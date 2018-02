NHL: újra élen a Tampa, Kucserov megint varázsolt

A Tampa Bay Lightning 4-2-re győzött a Washington Capitals vendégeként az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) keddi játéknapjának rangadóján.

A Tampa játékosa, az NHL pontlistáját vezető orosz Nyikita Kucserov, ha már nem lehet ott az olimpián, így is talált módot arra, hogy szórakoztassa magát. A harmadik harmadban egy az egyben vihette a korongot a Capitals kapusára, Braden Holtby-ra és végül egészen szemtelenül talált be. Akiben az az érzés támad, hogy ilyet már látott valahol, az nem téved, a szélső nem először mutatta be ezt a mozdulatsort, legutóbb szintén Holtby ellen, az All-Star gálán. Ezúttal a kapus sem akart hinni a szemének.

A Colorado Avalanche 5-4-re győzött hosszabbításban a Vancouver Canucks otthonában, a csapat hátvédje, Tyson Barrie 1 góllal és 4 gólpasszal, a visszatérése óta a második meccsét játszó Nathan MacKinnon győztes góllal és három assziszttal járult hozzá a sikerhez.

A Boston Bruins sem akar lemaradni a Tampa mögött a keleti versenyfutásban, a csapat Edmontonban győzött, köszönhetően David Krejci góljának, amivel 63 másodperccel a meccs vége előtt törte meg a döntetlent.

Philadelphiában is a ráadás döntött, a hazaiak szeretik ezt a műfajt, ezúttal a Montreal Canadiens volt a szenvedő fél.

Eredmények:

Toronto Maple Leafs-Florida Panthers 1-0

New Jersey Devils-Columbus Blue Jackets 1-2

Philadelphia Flyers-Montreal Canadiens 3-2 - hosszabbítás után

Washington Capitals-Tampa Bay Lightning 2-4

Detroit Red Wings-Nashville Predators 2-3

St. Louis Blues-San Jose Sharks 2-3

Winnipeg Jets-Los Angeles Kings 3-4

Edmonton Oilers-Boston Bruins 2-3

Vancouver Canucks-Colorado Avalanche 4-5 - hosszabbítás után