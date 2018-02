Bemutatkozott az első bolgár születésű játékos az NHL-ben

A New York Rangers 3-1-es vereséget szenvedett a Montreal Canadiens vendégeként az észak-amerikai profi hokiliga (NHL) legutóbbi játéknapján. A mérkőzésen az Rangers kapujában a bolgár születésű Alekszandar Georgijev kezdett, ezzel ő lett az első bolgár születésű játékos, aki bemutatkozhatott a legjobbak között.

Georgijev ugyan nem játszott rosszul, 40 lövésből 38-at hárított (95%-os hatékonyság), de így is vesztesen hagyta el a jeget, mert a New York mindössze egy gólt tudott szerezni. A Rangers ezzel zsinórban ötödik vereségét szenvedte el. A csapatban egyébként nem játszott az osztrák Michael Grabner, mert a meccs után rögtön elcserélték a New Jersey Devils csapatához.

A Tampa Bay Lightning hétgólos mérkőzésen győzött az Ottawa Senators otthonában. A Keleti főcsoport élén álló és ligaelső együttes mind a négy gólját különböző játékos szerezte.

A Buffalo Sabres hosszabbításban győzött a Detroit Red Wings vendégeként, a győztes gólt a ráadás vége előtt két tizedmásodperccel (!) lőtte Marco Scandella.

Rendkívül könnyed sikert aratott saját közönsége előtt a Nashville Predators, amely hét góllal terhelte meg a San Jose Sharks hálóját. A hazaiak finn kapusa, Pekka Rinne 300. győzelmét ünnepelhette az NHL-ben.

A New Jersey Devils ugyan kikapott, de Taylor Hall hihetetlen sorozata nem szakadt meg: ő szerezte a mérkőzés első gólját, ezzel zsinórban 20. meccsén könyvelhetett el legalább egy pontot.

Eredmények:

New Jersey Devils-Minnesota Wild 2-4

Philadelphia Flyers-Columbus Blue Jackets 2-1

Toronto Maple Leafs-New York Islanders 4-3 - szétlövéssel

Detroit Red Wings-Buffalo Sabres 2-3 - hosszabbítás után

Florida Panthers-Washington Capitals 3-2

Montreal Canadiens-New York Rangers 3-1

Ottawa Senators-Tampa Bay Lightning 3-4

Nashville Predators-San Jose Sharks 7-1

Arizona Coyotes-Calgary Flames 2-5

Edmonton Oilers-Colorado Avalanche 3-2 - hosszabbítás után

Los Angeles Kings-Dallas Stars 0-2