Meccs közben szóltak neki: Öreg, húzzál le, te már nem itt játszol

Mindenki tudja, hogy a profi sport világa már nem csak a sportolók eredményességéről, teljesítményéről, sikereiről, hanem az üzletről is szól. Ez hatványozottan igaz az észak-amerikai ligákra, ahol a játékosokat úgy adják-veszik, cserélgetik a csapatok, mint a használati tárgyakat. Ezzel természetesen a játékosok is tisztában vannak. Bármikor azt mondhatják nekik, hogy „holnaptól már nem itt játszol".

A csere közlésének persze van emberi és kevésbé emberi megoldása is, ez leginkább a csapatvezetőn múlik. Többnyire értesítik az adott játékost, viszont léteznek egészen extrém esetek is: volt, aki Twitteren, volt, aki a TV-ben élő adásban tudta meg, hogy elküldik, de akadt olyan is, akinek a barátnője szólt, sőt, az is megesett, hogy valakit meccs közben hívtak le a pályáról, hogy már nem a csapat tagja. Azokról nem is beszélve, akiket 1-2 nap leforgása alatt többször (akár négyszer) cseréltek el. Ezeket gyűjtöttük össze a kosarasok (NBA) és a hokisok (NHL) világából.

Fontos megjegyezni, hogy a klubok nem mindenkivel tehetik meg ezt a mértéktelen adok-veszek játékot. A legnagyobb sztárok szerződésében van egy olyan pont, ami garantálja nekik, hogy nem cserélik el „fű alatt", sőt, egy listát is összeállíthatnak azokról a csapatokról, ahová megengedik a saját cseréjüket.

AKIK A NETRŐL TUDTÁK MEG

A mai világban sokak számára a Twitter az elsőszámú információforrás. Az Egyesült Államokban a legtöbb szakíró rendkívül aktív Twitter-felhasználó, ráadásul azok, akik belátnak a kulisszák mögé és jó kapcsolataik vannak, versenyt csinálnak abból, ki tud leghamarabb lehozni 1-1 hírt. Ezért nem ritka, hogy már azelőtt kiszivárog néhány tranzakció, mielőtt az hivatalos lenne, vagy a csapatvezető értesíthetné az adott játékost.

Dwight Howard, az NBA elmúlt másfél évtizedének legjobb centere 2017 nyarán éppen Twitteren tartott Kérdezz-felelek!-et a szurkolókkal. Nem telt bele öt perc, amikor az ESPN munkatársa, Mark J. Spears robbantotta a bombát pont Twitteren, hogy Howardot az Atlanta Hawks elcserélte a Charlotte Hornetshez. Ez persze a beszélgetésben részt vevő szurkolókhoz is azonnal eljutott és elkezdték bombázni a játékost, aki gyorsan befejezte a csevegést, majd nekiállt csomagolni.

You just got traded, dude. Thoughts? — VanDep (@MrVanDep) 2017. június 21.

Blake Griffintől a Los Angeles Clippers nyolc és fél év után köszönt el, amikor 2018 januárjában Detroitba küldte. Pontosabban nem köszönt el, mert a klub történetének egyik legjobb játékosa szintén Twitteren értesült arról, hogy már nem a csapat tagja. Nemtetszésének hangot is adott, szerinte ennél többet érdemelt volna attól az együttestől, ahol egész addigi pályafutását töltötte és ő emelte a jobbak közé.

Blake Griffin found out he was traded like everyone else did, on Twitter... pic.twitter.com/eb3UdqfDBE — Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 2018. február 1.

Egy meg nem nevezett NHL-játékos a barátnőjétől tudta meg, hogy Anaheimbe kell költözniük, bár a hölgy ezt pontosan nem tudta megmondani, csak annyit látott Twitteren, hogy aranyszínű logója van a csapatnak, ami hasonlít a Batman logóhoz. Hát, majdnem.

NHL player heard of trade from gf who didn't know name of his new team: "[it's] a gold D that looks like batman logo" pic.twitter.com/cXkmo9selZ — Chris Creamer (@sportslogosnet) 2015. március 2.

AKIK ÉLŐBEN TUDTÁK MEG

Matt Duchene egészen hihetetlen esetéről mi is írtunk bővebben. A Colorado Avalanche korábbi csatára már a cseréje előtt egy évvel jelezte, hogy szeretne máshol játszani, azonban a denveriek általános igazgatója, Joe Sakic egyszer sem kapott olyan ajánlatot érte, ami tetszett volna neki. Egészen 2017 novemberéig, amikor egy hármas csere keretében Duchene az Ottawa Senatorshoz került. A megállapodás azonban pont akkor született meg, amikor az Avalanche a New York Islanders vendégeként játszott, az első harmadban pedig szóltak neki, hogy ennyi volt, menjen be az öltözőbe, aztán fel is út, le is út. A sors pikantériája, hogy az Ottawa pont a Colorado ellen játszotta a következő két meccsét, így Duchene egykori klubja ellen mutatkozott be új csapatában. Itt éppen elhagyja a csarnokot, miután összecuccolt, közben a meccs még bőven megy.

Matt Duchene in street clothes leaving the arena while the Avalanche play the Islanders pic.twitter.com/rVBmxsWUW2 — Brady Trettenero (@BradyTrett) 2017. november 6.

DeMarcus Cousins sem boldogult már egy ideje Sacramentóban, ahol 2010-ben megkezdte NBA-karrierjét. A liga jelenlegi talán legjobb centere 2017 februárjában éppen New Orleansban szerepelt az All-Star gálán, majd a meccs utáni sajtótájékoztató legelején az ügynöke odalépett hozzá, hogy a fülébe súgja: Itt maradsz New Orleansban, ide cserélt a Sacramento, szóval a városról csak szépeket! Cousins reakcióján pedig látni lehet, mennyire örült a hírnek.

