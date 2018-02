Maszkos kutyák állíthatják meg a címvédő rutinrókákat a Super Bowlban

A február 5-én megrendezésre kerülő Super Bowl felvezetésében ezúttal a főszereplőkről, azaz a két csapatról lesz szó. A New England Patriots címvédőként jutott be a fináléba, amire a fogadóirodáknál is a legnagyobb esélyt látták a szezon előtt, ellenfele pedig az a Philadelphia Eagles lesz, ahol az idényt megelőzően mindenki egy jó évben bízott, de a döntőre talán senki sem számított. Nézzük, miként jutott el Minneapolisba a két klub, azaz hogy festett az út a Super Bowlig.

A New England útja

A New England már a holtszezonban sem akarta a véletlenre bízni a címvédés lehetőségét, a csapat megerősítette az addig sem gyenge keretét: érkezett New Orleansból az elkapó Brandin Cooks, valamint Buffalóból a cornerback Stephon Gilmore. Persze több játékosmozgás is történt, elment a 2016-os szezon legeredményesebb futója, LeGarrette Blount és a védőfalember Chris Long is. De ők sem döntöttek rosszul, hiszen a Philadelphiához szerződtek, így ismét bejutottak a Super Bowlba.

Távozott még a balhés tight end, Martellus Bennett, de hiányát nem igazán érezte meg a csapat, és ugyanígy tett Logan Ryan is, de rá Gilmore érkezésével nem volt szükség.

Az előszezonban aztán beütött a ménkű, Tom Brady egyik kedvenc célpontja, Julian Edelman keresztszalag-szakadást szenvedett, és eldőlt, hogy ebben a idényben már nem léphet pályára.Talán ennek is volt köszönhető, hogy a Patriots a szezonnyitón egy méretes pofonba szaladt bele hazai pályán a Kansas City Chiefs ellen, 42-27-re veszített, és az elszenvedett yardok tekintetében a Bill Belichick-éra legrosszabb meccsét hozta a csapat, 527 yardot nyelt be a védelem.

A hátsó alakzat a következő három összecsapáson is gyengélkedett, az NFL történelmének leggyengébb számait hozta. Először még ugyan sikerült legyőzni az akkor még szintén gyengélkedő New Orleanst 36-20-ra, utána már egy hajszálon múló 36-33-as győzelem következett a Houston Texansszal szemben, a Carolina Panthers viszont már győzni tudott Bradyék ellen 33-30-ra. Jött két újabb szoros meccs a Tampa Bay és a New York Jets ellen, itt hol az ellenfél szerencsétlenkedése, hol egy kétes bírói ítélet segítette a New Englandet, de mindkétszer meglett a győzelem, ráadásul a védelem is kezdett életjeleket mutatni.

A hetedik fordulóban az előző Super Bowl „visszavágóján" a Falcons már csak 7 pontra volt képes Gilmore-ék ellen, majd sorrendben a Chargers, a Broncos, a Raiders, a Dolphins és a Bills sem okozott gondot a Patriotsnak. Kezdett kirajzolódni a csapat valódi arca, valamint az, hogy ezúttal is komolyan kell számolni a foxborói klubbal a végelszámolásnál. Egy kisebb kisiklás még belefért a Dolphins elleni idegenbeli csoportrangadón, aztán jött egy kulcsfontosságú (és szintén érdekes körülmények között kiharcolt) siker Pittsburghben, a Buffalo és a Jets elleni második meccs viszont már ujjgyakorlat volt. 13 győzelem mellett mindössze 3 vereséget szenvedett el a csapat az alapszakaszban, amely sokkal jobban sikerült, mint ahogyan eleinte kinézett.

Ezzel a mérleggel meglett az AFC első helye és a pályaelőny a rájátszásra, Brady pedig valószínűleg begyűjtötte harmadik MVP-címét is, ez a döntő előtt válik majd biztossá.

A playoff első körében az AFC-győzelem miatt pihenhetett a Patriots, a másodikban jött a heroikus küzdelemben továbbjutó Tennessee Titans, de a rájátszás egyik legsimább meccsén bemasírozott a konferenciadöntőbe a bajnok. Ott meglepetésre nem a Steelers várt Belichickékre, hanem a Jacksonville Jaguars, amely az első félidőben kontrollálta a mérkőzést, de a 4. negyedben jött a már jól ismert robot-Brady, és ellentmondást nem tűrően fordította meg a meccset, akárcsak egy éve a Super Bowlt. Kérdés, ezúttal kerül-e ilyen helyzetbe, és ha igen, megoldja-e.

