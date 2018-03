A kutyának sem kellő sivatagi koloncok csodát csinálnak Las Vegasban

A nevadai sivatag közepén elterülő Las Vegasba 2017-ben tette be a lábát az észak-amerikai profi jégkorongliga, az NHL. Elindított egy csapatot, amely a másik 30 klub által leselejtezett játékosokból és szakmai stábból áll. A Golden Knightsnál azonban csoda történik, mert amellett, hogy a jövőjüket építik, akadt egy olyan problémájuk, amivel talán nem számoltak: a csapat már most jó, és elver mindenkit. A hokivilág pedig értetlenül nézi az eseményeket, és kérdően csóválja a fejét. Hogy lehet az, hogy olyan játékosok, akik koloncok voltak korábbi csapatuknál, életük legjobb teljesítményét nyújtják? Miközben a Vegas versenyben van azért, hogy megnyerje az alapszakaszt, és folyamatosan döntögeti a rekordokat.

Amikor 2016. június 22-én az NHL első embere, Gary Bettman bejelentette, hogy a 2017-18-as szezontól egy új, Las Vegas-i csapattal bővül a liga, rengetegen húzták a szájukat. Egyrészt, minek egy újabb sivatagi klub, hiszen a másik, az Arizona Coyotes is haldoklik, folyamatosan veszteséget termel, és a liga tartja el. Másrészt, volt egy másik pályázó, a kanadai Quebec City is, ahol 1995-ig működött NHL-együttes, de a kecsegtetőbb anyagi lehetőségek miatt az a franchise Denverbe költözött, és Colorado Avalanche néven működik azóta is.

A közvélemény jobban támogatta volna a quebeci pályázatot a tradíciók, a "hokis" éghajlat és Kanada miatt, de győztek az üzleti érdekek.

Las Vegas történetének első major ligás (tehát NFL, NBA, MLB és NHL) csapata zöld utat kapott egy rendkívül kétes megítélésű városban. Persze az is segítette a dolgok alakulását, hogy a tulajdonos, Bill Foley előzetesen 13 000 szezonbérletet eladott. Úgy, hogy még nem is volt meg az NHL döntése, viszont a ligának imponált a nagy érdeklődés.

Összeáll a szakmai stáb, az első két játékos rögtön elbukik

Foley kicsengette a félmilliárd dolláros nevezési díjat, majd kezdődhetett az építkezés. Leszerződtette George McPhee-t általános igazgatónak, aki korábban 17 évig a Washington Capitalsnél töltötte be ezt a pozíciót, egyszer döntőbe jutott a csapattal, nyert alapszakaszt, többször a saját csoportját is, valamit olyan játékosok megszerzése vagy draftolása köthető a nevéhez, mint Jaromír Jágr, Alekszandr Ovecskin, Nicklas Backström, vagy éppen az akkor már kiöregedőben lévő Szergej Fjodorov.

McPhee azonnal munkához látott, miközben a logó és a név is megszületett: Vegas Golden Knights. Valamint az edző személyére is fény derült, a Florida Pantherstől egy puccs keretében rendkívül megalázóan kivágott Gerard Gallant érkezett. Róla és a kirúgásáról még lesz szó később.

Sőt, a csapat első igazolása is megtörtént, Reid Duke, az akkor 21 éves, NHL-csapat nélkül álló csatár lett az első hivatalos Vegas Golden Knights-játékos, ő azonban azóta sem játszott egy percet sem az NHL-ben.

The Golden Knights have made the first player transaction in team history & signed forward Reid Duke.



More: https://t.co/CnhTkZe38ypic.twitter.com/gr3ygg24Z1 — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 2017. március 6.

Nem sokkal később bejelentették a második érkezőt, a KHL szupersztárját, Vagyim Sipacsovot. Az ő itteni karrierje azonban csúfos véget ért, 3 meccs után 2017 októberében visszamenekült Szentpétervárra, nemrég pedig olimpiát nyert az Orosz Atléták csapatával Phjongcshangban.

Kukázzunk hokisokat, és hagyjuk magunkat lefizetni!

Na de akkor honnan jöttek azok a játékosok, akik most alkotják a csapatot? Hiszen olyat nem igazolhattak, aki másik NHL-együttesben vitézkedik élő szerződéssel. Nos, a keretet az úgynevezett expanziós drafton töltötte fel az együttes. Ilyet akkor tartanak, amikor egy új franchise csatlakozik a ligához. A másik 30 csapatnak a 2016-17-es szezon végeztével le kellett védenie az összes játékosa közül vagy 7 csatárt, 3 védőt és 1 kapust, vagy 8 bármilyen mezőnyjátékost és 1 kapust. Ez alól kivételt képeztek az első- és másodévesek. A többiek közül a Vegas szabadon rabolhatott, minden klubtól 1-1 embert kellett választania. Azaz, csak olyan játékosokat szerezhettek meg, akikre az előző csapatuknál nem tartottak igényt, hiszen a fontosabbak védelmet élveztek. Persze, voltak olyan klubok, amelyek nem tudtak annyit levédeni, mint amennyit szerettek volna, így a „lefizetéshez" folyamodtak: értékes draftjogot vagy pénzt, esetleg fiatal tehetséget adtak a Vegasnak azért, hogy ne XY-t válasszák tőlük.

Például az Anaheim Ducks nem tudott védettséget adni Sami Vatanennek és Josh Mansonnak, ezért odaadták a fiatal bekket, Shea Theodore-t a Las Vegasiaknak azért cserébe, hogy ezt a két játékost hagyják békén.

Sőt, néhány együttes azért fizetett, hogy a Vegas egy rossz vagy rossz szerződéssel rendelkező hokist vigyen el. Így került a phjongcshangi téli olimpia egyik legnagyobb hősének, Nyikita Guszevnek a játékjoga a nevadaiakhoz a Tampa Baytől, cserébe azért, hogy megszabadították a floridai csapatot Jason Garrisontól, és átvették őt a hatalmas fizetésével együtt.

Az expanziós drafton ugyan sikerült olyan nagy neveket is leakasztani, mint a Pittsburghgel három Stanley-kupát nyerő kapus, Marc-André Fleury, vagy a legutóbb a Nashville-lel döntőző gólvágó, James Neal, de a keret papíron még annál is gyengébbre sikerült, mint ahogy azt a szakértők várták előzetesen. Persze, ez érthető is, a Golden Knightsnak nem kell sehova rohannia, újonc csapatként inkább a jövőt építi, ezért is tárazott be a vezetőség fiatalokból, draftjogokból, valamint olyan lejáró szerződésű veteránokból, akiket majd a februári cserehatáridő előtt el lehet passzolni olyan csapatoknak, amelyek a végső győzelemért lesznek harcban. Eleinte elvegetálgat a csapat a bajnokság alsóházában, aztán amikor kezdenek beérni a fiatalok, majd jöhet a jó szereplés – gondolta mindenki. Nos, ennek a teljes ellentéte történt, és történik is jelenleg.

