A torony, aki leverte Michael Jordant és Stephen Curryt is

Az NBA történetében immár Lauri Markkanen jutott el a leggyorsabban 100 sikeres tripláig. Önmagában meglepő, hogy egy finn előz meg olyan nagyságokat, mint Jordan vagy Curry, de hogy ezt ráadásul 214 centisen tegye meg, az szinte hihetetlen.

Rendben, a génekkel sok gond nem volt, hiszen az édesapa, Pekka, illetve az édesanya, Riikka is válogatott kosaras volt, na de hogy itt és most egy finn kosarast kelljen dicsőíteni az NBA kapcsán? Ráadásul olyan produkcióért, amivel Stephen Curryt, Michael Jordant vagy éppen Steve Kerrt is képes volt felülmúlni? Úgy, hogy az NBA-ben az 1946-47-es idény óta hősünk előtt mindössze két finn, Hanno Möttölä és Erik Murphy (ő Rhode Islanden született, de az édesanyja finn, így az ő „finnesítése" abszolút tolerálható) szerepelt, de sem az Atlanta Hawksban két szezont lehúzó Möttölä, sem pedig a Chicago Bullsban egy évig tévelygő Murphy nem alkotott maradandót.

Bár Lauri Markkanen még csak elsőéves az NBA-ben, nem nehéz megjósolni, többre viszi honfitárs elődeinél. Meg alighanem sok más NBA-játékosnál.

Első NBA-évében, még 20 évesen 41 meccs alatt bedobott 100 triplát, ilyen gyorsan senki sem jutott el eddig a határig. A csúcsot Damian Lillard tartotta 44-gyel még 2013-ból, amikor is egyhangúan megválasztották az év újoncának. Most ilyet nem tudunk ígérni (eléggé erős a mezőny Ben Simmonsszal, Donovan Mitchell-lel, Kyle Kuzmával és akkor az agyonmarketingelt Lonzo Ballt még szívesen el is felejtjük), de alighanem ott lesz a végelszámolásnál. Tényleg, csak nézzük meg, a legnagyobbak közül kiket vert meg a 100 sikeres tripláig tartó gyorsasági versenyben.

Lauri Markkanen made 100 3-pointers faster than the best shooters in NBA history. pic.twitter.com/ZjQlyZslOG — ESPN (@espn) January 16, 2018

Ja, és az egyik legfontosabbat nem említettük: Markkanen 7 láb, azaz 214 centi magas! Mint Dirk Nowitzkin kívül senki más az előbbi táblázatban. Ugyanakkor az is igaz, nem újkeletű hír, hogy jól dob távolról. Az SB Nation tavaly januárban, első és egyetlen egyetemi szezonjában így írt az Arizona Wildcats magasemberéről: „Ő a legjobb hárompontos dobó a hét láb magas játékosok között az egyetemi kosárlabdázás történetében." Több mint 42 százalékos pontossággal szórta a triplákat az NCAA-ben, most az NBA-ben 37,5 százaléknál tart. Ez nem a világ legjobb mutatója (a triplagyárosok közül csaknem 40-en vannak 40 százalék felett), de a 101 bevágott hármassal már befér a legjobb húszba! Nem győzzük hangsúlyozni, toronydaruként.

A Bullsszal foglalkozó egyik blog már most így ír róla: „Lauri Chicago következő kis hercege, akinek az a célja, hogy visszahozza az aranykort a Bullsnál." Persze, ha valaki magas, fehér és európai, akkor elkerülhetetlen vele kapcsolatban még egy összehasonlítás, méghozzá Dirk Nowitzkivel. A Chicago Tribune rá is kérdezett nála, mit szól hozzá. „Nagy megtiszteltetés, hogy vele, egy halhatatlannal hasonlítanak össze. Sok, Dirkkel kapcsolatos összehasonlítást hallottam, így természetesen néztem őt, amikor felnőttem, különösen akkortól, amikortól egyre magasabb lettem. Előtte, amikor fiatalabb voltam, a guardokat néztem, a kettes és a hármas poszton játszókat" – felelte a finn óriás.

Amikor Markkanent draftolta a Bulls, sokan annyit tudtak róla, magas és jól dob, mára aztán kiderült, a labdát is képes kezelni, cselezésben sem utolsó, de még védekezni is képes. Ja, és még humorérzéke is van Boratként.

De vissza a kosárlabdához, hiszen Markkanen lehet a Bulls új arca, ráadásul találni egy vele sokkal könnyebben összevethető játékost, Kristaps Porzingist a New York Knickstől. Elvégre mindketten hórihorgas európaiak, relatíve friss erők az NBA-ben (Porzingis is csak harmadéves) és két tradicionális franchise várja tőlük a felemelkedést. És az újoncévükben hozott statisztikáik sincsenek messze egymástól. Sorrendben (elöl Porzingiséi): 14,3 és 15,5 pont/meccs, 7,3 és 7,6 lepattanó/meccs, 1,3 és 1,3 assziszt/meccs, 1,9 és 0,5 blokk/meccs. Azóta azért Porzingis szépen kinőtte magát az NBA-ben, Chicagóban remélik, Markkanenre is legalább hasonló út vár.