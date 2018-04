NHL: a vegasi William Karlsson meglőtte az év gólját

Mozgalmas estéje volt az észak-amerikai profi hokiligának (NHL), ugyanis 12 mérkőzést rendeztek, amelyeken 10 hazai győzelem született. A legkülönlegesebb az újonc Vegas Golden Knights sikere volt, ahol először megemlékeztek az októberi lövöldözés áldozatairól, majd William Karlsson révén megszületett a szezon talán legszebb találata is.

A fantasztikusan szereplő újonccsapat 3-2-re legyőzte csoportriválisát, a San José Sharksot, ezzel bebiztosította győzelmét a Csendes-óceáni Divízióban. A mérkőzés előtt a Vegas visszavonultatta az 58-as mezt (amit többé senki nem viselhet a klubban), ennyien haltak meg ugyanis 2017. október 1-jén, amikor a 64 éves Stephen Paddock tüzet nyitott az egyik legforgalmasabb út járókelőire. A Golden Knights fél évvel később az összes áldozat nevével ellátott bannert húzott fel a T-Mobile Arena mennyezetére.

Az estét Williams Karlsson zseniális emberhátrányos gólja koronázta meg, a svéd center szezonbeli 42. találatával holtversenyben a 3. helyen áll az NHL góllövőlistáján. A gólszépségversenyt viszont alighanem megnyerte ezzel a pimasz megoldással.

Az már csak hab a tortán, hogy ez bizonyult a győztes találatnak, amivel 3-2-re nyert a Vegas és a csoportgyőzelmet is behúzta.

Néhány mérfölddel arrébb Glendale-ben az Arizona fogadta a rájátszásba igyekvő St. Louist. Az idény végére jó formába kerülő, de a playoff-versenyből már rég kiszálló Coyotes nem kegyelmezett a Bluesnak és 6-0-ra kiütötte, így a vendégek izgulhatnak továbbra is. Antti Raanta 34 védést mutatott be a győztes együttesben.

A New Jersey Devils is elkövet mindent azért, hogy bejusson a rájátszásba, ezúttal a New York Islanders ellen győzött a Taylor Hall által repített csapat. A szélső két gólt szerzett, abból az egyik igencsak lézerszerűre sikerült.

Nem várt pofonba szaladt bele a ligaelső Nashville Predators, amely hazai jégen kapott egy hetest az utolsó helyen álló Buffalo Sabrestől. A vendégeknél Sam Reinhart mesterhármast ütött, Jack Eichel pedig öt asszisztot jegyzett.

A kétszeres címvédő Pittsburgh Penguins már matematikailag is bebiztosította a helyét a rájátszásban, miután 5-2-re legyőzte a Montreal Canadienst.

A Boston kihasználta a Nashville botlását és továbbra is versenyben van az alapszakasz-győzelemért, ezúttal a Florida Pantherst verte Bruce Cassidy együttese. A Bruins cseh centere, David Krejci parádés gólpasszt adott Nick Holdennek az egyenlítő találatnál.

Akik attól félnek, hogy a bunyó végleg kihal a hokiból, az tekintse meg Michael Haley és Adam McQuaid ökölcsatáját:

A csalódott albertai csapatok rangadóján a Calgary Flames otthon tartotta a két pontot az Edmonton Oilers ellen. Ezek a meccsek mindig felfokozott hangulatban zajlanak, nem csoda, hogy a Flames kapusa, Mike Smith és az Oilers csatára, Milan Lucic is összeakaszkodott.

A Vancouver Canucksban győzelemmel debütált a fiatal kapus, Thatcher Demko a Columbus Blue Jackets ellen. A kanadai klub előnye 3 gól volt 4 perccel a vége előtt, innen állt fel a Jackets. Jöhetett a hosszabbítás, ahol a rutinos hátvéd, Alex Edler türelme győzelmet ért a Vancouvernek.

NHL alapszakasz, eredmények:

Boston Bruins – Florida Panthers 5-1

Detroit Red Wings – Ottawa Senators 2-0

Vancouver Canucks – Columbus Blue Jackets 5-4 – hosszabbítás után

Toronto Maple Leafs – Winnipeg Jets 1-3

New Jersey Devils – New York Islanders 4-3

Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens 5-2

Carolina Hurricanes – New York Rangers 1-2

Nashville Predators – Buffalo Sabres 4-7

Dallas Stars – Minnesota Wild 4-1

Arizona Coyotes – St. Louis Blues 6-0

Calgary Flames – Edmonton Oilers 3-2

Vegas Golden Knights – San José Sharks 3-2