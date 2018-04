NBA: ijesztően nagyot esett a címvédő Golden State játékosa

Öt mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) szombati játéknapján, amelyeken zömmel papírforma eredmény született. A Golden State-be visszatért Klay Thompson és a címvédő simán győzött, míg a Boston Celtics rendkívül fontos meccet nyert meg a keleti éllovas Toronto Raptors ellen.

A Washington Wizards duplán örülhetett, hiszen a fővárosi együttes egyrészt legyőzte otthon a Charlotte Hornetset, másrészt visszatért legjobb játékosa, a január vége óta kényszerpihenőn lévő John Wall. Az irányító ugyan nem dobott túl hatékonyan, de remekül mozgatta csapatát és 14 gólpasszt osztott ki 15 pontja mellett. Íme az első kosara:

A Brooklyn Nets okozta az este legnagyobb meglepetését azzal, hogy hosszabbításban idegenben legyűrte a Miami Heatet. Érdekesség, hogy mindkét együttesnél a csapatjáték dominált, a teljes mezőnyből mindössze a brooklyni Rondae Hollis-Jefferson érte el a 20 pontot, azonban rajta kívül még 13-an jutottak 10 fölé. A végjáték egyébként igencsak komikusra sikeredett, az alábbi jelenetsorhoz kiválóan illene bármilyen Benny Hill-dallam.

A reménytelen helyzetben lévő együttesek csatáját a Detroit Pistons nyerte New Yorkban, még úgy is, hogy Blake Griffint legalább egy hétre elveszítette. A vendégeknél Andre Drummond 22 pontot és 17 lepattanót szedett össze, a hazaiaknál pedig a 32 pontos Michael Beasleyt kell kiemelni. Kettejük személyes összecsapását egyébként utóbbi nyerte.

A Golden State Warriors együttese szépen kezdi visszanyerni kollektív egészségét, Klay Thompson visszatérésével már "csak" a kétszeres MVP, Steph Curry hiányzik az All-Starok közül. Steve Kerr vezetőedző azonban nem lehet nyugodt, a csapat ugyanis ismét elveszítette egy játékosát, méghozzá Pat McCaw-t, aki ijesztően nagyot esett a Sacramento Kings elleni, egyébként győzelmmel zárult meccsen. A hátvédet hordágyon kellett levinni a pályáról, egyelőre nem tudni, mi a pontos diagnózis, az mindenesetre nem jó jel, hogy a játékosnak elkezdett zsibbadni a lába a földet érés után.

A Boston Celtics továbbra is Kyrie Irving nélkül vívja meccseit, de így is meg tud verni bárkit, ahogy ezt most is bizonyította Brad Stevens alakulata, amely a keleti éllovas Torontót győzte le hazai pályán. Végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, aztán a negyedik negyedben a Celtics összeroppantotta ellenfelét és simán behúzta a rangadót. Persze az ilyen bénázások nem fértek bele a Raptorsnál.

NBA alapszakasz, eredmények:

Miami Heat – Brooklyn Nets 109-110 – hosszabbítás után

Washington Wizards – Charlotte Hornets 107-93

New York Knicks – Detroit Pistons 109-115

Boston Celtics – Toronto Raptors 110-99

Sacramento Kings – Golden State Warriors 96-112