gondot a továbbjutás, a másik három csapatra viszont kemény feladat vár.

AFC

New England Patriots – Tennessee Titans (vasárnap 2.15, TV: Sport2)

A bajnok megnyerte az AFC-t az alapszakaszban, így pihenhetett a wild card-körben. Arra azonban valószínűleg a Belichick-csapat sem számított, hogy a Tennessee jön velük szembe a főcsoport-elődöntőben. A Titans meglepetésre 21-3-as hátrányból fordított a Kansas City Chiefs ellen múlt szombaton. A menetelés viszont most véget ér Mariotáék számára, ráadásul már így is lehet, hogy többet ártott a csapatnak a győzelem hosszú távon, mint használt, Mike Mularkey vezetőedző ugyanis ezzel megmenekült, pedig ő a fék a csapatban. A Patriots háza táján újév óta áll a bál, kiszivárogtak bizonyos információk, hogy a Robert Kraft (tulajdonos)-Bill Belichick-Tom Brady szentháromság között van egy "kis" feszültség, sokan már az edző távozását vizionálják. Ettől függetlenül nem okozhat gondot a Patriotsnak a Titans, hazai pályán főleg nem. A csapat mérlege a Brady-Belichick érában 17-3 otthon a rájátszásban és ez a Tennessee nem az a csapat, amelyik ezen ronthatna. Országos egyes, ha úgy tetszik, de már csak azért is érdemes lesz nézni, hogy a pályán mennyit láthatunk majd a parázs helyzetből (spoiler: semennyit, ismerve a Patriots kultúráját).

Pittsburgh Steelers – Jacksonville Jaguars (vasárnap 19.05, TV: Sport2)

A Jaguars egy egészen nézhetetlen meccsen tudta legyűrni a Buffalót az előző körben, most viszont egy sokkal nehezebb ellenfél jön. Ráadásul a Pittsburgh visszakapta legjobb játékosát, Antonio Brownt, aki a hírek szerint 100%-os állapotban van már. Az NFL legjobb passz elleni védekezése összecsap a legtehetségesebb elkapókkal, ez mindenképp érdekessé teszi majd a párharcot. A Jaguarsnak azonban nem lesz sok esélye, ha Blake Bortles ugyanakkora homályokat dobál, mint múlt héten. Futásokkal viszont operálhat majd a Jax, a Steelersnél ugyanis értelemszerűen hiányzik a súlyos gerincsérüléséből lábadozó Ryan Shazier, nélküle azért ez a Pittsburgh-védelem jóval sebezhetőbb.

Nincs kizárva a meglepetés, de a két támadósor között ég és föld a különbség a hazaiak javára, miközben a két hátsó alakzat már jóval közelebb van egymáshoz, így a Steelers győzelme nem foroghat veszélyben. És akkor jöhet jövő vasárnap a Patriots-Steelers álom AFC-döntő, de ennyire ne szaladjunk előre.

NFC

Philadelphia Eagles – Atlanta Falcons (szombat 22.35, TV: Sport2)

Az Eagles kisebb meglepetésre megnyerte az NFC-t, két dolognak köszönhetően: a keret hihetetlenül mély, a másodéves Carson Wentz pedig MVP-formában irányított. Egészen december 10-ig, amikor elszakadt a térdszalagja, azóta a Philly a csereirányítóval, Nick Folesszal játszik. Talán ez a csapat lett volna a legesélyesebb a Super Bowlra, még úgy is, hogy további három kulcsember szenvedett olyan sérülést, amivel be kellett fejeznie a szezont. Így hiába végzett jobb mérleggel az Eagles és lenne egyértelmű favorit egy egészséges csapattal a Falconsszal szemben, a túl sok hiányzó miatt már inkább a tavaly döntő vesztese felé billen a mérleg nyelve. Az Atlanta ráadásul túl van már egy idegenbeli győzelmen egy esélyesebb csapat ellen, hiszen megverte 26-13-ra a Los Angeles Ramst az előző hétvégén, így még mindig van esély a tavalyi Super Bowl visszavágójára. Igaz, Philadelphiában hideg időjárás vár Matt Ryanékre, ami nem fekszik a csapatnak, ezzel együtt még így is a Falconsnak áll a zászló a félkarú óriás ellen.

Minnesota Vikings – New Orleans Saints (vasárnap 22.40, TV: Sport2)

Ahogy az előző héten, úgy most is az utolsó meccsre marad az igazi csemege. A Vikings védelme van olyan jó, mint a Jacksonville-é, a támadósora viszont mérföldekkel jobb. Egyszerűen nincs gyengepontja a hátsó egységnek, ellenben tele van klasszissal minden poszton. A támadókat egy harmadikszámú irányító vezette egész évben, méghozzá kitűnően, az elkapósor pedig szintén top10. Egyedül a futójáték kérdéses, ha Dalvin Cook nem szenvedett volna térdszalag-szakadást, akkor az sem lenne az. Hihetetlen, hogy kezdő irányító és –futó nélkül is úgy beszélünk a Vikingsról, mint esélyesről a végső győzelemre. És azt mondtuk már, hogy a Super Bowlt Minneapolisban rendezik idén?

A New Orleans alapszakasza az ellenállhatatlan futókról szólt, majd jött a playoff első meccse, Drew Brees pedig szétágyúzta a Carolina védelmét, miközben Kamara és Ingram mintha pályán se lettek volna. A Vikings futás elleni védelme a legjobb volt a ligában, úgyhogy most sem lesz könnyű dolguk a running backeknek, Breestől újabb klasszisteljesítmény kell a győzelemhez. De ha valaki képes rá, akkor az ő.