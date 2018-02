Nem Isten, ember: Tom Brady elveszítette minden idők legjobb Super Bowlját

Tom Brady a hatodik, Nick Foles és a Philadelphia Eagles az első bajnoki címéért szállt harcba az 52. Super Bowlon Minneapolisban. Minden idők legjobb döntőjében elképesztő játékok, fantasztikus izgalmak és drámai pillanatok váltották egymást. Végül 41-33-ra győzött a Philadelphia, amely meg tudta állítani az utolsó Tom Brady-rohamot.

A New England Patriots és Tom Brady hatodszor, vagy a Philadelphia Eagles először? Ez volt a legnagyobb kérdés az 52. Super Bowl előtt. A minneapolisi US Bank Stadiumban megrendezett döntőn előzetesen a címvédő Patriots csapatát tartották esélyesebbnek, de mindenki tudta, hogy az NFL döntőjében bármi megtörténhet.

Pink himnusza és rágógumi-eltávolítása után (az énekesnő pár pillanattal a produkció megkezése előtt köpte ki rágóját)

Pink had to get rid of that gum real fast. #SuperBowlpic.twitter.com/V2xV8tEdqj — Chat Sports (@ChatSports) 2018. február 4.

megvolt a pénzfeldobás, amelyet az Eagles elveszített, a Patriots pedig szokás szerint a második félidei kezdést választotta, azaz a Philadelphiáé lett az első támadás joga.

Három jó passz után meglett az első first down, majd a második is Torrey Smith elkapását követően. Majd Ajayi futása is első kísérletet ért az Eaglesnek. Jött Corey Clement, az ő rövid elkapása után már 5 yardon belül járt a Philadelphia. Itt azonban kapott egy büntetést az Eagles, így nem sikerült TD-vel befejezni a támadást, de Jake Elliott lába nem remegett meg, 25 yardos field goaljával vezetett a Philadelphia.

New England Philadelphia 0-3

A Patriots és Brady sem akart lemaradni, gyönyörű játékokat mutatott be a támadósor és pillanatokon belül áthaladt a pályán. Azonban a befejezés itt sem sikerült tökéletesen, miután Jalen Mills levédekezte Rob Gronkowskit, így jött Stephen Gostkowski és a betalált 26 yardról.

New England Philadelphia 3-3

Jöhetett az Eagles, amely két óriási játékkal azonnal TD-t szerzett: először LeGarrette Blount iramodott meg 36 yardért, majd Foles keze sült el, 34 yardos passzát Alshon Jeffery kapta el bravúrosan. Az extra pontot azonban Elliott kihagyta, így „csak" hat pont különbséggel vezetett az Eagles.

New England Philadelphia 3-9

Tom Brady természetesen nem remegett meg, az irányító Danny Amendolát találta meg egyszer egy 50 yardos átadással, amikor már harmadik kísérletnél járt a Patriots. Itt azonban újabb hiba csúszott a gépezetbe: Brandin Cooks futását megfogta Rodney McLeod harmadik és egynél, a mezőnygólt pedig elrontotta Gostkowski, mivel Ryan Allen nem tudta normálisan letenni a labdát, ami aztán a kapufán csattant.

Folesék azonban nem tudtak élni a lehetőséggel és rögtön leparancsolta az Eagles támadóit a Patriots védelme, így jöhetett a döntő első puntja. A Patriots ellentámadásánál Brady hosszú passzát Cooks kapta el, akit Malcolm Jenkis elemi erővel terített le, az elkapó pedig elveszítette az eszméletét és szinte biztosan agyrázkódást szenvedett.

Ezután egy trükkös játékkal próbálkozott a Pats, de Amendola passzát Brady nem tudta elkapni. Jöhetett a negyedik kísérlet, aminek nekiment a címvédő, de Gronkowski felé hosszú volt Brady passza, így visszakerült a labda az Eagleshöz.

Zach Ertz első elkapásából összejött a first down, majd ismét Alshon Jeffery következett, na meg egy parádés elkapás. Ez megalapzota a következő játékot, amelyből az ex-Patses futó, LeGarrette Blount rohant 21 yardot, egészen a célzónáig. A kétpontos nem sikerült, de így is magabiztosan vezetett a Philadelphia.

New England Philadelphia 3-15

Brady ismét nem tétovázott, minél hamarabb válaszolni akart. Rex Burkhead iramodott meg egy rövid passz után, amivel máris 30 yardon belülre került a New England, azonban itt ismét felülkerekedett az Eagles védelme, úgyhogy ismét jöhetett Gostkowski.

New England Philadelphia 6-15

Megint támadhatott az Eagles, a kezdeti nehézségek után újfent jött egy nagy futás, ezúttal Ayajitól. Viszont Foles keze is megremegett, Jefferyt vette célba ismét, de a tojás felpattant az elkapóról és a Patriots védőjének, Duron Harmonnak a kezébe esett, a labdaszerzést követően újra Bradyék érkeztek a pályára.

