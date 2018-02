Rubik-kocka, új album, infúzió, MVP-díj: ki hogy készül a Super Bowlra

Justin Timberlake már nagyon készül a Super Bowlra, ami nem is csoda, hiszen mindenki árgus szemekkel fogja nézni a Half Time Showját a 14 évvel ezelőtti balhéja miatt. Azonban a játékosoknak sem volt unalmas az elmúlt hét. Akadt, akit infúzióra kötöttek pár nappal ezelőtt, és volt, aki újabb MVP-címmel gazdagodott, miközben Brett Favre is benézett az egyik csapathoz egy kis motivációs beszédre.

Lassan egy hete táborozik a Super Bowl helyszínéül szolgáló Minneapolisban a döntőt két résztvevője, a New England Patriots és a Philadelphia Eagles. Ilyenkor nem csak az edzések, a videózások és a szakmai felkészülés tölti ki a játékosok idejét, az óriási show és érdeklődés miatt folyamatosan a média rendelkezésére kell állniuk, még akkor is, ha az egész procedúrát a hátuk közepére kívánják. A Philly újonc elkapója, Mack Hollins például egy Rubik-kockával szórakoztatta magát a médianapon, csak a kezét tessék figyelni:

...just out here solving a Rubik's Cube during interviews pic.twitter.com/5A2JJ2Vnug — Sports Illustrated (@SInow) 2018. január 31.

Néhány csapattársa viszont korántsem érezte magát ilyen jól, sőt! Az Eagles linebackere, Mychal Kendricks szerint alig maradt egészséges játékos a csapatban, az elmúlt héten mindenkinek volt valami baja, végigsöpört rajtuk az influenza. Az elkapó Nelson Agholort infúzióra kellett tenni, annyira kiszáradt és gyengének érezte magát. Állítólag már mindenki jól van és hadra fogható. Szombaton teljes értékű edzést végzett mindenki. Igaz, nem a tréning marad a játékosok számára a legemlékezetesebb, hanem egy legenda, Brett Favre látogatása az öltözőben. A Green Bay Packers ikonja 21 évvel ezelőtt a New England Patriots ellen nyerte egyetlen Super Bowl-gyűrűjét, cseréje akkor az a Doug Pederson volt, aki most az Eagles vezetőedzője. Egy-két ösztönző gondolat biztos sokat számít egy Hírességek Csarnoka-tagtól.

Ha már szóba jött a Csarnok: kihirdették, kik kerülnek be idén és kiknek a neve kerül be az NFL cantoni szentélyébe. Közülük hárman játszottak valamelyik döntős csapatnál: Randy Moss egy vesztes Super Bowlig jutott a 2007-es szezon végén a New Englanddel, ahogyan Brian Dawkins és Terrell Owens is eddig jutott az Eagles színeiben 3 évvel korábban. Rajtuk kívül Brian Urlacher, Ray Lewis, Bobby Beathard, Robert Brazile és Jerry Kramer került be a Hall of Fame-be. Ugyanekkor hozták nyilvánosságra az elmúlt szezon egyéni díjazottjainak listáját is. Nem meglepő módon a New England Patriots irányítója, Tom Brady lett az MVP, ezzel ő a legidősebb a négy nagy amerikai major sportban, aki ezt véghez tudta vinni. Két csapat is tarolt a díjátadón: a Los Angeles Rams adta 2017 legjobb támadó- és védőjátékosát is Todd Gurley és Aaron Donald személyében, valamint a csapat 32 éves trénere, Sean McVay lett az év edzője. A másik ilyen együttes a fantasztikusan draftoló New Orleans Saints lett, ahonnan Alvin Kamarát választották az év legjobb támadó újoncának, csapattársa, Marshon Lattimore pedig a védőoldalon kapta meg ezt a díjat. A év visszatérője a Los Angeles Chargers elkapója, Keenan Allen lett, JJ Watt pedig megkapta a „Walter Payton Év Embere" címet, amiért 37 millió dollárt gyűjtött össze a Harvey hurrikán áldozatainak és kárvallottjainak.

Érdekesség, hogy az 1999-es idény óta nem nyert olyan játékos Super Bowlt, akit abban az évben MVP-nek választottak, akkor ez Kurt Warnernek jött össze.

Ha már Super Bowl, akkor a Half Time Showra is érdemes lesz figyelni. Az mostani előadó, Justin Timberlake 14 évvel ezelőtt már fellépett a döntő szünetében és nem kis botrányt okozott Janet Jacksonnal karöltve. A fináléra valószínűleg kevesebben emlékeznek emiatt, pedig egy igencsak fordulatos meccs volt, amelynek a végén éppenséggel pont Tom Brady és a New England Patriots örülhetett. Az énekes-színész ha balhét nem is (bár ki tudja), egy új albumot azért tartogatott az alkalomra, amely 2013 óta az első és „Man of the woods" címmel jelent meg a napokban.

Azt nem lehet tudni, hogy a félidei fellépésére készül-e új számmal, vagy csak régi slágerekkel jön, esetleg felcsendül-e egy NSYNC-klasszikus. De erre is már csak néhány órát kell várni, ahogy arra is, hogy valaki a magasba emelje a Vince Lombardi-trófeát.