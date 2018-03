Zsinórban négy triplával végezte ki a Lakerst Lillard

A Los Angeles győzelmi sorozata megszakadt, nyert a Cleveland és a Boston is, akadozott a gépezet San Antonióban.

Egyre jobb formába lendült a Los Angeles Lakers és a Portland is, sokáig úgy tűnt, a hazai csapat behúzza a meccset, de Damian Lillard a negyedik negyedben másképp döntött. Az irányító a negyedik negyedben egymaga 19 pontot dobott, zsinórban négy hárompontost vágott be a Lakers gyűrűjébe.

Lillard végül 39 ponttal zárt, a Lakers pedig ötmeccses győzelmi szériát zárt le ezzel a vereséggel, a Portland hetedik meccsét nyerte zsinórban.

A Cleveland Cavaliers LeBron James és Larry Nance Jr. vezetésével kipipálta a Detroit csapatát. Nance remek napot fogott ki, 22 ponttal és 15 lepattanóval zárt, míg James 31 pontot tett be a közösbe. A túloldalon csak Blake Griffin nyújtott elfogadhatót 25 pontjával, de egy jó teljesítmény édeskevés volt.

A Boston Celtics Kyrie Irving nélkül is nagyon simán nyert a Chicago Bulls otthonában. A sérült Irving nélkül is 19 ponttal ment már egy negyed után a Celtics és a végére is maradt bőven az előnyből. A San Antonio Spurs meglepően nehezen nyert a teljesen szétesett Memphis Grizzlies ellen, Tony Parker és a túloldalon Marc Gasol is 23 pontig jutott, sorozatban 14. alkalommal kapott ki a Grizzlies.

Eredmények:

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 100-98

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons 112-90

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks 92-89

Miami Heat-Phoenix Suns 125-103

Chicago Bulls-Boston Celtics 89-105

Utah Jazz-Orlando Magic 94-80

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 103-108