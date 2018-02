Világsztárok és egész Philadelphia önkívületben ünnepli a Super Bowlt

A Philadelphia Eagles története első Super Bowlját nyerte magyar idő szerint hétfő hajnalban, amikor 41-33-ra legyőzte a címvédő New England Patriots csapatát minden idők egyik legjobb döntőjében. A mérkőzésen rengeteg minden történt, ami azóta is beszédtéma, de a pályán kívüli események miatt sem lehet unatkozni a lefújás óta, elég csak a Philadelphiában kitört őrületre, vagy a különböző világsztárok reakcióira gondolni. Jöjjenek a finálé utózöngéi.

Philadelphia városának szurkolói Amerika-szerte a legfanatikusabbak közé tartoznak, akik képesek teljesen ledobni az ékszíjat, ha bármelyik kedvenc csapatuk fontos győzelmet arat. Más kérdés, hogy az elmúlt időszakban nem voltak elkényeztetve sikerekkel, a helyi baseball-csapat, a Phillies legutóbb 2008-ban nyerte meg a World Seriest, a kosarasok, azaz a 76ers 1983-ban ünnepelhettek utoljára, míg a hokisok a Flyers színeiben 1975-ben emelhették magasba a Stanley Kupát. Az Eagles pedig még soha nem nyert Super Bowlt, egészen idáig, nem csoda, hogy Philadelphiában elszabadult a pokol. Százezrek vonultak az utcára, megkezdődött a törés-zúzás. Többen megsérültek, mikor leszakadt alattuk egy tető, üzletek ablakait törték be, hihetetlen állapotok uralkodtak a "Baráti Szeretet Városában".

Joel Embiid, a helyi 76ers kosárcsapatának centere is kivette a részét az ünneplésből, amikor véletlenül felbukkant egy élő bejelentkezésben.

Volt, aki persze inkább otthon nézte a meccset, mint például minden idők egyik legjobb kosarasa, a philadelphiai születésű Kobe Bryant.

Vagy a színész-rapper Will Smith, aki történetesen szintén a város szülötte.

De Sylvester Stallone is nagy Eagles-drukker, a Rocky-filmek miatt különleges kötődése van a városhoz.

Igen, mellette az ott minden idők egyik legjobb amerikaifutball-edzője, Tony D'Amato. Ismertebb nevén Al Pacino.

Térjünk is kicsit vissza a döntőre, hiszen megannyi érdekesség történt, rekordok dőltek meg, és nem lehet elmenni szó nélkül néhány érdekes döntés mellett sem.

A két csapat összesen 1151 yardot szerzett, amely a valaha volt legtöbb az összes NFL-meccset tekintve. Tom Brady 505 passzolt yardja playoff-csúcs, mégsem volt elég a győzelemhez, ugyanis a túloldalon a Nick Foles vezette támadósor ízekre szedte az oldal vonal mellől Matt Patricia által irányított Patriots-védelmet, amelynek momentuma sem volt az egész döntőben. Vajon még most is igényt tart a Detroit Lions Patricia szolgálataira 2018 őszétől?

Történt egy vitatott döntés közvetlenül a kick-off előtt, Bill Belichick, a Patriots vezetőedzője odament a csapat egyik legjobb védőjéhez, a három évvel ezelőtti Super Bowl hőséhez, Malcolm Butlerhez, és tudtára adta, hogy nem fog játszani.

Butler már a himnusz alatt is pityergett és nem is került pályára, helyén az az Eric Rowe játszott, aki korábban pont az Eaglestől érkezett. Ez pedig végzetes hiba volt Belichick részéről, amit a következő statisztika is alátámaszt:

mind a négy passz, amely a legjobb védő, Stephon Gilmore által őrzött elkapó felé szállt, sikertelen volt, az egyikből még labdát is szerzett a Patriots. A többi passznál: 14-ből 12 sikeres, 157 yard és 1 touchdown született ezekből. Ezeket főleg Rowe mellett kapták el az Eagles elkapói, Alshon Jeffery és Nelson Agholor. Butler egyébként állítólag lekéste a Pats gépét, amellyel Minneapolisba utazott a csapat múlt hétfőn, viszonylag érthető, hogy az edző büntetni akart, de Rowe is percekkel a meccs előtt tudta meg, hogy kezdeni fog, nem csoda, hogy így sikerült teljesítenie. Butlernek egyébként sem volt jó kapcsolata idén a vezetőséggel, a teljesítménye is visszaesett, valószínűleg távozni fog a csapattól.

