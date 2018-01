Egy sima, egy szívszaggató: Patriots-Eagles lesz az idei Super Bowl

2005. február 6-án a New England Patriots legyőzte a Super Bowlban a Philadelphia Eagles csapatát, az volt Tom Brady harmadik bajnoki címe. Majdnem napra pontosan 13 évvel később ismét ez a két csapat találkozik majd a döntőben, miután a Pats egy rendkívül szoros meccsen, hátrányból fordítva nyert a Jacksonville Jaguars ellen az AFC fináléjában, míg az NFC-ben az Eagles kiütötte a Minnesota Vikings csapatát, amelynek nem jött össze, hogy a saját stadionjában, Minneapolisban Super Bowlt játsszon.

AFC döntő:

New England Patriots – Jacksonville Jaguars

Habár a héten olyan hírek láttak napvilágot, hogy Tom Bradynek megsérült a dobókeze az egyik edzésen, ennek a Patriots első támadásánál a nyomát sem lehetett látni. Az összes passza pontos volt, egy 4. és kettőre is volt egy szép átadása, igaz, a futásai nem mentek, de nem is ezért szeretik. A Jaguars végül a touchdownt megakadályozta, így Gostkowski mezőnygóljával vezetett a Pats 3-0-ra. Ráadásul az ellentámadásból Blake Bortlesék csak a félpályáig jutottak, így ismét jöhettek Bradyék, de ők sem értek el sokáig.

A második negyed viszont kiválóan kezdődött a vendégcsapatnak. Egy mutatós drive végén Bortles a tight end Marcedes Lewist találta meg a célzónában, ezzel átvette a vezetést a Jaguars.

A New England válasza viszont elmaradt, hamar el kellett puntolnia a labdát. A Jax ezzel ellentétben ismét látványos játékokat mutatott be, Bortles pedig elemében volt. A sorozat végén aztán a futóké és főleg Leonard Fournette-é volt a főszerep, az ő utolsó négyyardos izmozása újabb TD-t jelentett a Jaguarsnak. Hidegzuhany, 14-3.

A bajnok következő támadása ismét kudarcba fulladt, Bradyt nem tudta jól védeni a támadófal, megint hamar puntra került a sor. Viszont ezúttal a Jaguars is így járt, jöhetett Brady és az ő híres kétperces támadássorozata.

A drive során a Patriots elveszítette Rob Gronkowskit, viszont két büntetés után rengeteget haladt a hazai csapat és egészen az egyyardosig jutott, ahonnan James White már megoldotta, 14-10.

Maradt még egy perce a Jacksonville-nek, azonban Doug Marrone vezetőedző utasítására meglepő módon lepörgette az órát a csapat, így félidőben maradt a négypontos Jax-fór.

A második félidőt ismét pontszerzéssel kezdte a Jaguars, ehhez kellett Josh Lambo is, aki 54 yardról bevágta a mezőnygólt, 17-10-re lépett el ezzel a Jacksonville.

Ezután főleg a védelmekről szólt a meccs, mindkét oldalon felülkerekedtek a támadókon, majd a Jaguars vitt el egy támadást a Pats 25 yardosáig, amit Lambo ismét három pontra váltott, 20-10.

Jöhetett a Patriots, amely meghúzott egy trükkös játékot, de nem is sikerülhetett volna rosszabbul. Dion Lewis kezéből ugyanis kiütötte a labdát Myles Jack és össze is szedte.

Viszont nem tudott élni a lehetőséggel a vendégcsapat, a Patriots védelme azonnal leparancsolta a pályáról a Jax támadóit. Újra jöhetett Brady és ellentmondást nem tűrően masírozott végig a félelmetes Jaguars védelmen, az irányítót semmivel sem lehetett kizökkenteni, Danny Amendola több kulcselkapást mutatott be, az utolsó hat pontot ért, majd az extrapont is sikerült. 20-17.

A Jaguars offenzívája gyorsan véget ért, így 6 és fél perccel a vége előtt jöhetett Brady, három pontos hátrányból. Egy védőszabálytalanság után sokat mehetett előre a Pats, de onnan már nem sikerült tovább haladni, így puntolni kellett. Ugyanígy járt a Jacksonville, ráadásul Amendola visszahordása után nagyon jó mezőnypozícióból jött a New England. Gyorsan el is jutott az ötyardosig, miközben a vendégektől egymás után sérült meg Myles Jack és és Marcell Dareus.

Ezt ki is használta Brady és Amendola, utóbbi egy parádés elkapással szerezte meg második touchdownját, amivel már a Patriots vezetett 24-20-ra.

Jöhetett Bortles és a Jaguars támadósora, az irányító több jó passzával szépen menetelt is csapat, viszont Fournette elhibázott egy kulcselkapást, majd Bortles elvesztette a labdát, de megmentette a csapat. Két perc volt hátra, de Bortles 4. és 16-ra rövidet dobott, amit Stephon Gilmore gyönyörűen ütött el.

Visszakerült a labda a Patshez, Dion Lewis pedig harmadik kísérletnél megfutotta a first downt, amivel eldőlt, hogy a New England Patriots megnyerte az AFC döntőjét, bejutott az Super Bowlba és megvédheti címét.

