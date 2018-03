NHL: az egyik legrosszabb csapattól kapott ki otthon a ligaelső

A ligaelső Tampa Bay Lightning hosszabbítást követően kapott ki a vendég Buffalo Sabres gárdájától az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szerdai játéknapján.

A Tampa Bay sorozatban aratott négy győzelem után szenvedett ismét vereséget, a szezonban összesen 21. alkalommal. Az együttesnek ez volt a 12. túlórás mérkőzése az idényben, és negyedszer maradt alul.

A New York Rangers egy gólgazdag mérkőzésen szintén hosszabbításban győzött 6-5-re a Vancouver Canucks vendégeként. A Rangers ikonja, a kapus Henrik Lundqvist 50 védést mutatott be, a Tampától megszerzett Vlagyiszlav Namesztnyikov pedig góllal mutatkozott be.

A Colorado Avalanche 2-0-s hátrányból fordított és nyert 5-2-re otthon a Calgary Flames ellen, köszönhetően egy ilyen szép csapatjátékból született találatnak is:



Eredmények:

Montreal Canadiens-New York Islanders 3-1

Tampa Bay Lightning-Buffalo Sabres 1-2 - hosszabbítás után

St. Louis Blues-Detroit Red Wings 2-1

Colorado Avalanche-Calgary Flames 5-2

Vancouver Canucks-New York Rangers 5-6 - hosszabbítás után