NHL: Mikael Granlund gólját a focisták is megirigyelnék

Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján több olyan játékos is bemutatkozott új klubjában, akiket a hétfői cserestopkor, vagy közvetenül előtte igazoltak. Rick Nash, Ryan Hartman és Paul Stastny is meglőtte első gólját új csapatában, Mikael Granlund pedig olyan gólt szerzett, amivel a focipályán is megállná a helyét.