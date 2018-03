Russell Westbrook szellemet látott, ki is kapott a csapata

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján hét mérkőzést rendeztek. Rangadót nyert otthon a Boston és a Minnesota, a Houston pedig egyik legnagyobb riválisa vendégeként győzött.

A Boston Celtics még mindig nem számíthatott Kyrie Irvingre (és persze Gordon Haywardra) az Oklahoma City Thunder elleni hazai összecsapáson, így a keleti élcsapat továbbra is tartalékos összeállításban tudott csak játszani. A győzelmek ennek ellenére is jönnek egyébként, köszönhetően Brad Stevens vezetőedző kiváló munkájának, valamint annak, hogy mindig van olyan játékos, aki a hátára tudja venni a csapatot. Ezúttal az újonc Jayson Tatumra hárult ez a szerep, aki 23 pontot, 7 lepattanót és 4 gólpasszt szerzett, mellé fellépett a veterán Marcus Morris, aki 21 pontot rámolt be, közte a győztes triplát az utolsó másodpercben.

A túloldalon az előző szezon legjobb játékosa, Russell Westbrook is jó meccset hozott (27 pont, 8 lepattanó, 7 assziszt), de Paul George-on kívül senkitől nem kapott segítséget. De lehet, hogy a bemelegítésnél látott szellem sem hagyta nyugodni a meccsen.

A Minnesota Timberwolves egyre közelebb kerül ahhoz, hogy 2004 óta először bejusson a rájátszásba, ezúttal a 30 pontos, 10 lepattanós dupla-duplát szállító Karl-Anthony Towns vezetésével legyőzte a szintén a playoffért hajtó Los Angeles Clipperst. A hazaiaknál a nemrég szerződtetett, korábban szebb napokat megélt MVP, Derrick Rose is pályára lépett és látványos kosarakat szerzett.

Csúcsrangadót nyert Portlandben a Houston Rockets, természetesen James Harden főszereplésével, aki kezdi bebiztosítani az MVP-címét. Ezúttal 42 pontot, 7 gólpasszt és 6 lepattanót tett a közösbe, a végén nagyon fontos hárompontosokat szerzett.

Legjobb játékosa, DeMar DeRozan nélkül győzött a keleti éllovas Toronto Raptors, amely a negyedik negyedben mindössze 10 pontot engedett a hazai pályán lévő, az utolsó felvonás előtt még vezető Orlando Magicnek.

A kiváló formában kosarazó Anthony Davis 37 pontjával győzött a New Orleans Pelicans a Dallas ellen, a Utah Jazz viszont nem várt vereséget szenvedett az Atlanta Hawkstól, amelyben a német Dennis Schröder 41 pontot dobott.

A Devin Booker nélkül felálló Phoenix Suns otthon mindössze 88 pontig jutott a szintén gyengélkedő Detroit Pistons ellen, amely 21 pontot vert ellenfelére a második félidőben.

NBA, alapszakasz, eredmények:

Orlando Magic – Toronto Raptors 86-93

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 123-109

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks 115-105

Boston Celtics – Oklahoma City Thunder 100-99

Utah Jazz – Atlanta Hawks 94-99

Phoenix Suns – Detroit Pistons 88-115

Portland Trailblazers – Houston Rockets 111-115