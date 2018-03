Shaquem Griffin az NFL előszobájában áll. Eddig semmi hétköznapi nincs a történetben, fiatalok százai állnak sorban minden tavasszal, hogy az áprilisi újoncbörzén valamelyik csapat kiválassza őket. Griffin esete azonban más: ő lehet az első játékos, aki úgy kerül be, hogy egy egészséges keze van. Ráadásul az egyetemi játékosok erőfelmérőjén hihetetlen számokat produkál, például olyat is, amilyenre 2003 óta senki nem volt képes.

Szinte az összes újoncnak, aki szeretne bekerülni az NFL-be, részt kell vennie egy erőfelmérőn, az úgynevezett Draft Combine-on. Itt a tehetséges fiatalok, akik minimum átlagon felüli egyetemi karriert futottak be, megmutathatják a profi csapatok játékosmegfigyelőinek, milyen fából faragták őket. 40 yardos sprint, fekve nyomás és még egy sor feladat, ahol helyt kell állniuk. Mindezt annak érdekében, hogy az április végi újoncbörzén (drafton) minél előkelőbb helyen válassza ki valamelyik csapat.Persze nem hívnak meg mindenkit, olyanokat meg pláne nem, akik valamilyen születési rendellenességgel, vagy testi fogyatékossággal rendelkeznek. Shaquem Griffinnek, a UCF egyetem linebackerének négyéves korában amputálni kellett a bal kezét egy veleszületett betegség miatt, de ez egyáltalán nem gátolja meg a játékost attól, hogy beteljesítse gyerekkori álmát, hogy NFL-játékos legyen.

Az egyetemi liga AAC divíziójának legjobb védőjének választották 2016-ban. Ikertestvérét, Shaquilt a 2017-es drafton a Seattle Seahawks kiválasztotta és már le is játszott egy évet az NFL-ben. Shaquem pedig úgy érezte, eljött az idő, hogy ő is szerencsét próbáljon a profik között.

Eredetileg nem hívták meg a combine-ra, de a produktivitását egyszerűen nem lehetett figyelmen kívül hagyni, végül január 30-án megkapta a várva várt levelet.

Ő pedig edzett tovább, még azután is, hogy vége lett az egyetemi szezonnak. A combine jelenleg is tart, ahol mindenki az irányítók csatájára és Saquon Barkley-ra lett volna kíváncsi. Aztán jött Griffin és ellopta a showt.

Először a fekve nyomásnál nyíltak tágra a megfigyelők szemei, amikor a 225 fontos (102 kilós) súlyba belenyomott 20 ismétlést. Mindezt egy karprotézissel.

Absolutely amazing. @ShaquemGriffin puts up 20 reps on the bench press.



: #NFLCombine LIVE on NFL Network pic.twitter.com/xR9npfzHRd — NFL Network (@nflnetwork) 2018. március 3.

Ez a 16. legjobb volt a linebackerek között, de Griffin nem állt le. A felmérők legtradicionálisabb számában, a 40 yardos sprintben elképesztő, 4.38-as időt repesztett, ami 2003 óta a legjobb idő az összes linebackert nézve. Az abszolút rekordot egyébként tavaly állította fel John Ross 4.22-vel, aki egyébként majd 20 kilóval könnyebb Griffinnél.

Az internet felrobbant, az NFL-sztárok egyhangúlag a ligába követelik Griffint. Richard Sherman szerint ha senki nem választja ki a játékost, akkor nagy baj van a rendszerrel, de JJ Watt, Antonio Brown, Von Miller és Tyreek Hill is kiállnak a linebacker mellett.

Szakértők szerint Griffinnek lehet jövője a profik között, a speciális egységben például kifejezetten hasznos lehet, de vannak olyanok is, akik úgy gondolják, néhány csapat védelmébe is beférne irányítósiettetőként, esetleg söprögetőként. Az biztos, hogy hatalmas ütközésekkel tudja büntetni a támadókat, valamint az is, hogy villámgyors és rettentően atletikus.

Nagy a nyomás az NFL csapatok vezetőin, ugyanis rettenetesen meghurcolnák a ligát világszerte, ha Griffin csapat nélkül maradna. Nem elit tehetség, de játéktudás alapján bőven beférne sok csapatba, akár csak szituációs emberként is. Na és persze ott van Jason Pierre-Paul is, aki pályafutása csúcsán, 2015 nyarán lerobbantotta a jobb mutatóujját egy petárdával, mégis megállja a helyét azóta is. Griffin ráadásul mindig is így játszott és szeretne továbbra is, immár a legjobbak között.