Itt is akadozott a gépezet, de Brady ismét villant és megtalálta egy hosszú passzal Chris Hogant, majd James White futott be az end zone-ba 27 yardról, miután átverekedte magát a védőkön. Azonban Gostkowski ismét hibázott és kihagyta az extrát.

New England Philadelphia 12-15

Jöhetett az Eagles, amelyből harmadik és háromnál Corey Clement varázsolt, egy rövid passz után 55 yardot nyargalt, amivel egészen a Patriots tízeséig ért el, de megint nem sikerült közelről elérni a touchdownt három kísérletből. A negyedikre viszont hatalmasat varázsolt a Philadelphia, egy trükkös játék után Trey Burton, a tight end passzolt TD-t Nick Folesnak!

New England Philadelphia 12-22

Maradt fél perce a Patsnek a félidőig, de csak egy Hail Mary játékra jutott ideje, amiből végül egy rövid screen játékot próbált meg Brady, de megállította az Eagles. Így a szünetben 22-12-re vezetett az Eagles.

Jöhetett Justin Timberlake és a Half Time Show.

Az első két játékrészben mindkét csapat 300 yard fölé jutott, ez Super Bowl-rekord.

A második félidőt a New England nyitotta, Brady pedig elkezdte tömni Gronkowskit, akinek addig mindössze egy elkapása volt. Ebben drive-ban viszont négy, amiből az utolsó TD-t ért. Kevesebb, mint három perc alatt masírozott végig a Patriots, amivel jelezte, hogy egyáltalán nincs még vége a döntőnek.

New England Philadelphia 19-22

Nagy nyomás alatt kellett pályára lépnie az Eagles támadósorának, de Agholor és Blount révén egyenletesen tudott haladni. Majd Foles villant és megtalálta Clementet az end zone-ban, a pályán a játékvezetők touchdownt ítéltek, a New Yorki központban pedig megerősítették a döntést. Ez visszaállította a tízpontos különbséget az Eagles. Öt percet használt el a Philly erre a támadásra.

New England Philadelphia 19-29

Bradyéknek ismét az eredmény után kellett rohanniuk és megint a hosszú passzok működtek, a futásokat megállította az Eagles, legalábbis jobban, mint az első félidőben. A 20+ yardos átadások rendre beváltak, ilyet húzott le Hogan is a célzónában, azaz megint pillanatok alatt válaszolt a New England. Hihetetlen pontháború folyt a pályán, a védelmeknek momentuma sem akadt.

New England Philadelphia 26-29

Megint pontkényszerben volt az Eagles, de Nelson Agholor jó megmozdulásaival hamar átment a félpályán is a csapat. Közben megdőlt a Super Bowlok yardrekordja is, pedig még csak a harmadik negyedben jártunk. A Philadelphia a vörös zónán belülre került, de egy rossz playhívás után a Patriots megálljt parancsonlt, így megint Jake Elliotté volt a pálya, aki nem hibázott 42 yardról.

Egy labdabirtoklásnyin belül maradt a Patriots és jöhetett Brady 14 perccel a vége előtt. Jó futójátékkal, valamint teljesen üresen hagyott elkapókkal operált a címvédő. Parádésan dolgozott a Pats támadófala, az Eagles félelmetes passzsiettetői egyszer sem tudták megütni Tom Bradyt. 4 yardig jutott el a New England, majd Brady ismét elővette Gronkowskit, akit egy az egyben őrzött a jóval alacsonyabb Ronald Darby. A tight end pedig kihasználta magasságát és lehúzta a labdát az end zone-ban. A jó extrapont pedig azt jelentette, hogy átvette a meccsen először a vezetést a bajnok, 33-32.

New England Philadelphia 33-32

Nick Foles sok csodát tett az elmúlt hetekben, most minden eddiginél nagyobbra volt szüksége. Egy hosszú kísérletét hatástalanították, viszont a rövid átadásai jók voltak. Negyedik kísérletre is fennmaradt a csapat, amelyet hajszál híján, de sikerült elsőre váltania, aztán Agholor villant háromszor. Harmadik és hétnél Zach Ertz kapott labdát Folestól, bevetődött a célterületre, de a labda kipattant a kezőből. A pályán hozott ítélet touchdown volt, a visszanézés után pedig megerősítette Gene Steratore. A kétpontos kísérlet azonban nem sikerült, azaz mindössze 5 pont különbséggel vezetett az Eagles.

