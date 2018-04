Steph Curry nélkül is rangadót nyert a Golden State

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapja meglehetősen mozgalmasra sikerült, ugyanis a 30 csapatból 26 pályára lépett. A Miami Heat győzött és ezzel bebiztosította helyét a rájátszásban, míg a címvédő Golden State Warriors Steph Curry nélkül is nyerni tudott az OKC Thunder vendégeként.

A bajnok Warriors a félidőre tízpontos előnyt épített ki Kevin Durant vezetésével, de a harmadik negyedben az Oklahoma City ebből eltüntetett hetet. A fordítás azonban nem sikerült annak ellenére sem, hogy Russell Westbrook 44 pontot dobott és leszedett 16 lepattanót, mivel mellette betlizett a másik két sztár, Paul George és Carmelo Anthony. Pedig a Thunder spanyol légiósa, Alex Abrines fantasztikus zsákolást mutatott be:

A Warriors legnagyobb riválisa, a Houston Rockets is győzött, a leendő MVP, James Harden 38 pontot szerzett 18 mezőnykísérletbő, emellett 10 lepattanót és 9 gólpasszt is betett a közösbe a Washington Wizards ellen. Pedig a meccs előtt rendkívül kínos helyzetbe keveredett, amikor meglátta, hogy a kivetítőn élőben mutatják a bemelegítőtáncát.

A Miami Heat nagy nehezen nyert az Atlanta Hawks ellen, sikerével már matematikailag is bejutott a rájátszásba. A Heat legjobbja a 22 pontig és 10 gólpasszig jutó szlovén irányító, Goran Dragic volt.

Kínos vereséget szenvedett a Portland Trailblazers a Dallas Mavericks otthonában, ahol az újonc Dennis Smith Jr. egyre kiegyensúlyozottab játékot nyújt és folyamatosan bizonyítja, hogy a jövőben építhet rá a texasi együttes. No meg persze azért is szeretik, mert elképesztően látványosan játszik, ahogyan azt most is tette.

A Milwaukee Giannis Antetokounmpo kiváló játékának köszönhetően győzött a tartalékos Boston ellen, a fiatal görögtől egy kis varázslatra is futotta.

A Cleveland zsinórban negyedszer győzött, ezúttal a keleti éllovas Torontón lépett át LeBron James csapata. A "Király" 27 pontot, 10 lepattanót és 6 gólpasszt tett a közösbe, míg a betegséggel küszködő Kevin Love 18 ponttal és 15 lepattanóval zárt.

Jó sorozatban van a Philaldelphia 76ers is, amely nem sínyli meg Joel Embiid elvesztését és sorozatban 11 nyert meccsnél tart. Most a Brooklyn Nets volt a szenvedő fél, amely 26 pontos verést kapot Ben Simmonséktól.

Eredmények:

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 112-106

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 121-95

Miami Heat-Atlanta Hawks 101-98

New York Knicks-Orlando Magic 73-97

Chicago Bulls-Charlotte Hornets 120-114

Houston Rockets-Washington Wizards 120-104

Milwaukee Bucks-Boston Celtics 106-102

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors 107-111

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 115-109

Denver Nuggets-Indiana Pacers 107-104

Utah Jazz-Los Angeles Lakers 117-110

Phoenix Suns-Sacramento Kings 97-94

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs 113-110