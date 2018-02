Hiába LeBron James újabb mérföldköve, csapata így is kikapott

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján LeBron James ismét történelmet írt, ennek ellenére csapata kikapott hazai pályán a San Antonio Spurstől.

A két csapat egészen a negyedik negyedig fej-fej mellett haladt, ekkor azonban robbantott a Spurs egy 10-0-s rohammal, amire a Cavsnek már nem volt válasza. LeBron James 33 pontig, 13 lepattanóig és 9 gólpasszig jutott. Utóbbi adat azért fontos, mert feljött az NBA örökranglista 11. helyére, megelőzve Rod Stricklandet. Természetesen ő a legjobb, nem irányító poszton játszó ember a rangsorban, az aktívak közül pedig csak Chris Paul előzi meg. Íme a legszebb az esti kilencből:

Ha már szóba jött Paul: csapata, a Houston Rockets továbbra is folytatja a menetelést, ezúttal is Paul hátvédtársa, James Harden volt ebben a "főkolompos", aki 41 pontja és 8 lepattanója mellett hét asszisztot is kiosztott. Paul 23 ponttal zárt, a csapat pedig idegenben verte a Denver Nuggetset, ahol egyébként nem könnyű nyerni. Ez volt a Houston 12. sikere egyhuzamban. A meccs jelenete Ryan "Matektanár" Andersonhoz fűzödik:

Véget ért viszont a Philadelphia 76ers győzelmi szériája, amelyet a Washington Wizards szakított meg. Lehet, hogy a meccs előtt a Sixers sztárjának, Joel Embiidnek nem egy hamburgerrel kellett volna melegítenie.

Milwaukee-ban hosszabbítás döntött egy rendkívül izgalmas mérkőzésen, amely végén a vendég Pelicans örülhetett, pedig a félidőben még 17 pontos hátrányban volt. A New Orleans nem hajlandó feladni DeMarcus Cousins súlyos sérülése ellenére sem és tartja a rájátszást érő pozícióját.

A Detroit viszont leszállóágban van azóta, hogy eleinte nagy lendületet kapott a Blake Griffin-cserétől. Az elmúlt hat meccséből az ötödiket veszítette el a Pistons, ezúttal a Charlotte Hornets ellen. Pedig Andre Drummond olyan dolgokat művelt, amiktől még a kommentátoroknak is elakadt a szava.

Eredmények:

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 114-98

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans 121-123 - hosszabbítás után

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs 94-110

Washington Wizards-Philadelphia 76ers 109-94

Denver Nuggets-Houston Rockets 114-119