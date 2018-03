Nem Mayweather lesz az UFC igazi nagy dobása!

Amerikai lapok egybehangzó értesülései szerint a kevert harcművészetek legnagyobb szervezete, az UFC szinte már visszautasíthatatlan ajánlattal kereste meg a három szervezetnél is világbajnok brit nehézsúlyú profi ökölvívót, Anthony Joshuát.

Mint írják, Dana White, az UFC első embere 500 millió dolláros, több mérkőzésre szóló szerződést kínál a 20-0-s mérleggel, és, ami még ennél is imponálóbb adat, valamennyi meccsét K.O.-val nyerő angol bunyósnak, aki jelenleg három szervezet, a WBA, az IBF és az IBO világbajnoki övét is birtokolja. A Bleacher Report szerint előrehaladott állapotban vannak a tárgyalások, a brit Telegraph szerint pedig már a jövő héten asztalhoz ülnek a felek - napokkal azt megelőzően, hogy Joshua március 31-én megmérkőzne a WBO új-zélandi világbajnokával, Joseph Parkerrel (24-0, 18 K.O.).

A sztori egyik különlegessége, hogy míg a folyamatosan napirenden tartott Floyd Mayweather–Connor McGregor visszavágó esetében egy bokszoló lépne az oktagonba, addig Joshua maradna a boksznál - az UFC ugyanis felmérve, hogy milyen pénzek mozognak még mindig a profi ökölvívásban, kiváltani készül a profi boksz licencet Nevadában, és a világ legjobbjait csábítanák magukhoz, felépítve egy iszonyatosan erős istállót.

White és csapata nem ma kezdte az üzletet, így a legjobbkor "támadják be" Joshuát: egyrészt egy év múlva lejár a szerződése jelenlegi promóterénél, Eddie Hearnsnél, másrészt pedig a Parker-meccsel kifut a Showtime-mal kötött szerződése. Mikor lenne nyitott valaki az új ajánlatokra, ha nem éppen ilyenkor? Joshua ugyanakkor éppen napokban jelentette ki, hogy száz százalékig kitart Hearns mellett, ahogy a Showtime is jelezte, továbbra is szívesen közvetítik Joshua meccseit.

Csakhogy az UFC szerződése is idén jár le a FOX-szal, és elemzők szerint az új szerződés már a 2011-ben kötött kontraktus négyszereését jelentené, pedig a ma sem aprópénzben játszanak a felek: a csatorna az utolsó évben 160 millió dollárt fizet 20 esemény közvetítéséért. A váltás és egy új szerződés Joshua jelenlegi meccsenkénti keresményét is alaposan feltornázhatja: 20 helyett akár 50 millió dollár is állhat a meccsek után beváltható csekken.

Joshua ismertsége pedig az UFC nehézsúlyú harcosainak is jól jöhet, nem véletlen, hogy - talán a Mayweather–McGregor meccsen felbuzdulva - már többen is jelezték, így a jelenlegi bajnok, Stipe Miocic, az éppen általa először legyőzött Francis Ngannu vagy az UFC rosszfiúja, Jon Jones is képben van egy lehetséges bokszmeccs ürügyével.

Előbb azonban várjuk meg, hogy mit hoz a Parker elleni március 31-i mérkőzés, ami csöppet sem ígérkezik könnyűnek. Ha Joshua ott győzni tud, akkor máris kezdődhet egy még nagyobb összecsapás szervezése: a WBC bajnokával, Deontay Wilderrel (40-0, 39 K.O.) egy címegyesítő meccs - lehet, hogy már az UFC égisze alatt.