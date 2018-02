Az NHL kapusai is olimpiai formában védenek

Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) természetesen nem áll le a téli olimpiai idejére, ennek megfelelően három mérkőzést rendeztek a legutóbbi játéknapon, ami a kapusokról, valamint a Toronto Maple Leafs csatáráról, Nazem Kadriról szólt.

A Maple Leafs a Columbus Blue Jackets csapatát fogadta és egy rendkívül pörgős mérkőzésen 6-3-ra legyőzte keleti riválisát. A hat gólból ötöt a Patrick Marleau-Nazem Kadri-Mitch Marner sor vállalt magára, Kadri pedig mesterhármast ért el, valamint kiosztott két gólpasszt is, így öt ponttal zárta a meccset. Itt látható a három gólja:

Ritka, hogy egy kilencgólos összecsapáson a kapusokról is elismerően kell nyilatkozni, de a kanadai együttesből a dán Frederik Andersen elképesztő, 54 védést mutatott be, így neki is elévülhetetlen érdemei vannak a győzelemben.

Kanada túlpartján, a nyolc évvel ezelőtti olimpia helyszínén, Vancouverben a Canucks vendége a Florida Panthers volt, amelybe hosszú kihagyás után visszatért a kapus, Roberto Luongo, igaz, egyelőre csak a padon ült, James Reimer védett. Luongo számára ez egy kettős visszatérés volt, hiszen Vancouverben vált legendává korábban, sőt, az olimpián is ő védte a bajnok kanadai csapat kapuját. A végén örülhetett is, a Panthers 4-3-ra győzött korábbi klubja ellen. Neki pedig így örült csapattársa, Keith Yandle:

Az este harmadik meccsén a sérülésektől megtizedelt Colorado Avalanche fogadta a szenvedő Montreal Canadienst. A hazaiak kapusa, Szemjon Varlamov is maródi volt sokáig, a csapat pedig szárnyalt Jonathan Bernier-vel, az orosz azonban visszakapta a kaput és mind a 44 montreali lövést hárította, az Avalanche pedig 2-0-ra nyert. Négy éve Szocsiban ő volt az orosz válogatott kezdőkapusa és valószínűleg most is ott lenne Phjongcshangban, ha az NHL-esek mehettek volna.

Eredmények:

Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets 6-3

Vancouver Canucks – Florida Panthers 3-4

Colorado Avalanche – Montreal Canadiens 2-0