Belichick mellesleg magára vállalta a felelősséget a meccs után, szerinte voltak rossz edzői döntések a mérkőzésen, ugyanakkor odaszúrt egyet a védelemnek, valamint a rúgó Stephen Gostkowskinak is, aki 4 pontot hagyott benne a döntőben két rossz rúgással.

Ha már önkritika: Tom Brady is elmondta, hogy játszhatott volna jobban és kulcshelyzetben hibázott, itt persze az elvesztett labdára gondolt, valamint arra az esetre, amikor a Patriots trükkös játéka az ő lyukas kezei miatt hiúsult meg. Állítólag a heti edzéseken ennél nehezebb elkapásokat is sikeresen abszolvált.

Aki viszont nem hibázta el, az az Eagles irányítója, Nick Foles volt: 373 passzolt yardja és 3 TD-átadása mellett elkapással is szerzett egy hatpontost, ezzel ő lett az első a Super Bowlok történetében, akinek passzolt és elkapott touchdownja is volt a nagy meccsen.

Foles a teljesítményéért megkapta az MVP-díjat is, és mint kiderült, volt olyan, aki ezt már akkor megjósolta, amikor az irányító bekerült az NFL-be. Tessék megnézni a tweet dátumát!

Super bowl MVP 2018 #8 Nick Foles — Shane Giongo (@ShaneCGiongo) 2012. április 28.

Nagy kérdés egyébként, hogy mi lesz Folesszal, hiszen az Eagles kezdő irányítója, Carson Wentz, aki térdszalag-szakadást szenvedett decemberben, Foles pedig csupán a helyére ugrott be, hogy aztán hirtelen nyerjen egy Super Bowlt. (Ki volt, aki ezt legutóbb összehozta? Persze, hogy Tom Brady 2001-ben.) Mindenesetre Folesnak még a következő idényre szerződése van a Phillyvel, de nehéz elképzelni, hogy egy Super Bowl MVP-díj után padoznia kelljen.

Visszatérve a Patriotshoz: Brady már a döntő előtt kijelentette, hogy a következő szezonban, akkor már 41 évesen is játszani fog, nem úgy a csapat tight endje, a két touchdownt szerző Rob Gronkowski, aki a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a folytatásra irányuló kérdéseket folyamatosan hárította. Néhány hét múlva biztosan tisztább lesz a feje és lerendezi magában ezt a dolgot, addig is marad a spekuláció.

Az Eagles győzelmével egyébként az NFC keleti csoportja lett az első, amelyből mind a négy együttesnek (Dallas Cowboys, New York Giants, Washington Redskins és a Philly) van már Super Bowl-győzelme, a további hét csoport közül ezzel (is) kiemelkedik ez a kvartett.

Egy szóval, Philadelphiában most minden a feje tetejére állt, ráadásul a csapat jövője sem fest rosszul, a kulcsjátékosok közül mindnek hosszú távú szerződése van, a többi fontos láncszemet pedig Howie Roseman általános igazgató szokásához híven valahogy majd beszorítja a fizetési sapka alá.

Az biztos, hogy csütörtökön rendezik a hivatalos parádét a városban, ami egyvalakinek biztosan nem lesz olcsó: a csapat támadófalembere, Lane Johnson még a szezonrajt előtt nyilvános fogadalmat tett: ha az Eagles Super Bowlt nyer a szezon végén, mindenki vendége egy sörre. Mr. Johnson, ideje beváltani az ígéretét.