NFC döntő:

Philadelphia Eagles – Minnesota Vikings

Rendkívül jól kezdte a vendég Minnesota az összecsapást, eleinte futásokkal operált a csapat, majd Case Keenum megtalálta 25 yardos passzával a tight end Kyle Rudolphot, nagyon simán megszerezte a vezetést a Vikings.

Az Eagles az elkapók hibái miatt (Torrey Smith és Trey Burton) nem tudott haladni, így puntolnia kellett.

Jöhetett a Minnesota, de Keenum eladta a labdát, Patrick Robinson pedig keresztülfutva a pályán, kihasználva a parádés blokkokat, vissza tudta hordani touchdownra, így védő-TD-vel válaszolt a Philly, 7-7.

A Vikings jöhetett ismét, de hamar elhalt a támadása, az Eagles viszont Zach Ertz elkapásaival magabiztosan haladt, majd 11 yardról LeGarrette Blount masírozott be az end zone-ba, így a második negyed elején fordított a Philadelphia, 14-7. A futónak ez volt a 10. playoff-touchdownja, ami a legtöbb az aktív játékosok között.

Ezután jött két jó védőteljesítmény mindkét oldalról, majd a Minnesota támadósora tudott újítani, jó passzjátékkal haladt előre a vendégcsapat. Egészen addig, amíg egy harmadik kísérletnél 15 yardra az end zone-tól Derek Barnett odaért Keenumhoz, kiütötte a kezéből a labdát, amit csapattársa, Chris Long szedett össze, Vikings-pontok helyett jöhetett az Eagles.

A Philly pedig büntetett, Nick Foles jó passzaival félpályáig jutott a csapat, majd az irányító 3. és 10-nél egy nagy menekülés után eleresztett egy hosszú bombát, ami Alshon Jefferynél landolt, az elkapó pedig csak besétált a célzónába. 21-7, alig több mint egy perccel a félidő vége előtt.

A Vikings támadóit hamar megállította ezúttal az Eagles védelme, volt még lehetősége a hazai csapatnak egy támadásra, Foles, Ertz és Jay Ajayi játékaival mezőnygól-pozícióba került fél perc alatt, 38 yardról pedig Jake Elliott nem hibázott, 24-7-es előnnyel mehetett szünetre a Philly.

A szünetben a hazai csapat támadhatott először és ott folytatta, ahol abbahagyta. Szépen haladt a félpályáig, majd ismét jött egy hosszú passz Folestól, ezúttal Torrey Smitht vette célba, aki most nem ejtette el a labdát és a védő szorításában esett be a célzónába. 31-7, erre senki sem számított. Nick Foles rendkívül magabiztosan játszott, ahhoz képest meg főleg, hogy egy csereirányítóról van szó, aki a fantasztikus szezont produkáló, majd térdszalagszakadást szenvedő Carson Wentz helyett ugrott be.

Természetesen nem adta fel a Vikings, az Eagles védelmének pedig kicsit lankadt a figyelme, több nagy játékot is bemutatott a Minnesota, gyorsan elért 20 yardon belülre. Ott azonban az első három kísérletből nem sikerült TD-t szerezni, viszont természetesen nekiment a csapat negyedikre is, és elsőre úgy tűnt, Adam Thielen bravúros elkapásával összejött a szépítés, de a visszajátszásnál egyértelműen kiderült, hogy a labda földet ért, így ismét pont nélkül maradt a Vikings, amikor már csak 6 és fél perc maradt a harmadik negyedből és az Eagles támadhatott.

Foles pedig nem állt le, ezúttal Nelson Agholor kapta el az egyik hosszú passzát, de Trey Burton és Corey Clement is szerzett first downt. Minden bejött az Eaglesnek, amely a játékrész végére 2 yardra jutott a célzónától.

A negyedik negyedben egy rossz futás után visszacsúszott az ötösre az Eagles, de Folesnak ez sem jelentett gondot, a következő játéknál megint Jefferynek passzolt, megszületett az újabb TD, a 38-7-es előny pedig egy negyed alatt szinte ledolgozhatatlan, a Philadelphia fél lábbal már a Super Bowlban érezhette magát.

A Minnesota innen már teljesen hitehagyottan támadott és nem is sikerült pontot szereznie, de az Eagles sem erőlködött már, pedig 10 perc még hátra volt.

Keenum még egyszer eladta a labdát, Ronald Darby harcolta ki az interceptiont, amit végül Corey Graham szedett össze, egyszerűen nem volt egy súlycsoportban a két együttes.

Az utolsó másodperceket lepörgette az Eagles, amely 2005 után ismét Super Bowlba jutott, ahol megpróbálhat visszavágni Tom Bradynek és a Patriotsnak az akkori vereségért. Ez egyébként azt is jelenti, hogy a Minnesota Vikings elszalasztotta azt az esélyt, hogy a Super Bowl-érában első csapatként hazai környezetben játszhasson a fináléban.



Eredmények:

AFC döntő: New England Patriots – Jacksonville Jaguars 24-20

NFC döntő: Philadelphia Eagles – Minnesota Vikings 38-7

Super Bowl, Minneapolis, magyar idő szerint 2018. február 5., 0.30:

New England Patriots – Phialdelphia Eagles