New England Philadelphia 33-38

2.21 volt hátra, jöhetett Brady, aki számára nem volt ismeretlen a hátrányból való fordítás. Azonban a mérkőzés első sackje rögtön labdavesztést jelentett a Bradynek, a labdát az újonc Derek Barnett szedte össze. Döbbenetes pillanat volt, megremegett az NFL Istenjének a keze.

First downt viszont nem sikerült hoznia az Eaglesnek, így Jake Elliottnak keleltt odaállnia egy 46 yardos mezőnygólhoz és be is bombázta, 41-33, de még volt 65 másodperce a Patriotsnak, viszont a saját tízesén belülről kellett indulnia.

New England Philadelphia 33-41

Az első két Brady-passz pontatlan volt, ahogy harmadszor is odaért hozzá az Eagles védőfala, negyedikre viszont megtalálta Amendolát. Csak 10-15 yardokat haladt a Patriots, miközben Brady megdöntötte a legtöbb passzolt yard rekordját a Super Bowlban, az 1151 yard pedig minden idők legtöbbje az NFL-ben.

Hail Mary, azaz egy hosszan felívelt passzon múlt a Super Bowl győztesének kiléte, és mivel Brady ívelését nem tudta lehúzni egy Pats-játékos, ez azt jelenti, hogy a Philadelphia Eagles történelmet írt, és minden idők talán legjobb Super Bowlján története első Vince Lombardi-trófeáját nyerte.

Az eddigi Super Bowl-győztesek 1967: Green Bay Packers

1968: Green Bay Packers

1969: New York Jets

1970: Kansas City Chiefs

1971: Baltimore Colts

1972: Dallas Cowboys

1973: Miami Dolphins

1974: Miami Dolphins

1975: Pittsburgh Steelers

1976: Pittsburgh Steelers

1977: Oakland Raiders

1978: Dallas Cowboys

1979: Pittsburgh Steelers

1980: Pittsburgh Steelers

1981: Oakland Raiders?

1982: San Francisco 49ers

1983: Washington Redskins

1984: Los Angeles Raiders

1985: San Francisco 49ers

1986: Chicago Bears

1987: New York Giants

1988: Washington Redskins

1989: San Francisco 49ers

1990: San Francisco 49ers

1991: New York Giants

1992: Washington Redskins

1993: Dallas Cowboys

1994: Dallas Cowboys

1995: San Francisco 49ers

1996: Dallas Cowboys

1997: Green Bay Packers

1998: Denver Broncos

1999: Denver Broncos

2000: St. Louis Rams

2001: Baltimore Ravens

2002: New England Patriots

2003: Tampa Bay Buccaneers

2004: New England Patriots

2005: New England Patriots

2006: Pittsburgh Steelers

2007: Indianapolis Colts

2008: New York Giants

2009 Pittsburgh Steelers

2010: New Orleans Saints

2011: Green Bay Packers

2012: New York Giants

2013: Baltimore Ravens

2014: Seattle Seahawks

2015: New England Patriots

2016: Denver Broncos

2017: New England Patriots

2018: Philadelphia Eagles 1967: Green Bay Packers1968: Green Bay Packers1969: New York Jets1970: Kansas City Chiefs1971: Baltimore Colts1972: Dallas Cowboys1973: Miami Dolphins1974: Miami Dolphins1975: Pittsburgh Steelers1976: Pittsburgh Steelers1977: Oakland Raiders1978: Dallas Cowboys1979: Pittsburgh Steelers1980: Pittsburgh Steelers1981: Oakland Raiders?1982: San Francisco 49ers1983: Washington Redskins1984: Los Angeles Raiders1985: San Francisco 49ers1986: Chicago Bears1987: New York Giants1988: Washington Redskins1989: San Francisco 49ers1990: San Francisco 49ers1991: New York Giants1992: Washington Redskins1993: Dallas Cowboys1994: Dallas Cowboys1995: San Francisco 49ers1996: Dallas Cowboys1997: Green Bay Packers1998: Denver Broncos1999: Denver Broncos2000: St. Louis Rams2001: Baltimore Ravens2002: New England Patriots2003: Tampa Bay Buccaneers2004: New England Patriots2005: New England Patriots2006: Pittsburgh Steelers2007: Indianapolis Colts2008: New York Giants2009 Pittsburgh Steelers2010: New Orleans Saints2011: Green Bay Packers2012: New York Giants2013: Baltimore Ravens2014: Seattle Seahawks2015: New England Patriots2016: Denver Broncos2017: New England Patriots2018: Philadelphia Eagles

A döntő legértékesebb játékosa (MVP) Nick Foles, az Eagles irányítója lett, aki 373 yardot és 3 touchdownt passzolt egy interception mellett, ráadásul volt egy elkapott hatpontosa is. Aki erre bármennyi pénzt is tett, az most rendkívül gazdag ember.

52. Super Bowl, Minneapolis: New England Patriots - Philadelphia 33-41