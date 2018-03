Az észak-amerikai kosárlabdaliga legutóbbi játéknapján LeBron James, a Cleveland Cavaliers ikonja újabb mérföldkőhöz érkezett, beállította ugyanis Michael Jordan utolérhetetlennek hitt csúcsát, azaz zsinórban 866. (!) mérkőzésén is kétszámjegyű pontot ért el. De nem csak róla szólt az este, a Minnesota Timberwolves 22 éves játékosa, Karl-Anthony Towns klubrekordot döntött, ezen kívül elképesztő gólpasszokat is láthattunk.

LeBron James nem bízta a véletlenre a rekordbeállítást (amelyet a következő meccsen meg is dönthet), a Cavs sztárja 41 pontot szórt, amivel 866. meccsén is 10 pont fölé jutott, erre korábban csak minden idők legjobbja, Michael Jordan volt képes. Emellett lekapott 10 lepattanót és kiosztott 8 asszisztot is, csapata pedig 118-105-re győzött a Charlotte Hornets vendégeként, azaz pont Jordan csapata ellen sikerült utólérnie a legendát. Például ilyen palánkrengető zsákolásokkal:

Teljesítményét egyébként a Hornets közönsége is elismerte és vastapssal jutalmazta.

A hazaiaknak sovány vigasz, hogy irányítójuk, Kemba Walker átvette a vezetést a klub örökös pontlistáján, amihez LeBron is gratulált.

A jó formában lévő Philadelphia a New Yorkot fogadta és simán győzött, a vezér ezúttal Dario Saric volt 26 ponttal és 14 lepattanóval, ráadásul a meccs legszebb gólpasszát is ő osztotta ki Ben Simmonsnak ezzel a hihetetlen mentéssel.

Vagy lehet, hogy éppen Simmons überelte a horvátot, ráadásul úgy, hogy pont őt szolgálta ki?

Azonban a dolgok nem felhőtlenek Philadelphiában, hiába a sok tehetséges fiatal, itt éppen az elmúlt meccsen visszatérő tavalyi 1/1-es válaszott újonc Markelle Fultz ütötte el a második évét taposó, egész évben zseniálisan játszó Joel Embiidet, aki agyrázkódás gyanúja miatt már nem térhetett vissza a meccsre.

A Minnesota rendkívül megsínyli Jimmy Butler hiányát, ráadásul a korábban biztosnak tűnő rájátszás is kétséges az együttes számára. Ezúttal a 22 éves center, Karl-Anthony Towns viszont a hátára vette a csapatot, 56 pontot dobott, ami új klubcsúcs, valamint 15 lepattanóba is belekapaszkodott.

A Damian Lillard nélkül felálló Portland némi meglepetésre kikapott Memphisben, pedig CJ McCollum 42 pontot hintett, viszont érvényesült a "sok lúd disznót győz" mondás, hiszen a túloldalon kilencen is pályára léptek, közülük senki nem játszott kevesebbet mint 19 perc, de többet sem mint 30, ez a csapatteljesítmény pedig a győzelmet jelentette a Grizzliesnek. Pedig a Blazers játékosa, Pat Connaughton lélegzetelállító assziszttal jelentkezett.

A Boston Celtics rangadót nyert a Utah Jazz vendégeként, köszönhetően Jaylen Brownnak, aki 21 ponttal csapata legeredményesebbje volt, valamint egy tizedmásodperccel a vége előtt elsüllyesztette a győztes triplát is.

Eredmények:

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers 105-118

Orlando Magic-Brooklyn Nets 104-111

Philadelphia 76ers-New York Knicks 118-101

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers 108-103

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks 126-114

Utah Jazz-Boston Celtics 94-97

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers 99-111

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 103-93