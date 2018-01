Megismétlődhet a Super Bowlok történetének egyik legkínosabb pillanata

A Super Bowlok alkalmával a félidőben fellépő sztárokat legalább annyira várják az amerikaiak, valamint a tévénézők millió, mint magát a mérkőzést. A Half Time Show-n szerepelni az előadóknak is hatalmas megtiszteltetés, hiszen a világ legnézettebb sporteseményén mutathatják meg magukat a nagyvilágnak. Az alábbiakban megpróbáltuk összeszedni az öt legemlékezetesebb produkciót, valamint bemutatjuk a 2018-as döntő helyszínét, a Minneapolisban található US Bank Stadiumot is.

Janet Jackson & Justin Timberlake, 2004

Erre a párosra alighanem még az NFL-t kevésbé ismerők is emlékeznek, hiszen nem mindennapi jelenetek játszódtak le a koncert alkalmával. Abból a szempontból is érdekes a 14 évvel ezelőtti fellépés, hogy az idei fináléban is az N'Sync egykori frontembere lesz majd a főszereplő, ám akkora durranásra aligha lehet számítani, mint ami a Carolina Panthers-New England Patriots meccs szünetében történt. A „Rock Your Body” című szám közös előadása végén ugyanis Timberlake lerántotta Jackson ruhájának felső részét, így annak csupasz jobb melle láthatóvá vált. A CBS csatornát 550 ezer dollárra büntették, azóta pedig néhány másodperces késleltetett közvetítéssel adják a meccseket, a hasonló helyzetek elkerüléséért.

Michael Jackson, 1993

Ha már a Jackson família szóba került, elkerülhetetlen felidézni Michael elképesztő Half Time Show-ját. A pop királya a Buffalo Bills-Dallas Cowboys félidejében korszakalkotó koncerttel örvendeztette meg a kaliforniai Rose Bowl Stadion közel 100 ezres közönségét, mely után az NFL vezetősége egyértelműen belátta, MJ-hez hasonló sztárokat kell bevetnie a szünetben, hogy még több nézőt a képernyők elé ültessenek.

Madonna, 2012

A pop királya után jöjjön a királynő, akinek az egyik, ha nem a legemlékezetesebb bevonulást köszönheti a Super Bowl Half Time Show történelme. A dívát megtermett gladiátorok húzták be egy emelvényen, ahol talpig aranyban, király- vagy inkább istennőként magasodott mindenki fölé. Ezen a döntőn is érdekelt volt a Pats, a New York Giants volt az aktuális ellenfél. Madonna mellett egyébként az abban az időben rendkívül felkapott LMFAO tagjai, valamint M.I.A., Nicki Minaj és Cee Lo Green is színpadra léptek.

U2, 2002

A pop után jöjjön a rock, hiszen ennek a stílusnak is megannyi képviselője adhatott ízelítőt repertoárjából a Super Bowlokon. 2002-ben például a louisianai Superdome-ban a U2, a villámkoncertet pedig a legjobbak között tartják számon. Érdekesség, hogy eredetileg ebben az évben Janet Jackson lett volna a fellépő, ám a 2001-es terrortámadások és az áldozatok előtti tisztelgés miatt végül Bono zenekarát kérték fel a „feladatra”. Az előadás közben a színpadon felállított hatalmas kivetítőn az elhunytak neveit írták ki, így a közel negyedórás performansz egyértelműen a legmegindítóbb és legmeghatóbb félidei show volt.

Prince, 2007

Három évvel a Timberlake-Janet Jackson duó botránya után bátor választásnak tűnt az erotikusan túlfűtött koncertjeiről híres Prince felkérése. Az extravagáns zenész és énekes azonban minden kritika és félelem ellenére olyan produkcióval rukkolt elő, hogy a tengerentúlon a mai napig neki tulajdonítják a legjobb félidei műsort a Super Bowlok történetében.