A Philadelphia újta

Philadelphiában 2016-ban egy új éra kezdődött: véget ért a hatalommániás, rendkívül önfejű Chip Kelly rémuralma, az általános igazgató pozícióját visszaszerezte Howie Roseman, aki azonnal elkezdte kitakarítani a Kellyhez köthető játékosokat, edzőnek pedig kinevezte Doug Pedersont. Emellett a drafton a fele királyságát odaadva megszerezte Carson Wentzet, aki első idényében már mutatott biztató jeleket, de végül csak 7-9-es mérleggel végzett az Eagles, utolsóként a divíziójában.

Roseman is levonta a tanulságot a 2016-os évből, ennek megfelelően látott neki a keret megerősítéséhez. És itt nemcsak toldozás-foldozásról volt szó, hanem minőségi játékosok megszerzéséről. Kezdésként vett két elkapót Wentznek, Alshon Jeffery abszolút pályafutása csúcsán érkezett, Torrey Smith már túl van ezen, de még mindig jó mélységi célpont. Visszavitte Nick Folest csereirányítónak, elhozta a már említett Longot és Blountot New Englandből, miközben olyan játékosok hagyták ott a klubot (vagy tette ki őket Roseman), akikért senki sem hullajtott könnyeket. Csere útján megszerezte a védőfalember Tim Jernigant Baltimore-ból, valamint a cornerback Ronald Darbyt Buffalóból, akiért az elvárásokat messze alulmúló Jordan Matthewst kellett „feladnia". Ráadásul a kulcsjátékosok közül a legtöbbnek hosszú távú szerződése van, így valószínűsíthető, hogy az Eaglesszel a jövőben is számolni kell.Kezdődhetett a szezon, egy megerősített kerettel, Roseman feltöltötte a hiányposztokat, már csak Wentz fejlődésén múlt a siker. Egy Washington elleni idegenbeli siker után az Eaglesnek is a kiválóan rajtoló Kansas Citybe tört bele a bicskája, innentől viszont nem volt megállás: zsinórban 9 győzelem, ezekből ötször minimum 23 ponttal verte ellenfelét a Philly, Wentz pedig parádézott, sokan őt tartottak a legesélyesebbnek az MVP-címre. Közben Roseman a rendkívül tehetséges, de gyengélkedő futót, Jay Ajayit is megszerezte Miamiból.

A sérülések azonban nem kerülték el a csapatot, a rúgó Caleb Sturgis, a futó Darren Sproles, a támadófalember Jason Peters és a linebacker Jordan Hicks is mind olyan sérülést szedett össze, amellyel az egész idényre kiesett. Seattle-ben aztán gyenge játékkal tört meg a diadalmenet, majd jött a feketeleves. A következő fordulóban Carson Wentz térdszalagja is elszakadt, és ugyan kiosztott még úgy is egy touchdown-passzt, végül Foles állt be, fordította meg a meccset és húzta be a győzelmet az Eaglesnek a Rams otthonában. A Giants és a Raiders ellen is meglett a siker, majd egy tétnélküli meccsen a szezonzárón 6-0-ra veszített az Eagles otthon a Dallasszal szemben. A Patriotshoz hasonlóan 13-3-as mérleggel zárt a csapat, megnyerte az NFC-t és rápihenhetett az Atlanta Falcons elleni második körre. Az NFL rájátszások során először esett meg, hogy a Las Vegas-i fogadóirodáknál a 6. kiemeltet tartották a favoritnak az első ellen, méghozzá Nick Foles miatt.

Ez annyira felpaprikázta az Eagles játékosait (különösen a védelmet), hogy fantasztikus teljesítménnyel állták az Atlanta kitűnő támadósorának a rohamait és végül behúzták a győzelmet. Jöhetett a konferenciadöntőben a szintén esélyesebbnek tartott Minnesota Vikings, amely ha nyer, akkor a liga történetében először otthon játszhatott volna a Super Bowlon. Ehhez képest Foles ledobta a láncot, és ízekre szedte a liga legjobb védelmét, domináns teljesítménnyel rukkolt elő, az Eagles pedig megsemmisítette a Minnesotát, így ismét felkerültek a lesajnáltságot (angolul: underdog) szimbolizáló kutyamaszkok.

Az alapszakasz két legjobbja néz tehát farkasszemet magyar idő szerint február 5-én 0.30-kor a minneapolisi US Bank Stadiumban. Az Eaglest több sérülés sújtotta, de a sorsolása talán könnyebb volt, mint az egészségesebb Patriotsnak. Persze azt, hogy valamelyik csapat eljut a Super Bowlig, soha nem kell magyarázni. A fogadóirodák természetesen a New Englandet tartják esélyesebbnek, de az NFL pont ettől szép: egy meccsen bárki megverhet bárkit, függetlenül attól, hogy jutott el addig az egyig.