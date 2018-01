Ki állítja meg Tom Bradyt?

Már csak három mérkőzés van hátra a 2017-18-as NFL-szezonból, ebből kettőt vasárnap éjszaka lejátszanak. Igazából két nagy kérdés maradt a két konferenciadöntőre: meg tudja-e akadályozni a Jacksonville Jaguars Tom Bradyt és a New Englandet, hogy 18 éven belül nyolcadszor is bejusson a Super Bowlba, illetve lesz-e hazai csapat a minneapolisi fináléban, azaz győz-e a Minnesota Vikings Philadelphiában.

Az NFL legjobb irányítója, valamint a három legjobb védelem maradt versenyben a Super Bowlért. Dióhéjban ennyivel össze lehetne foglalni az eddig történteket, de nem érdemes. Hiszen ki gondolta volna eleinte, hogy a Jacksonville Jaguars, a Minnesota Vikings és a Philadelphia Eagles is karnyújtásnyira lesz a Super Bowltól? Persze a Patriots-cal mindenki számolt, a többiek főcsoportdöntőzése viszont nem kis meglepetés.

Azt tudtuk, hogy a Jaxnek valamikor össze kell állnia, hiszen bitang védelme van egy tehetséges elsőéves futóval megspékelve, de Blake Bortlesben a kelleténél nagyobb a hibafaktor. És abban sem hittek sokan, hogy ennek a garnitúrának az első rájátszás-menetelése (minimum) a konferenciadöntőig tart.

Hasonló érzésekkel lehetett vélekedni a Minnesotáról: ugyanolyan erős hátsó sor, egy precíz, de semmi extra irányítóval (Sam Bradford) és egy szintén ígéretes újonc futóval (Dalvin Cook). Aztán a szezon első negyedénél mindketten kidőltek (Bradford hónaprokra, Cook az egész szezonra), jöhetett Case Keenum és a Jerick McKinnon-Latavius Murray futópáros. És láss csodát, a csapat nem esett össze, a betonvédelemnek és a kiváló elkapóknak köszönhetően jó eséllyel hazai pályán játszhatják a Super Bowlt. Stefon Diggs nevét ugye már mindenki ismeri?

Philadelphiában 2016-ban mindent feltettek egy Carson Wentz nevű újonc irányítóra, aki ugyan már mutatott szép dolgokat, de messze volt az áttörés. Azt lehetett gondolni, hogy ha töretlenül fejlődik, ebben a szezonban már meglehet a rájátszás. Wentz viszont nem töretlenül, hanem üstökösszerűen fejlődött, az Eagles pedig megnyerte az NFC-t az alapszakaszban, ráadásul úgy nézett ki, a csapatnak nincs gyengepontja, minden egysége parádézott. Aztán kiderült, hogy van: a térdszalag. Először a futó Darren Sprolesé, majd a liga egyik legjobb támadófalemberéé, Jason Petersé szakadt el. Őket mind kiválóan pótolta a csapat, majd az alapszakasz vége előtt jött a hidegzuhany, Wentz is ugyanígy sérült meg (plusz a csapat egyik legjobb védőjének, Jordan Hicksnek az Achillese sem bírta). Az ifjú irányító helyett Nick Foles szállt be, aki szintén nem rossz, de jócskán limitáltak a képességei.

Na, de nézzük, mi vár ránk vasárnap éjszaka.

AFC-döntő:

New England Patriots–Jacksonville Jaguars (vasárnap 21.05, TV: Sport2)

Országos egyes, mondanánk. Igen ám, de sokan mondták ugyanezt előző héten a Jaguars pittsburghi vendégjátékára is. Tom Brady idén még nem találkozott ennyire kemény védelemmel, amely jó eséllyel ki tudja venni Rob Gronkowskit a játékból, ahogy akármelyik elkapót is, futójáték ellen viszont kevésbé magabiztos. Legalábbis, ezt láttuk múlt hétig, amikor Ben Roethlisberger szétlőtte a Jax hátsó sorát, a friss élmények után nem egyszerű bármi pozitívumot írni Jalen Ramseyékről.

Akkor mi lehet a vendégek esélye? Nem más, mint Tom Brady kriptonitja, bizonyos Tom Coughlin. A Jacksonville-nél jelenleg az atyaúristen pozícióját (azaz szinte minden, csak papíron nem edző) betöltő szakember kétszer vezette győzelemre a New York Giantset Brady ellen, akkor még vezetőedzőként. Igen, az a két alkalom Brady két vesztes Super Bowlja.

A védelemtől ismét a maximális keménység és fegyelemre van szükség, valamint Fournette futásai is fontosak lehetnek. Mi szól a Patriots mellett? Szinte minden. Playoff-rutin, sokkal jobb támadósor, Bill Belichick vs. Doug Marrone, Tom Brady vs. Blake Bortles (ezt még leírni is szörnyű). Foxboróban várhatóan a mínuszok is csípni fogják a floridaiakat, de a múlt héten sem volt kánikula Pittsburghben. Kemény, fizikális meccsre lehet számítani, ahol a Jaxnek akkor lehet esélye, ha az elején nem hagyja elhúzni a New Englandet, valamint Bradyt is megüti többször a védőfal. Ellenkező esetben olyan sima lehet, mint a címvédő előző meccse a Tennessee ellen, amire kár is szót fecsérelni.

NFC-döntő:

Philadelphia Eagles–Minnesota Vikings (hétfő 0.40, TV: Sport2)

A Vikings játékosai minden bizonnyal az Atlantának drukkoltak az Eagles ellen, hiszen egy esetleges Falcons győzelemmel ők játszottak volna hazai pályán (ha megverik a New Orleanst). Így viszont kénytelenek Philadelphiába látogatni, ennek ellenére továbbra is ők az esélyesek. Az Eaglest már az előző héten is lesajnálta mindenki, majd jött az alapszakasz hajrájában összeomló védelem, amely rendbe tette magát, és oktatófilmbe illően fogta meg a Falconst, főleg a futójátékot. A második vonal továbbra is sebezhető, ami a Thielen-Diggs elkapópárosnak kedvezhet a Vikingsnél, de Jalen Mills parádézott az Atlanta ellen, Ronald Darby is képes magas szinten játszani, és úgy néz ki, hogy a szupertehetséges újonc, Sidney Jones is bevethető lesz.

Az Eagles dolga nehezebbnek tűnik támadóoldalon, annyira masszív hátul a Vikings. Futásban jobb a Philly, mint a Minnesota, viszont a futás elleni védelme mindkét csapatnak elit, viszont ez passz ellen is elmondható a Vikingsről, Nick Folesnak alaposan át kell gondolnia minden passzát. Azt tudjuk, hogy Philadelphiában nehéz nyerni, egyrészt a közönség, másrészt az időjárás miatt, ez mindenképp az Eagles mellett szól, egyébként a játék több szegmensében erősebb a Minnesota, amelyet biztosan hajtani fog a hazai Super Bowl gondolata is. Vélhetően kevés pontot láthatunk a védelmek főszereplésével.