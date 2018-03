Ennél jobban még nem aláztak meg embert kosármeccsen

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján folytatta győzelmi szériáját a Houston Rockets csapata, amely a Los Angeles Clippers elleni sikerrel már 14 nyert meccsnél jár zsinórban. De biztosan nem erről marad emlékezetes az este, hanem James Harden megalázó hárompontosáról.

A Boston Celtics energiatakarékos üzemmódban is parádézott a Charlotte Hornets ellen, tízen is 20 perc fölötti játékidőt kaptak, közülük Kyrie Irving volt a legeredményesebb 34 ponttal.

A címvédő Golden State egy rendkívül hektikus meccsen győzött Kevin Durant szülővárosában, Washingtonban. A szupersztár hazatérését 32 ponttal és ilyen jelenetekkel tette emlékezetessé:

Az OKC Thunder Dallasban nyert egy nagyon szoros, hosszabbításos mérkőzésen Russell Westbrook és Paul George kiváló játékával. A hazai együttesben a legendás Dirk Nowitzki megszerezte 31000. NBA-pontját, ráadásul pont a védjegyévé váló hátraesős dobással.

A Houston Rockets már az első negyedben eldöntötte a Clippers elleni találkozó sorsát, amit 34-12-re nyert meg. Ekkor esett az NBA történetének egyik legmegalázóbb hárompontosa is, amit James Harden dobott. Először leültette a rajta védekező Wesley Johnsont, majd megvárta, hogy felálljon, és akkor emelte be a triplát.

Anthony Davis továbbra is parádézik New Orleansban, a csapat DeMarcus Cousins sérülése ellenére is rájátszást érő helyen áll. Az erőcsatár ezúttal 26 pontot és 15 lepattanót szerzett.

Eredmények:

Los Angeles Clippers-Houston Rockets 92-105

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 110-87

Orlando Magic-Toronto Raptors 104-117

Atlanta Hawks-Indiana Pacers 107-102

Boston Celtics-Charlotte Hornets 134-106

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns 102-110

Washington Wizards-Golden State Warriors 101-109

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder 110-111 - hosszabbítás után

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans 116-121