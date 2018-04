NBA: őrületes tévés baki a Lakers-Spurs meccs végén

Hat mérkőzést rendeztek magyar idő szerint csütörtök hajnalban az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). A Toronto gyakorlatilag megfojtotta a Boston Celticset és ezzel már szinte biztosan megnyerte a keleti főcsoportot, folytatódott a Philadelphia menetelése, míg Los Angelesben megégett a San Antonio. Igaz, erről majdnem mindenki lemaradt, köszönhetően egy óriási bakinak.

A Philaldelphia 76ers sorozatban 12. győzelmét aratta, ezúttal a Detroit Pistons volt az áldozat. A vendégek már az első félidőben kiépítettek egy 16 pontos előnyt, amit aztán szépen beosztottak a másodikban. A két dobógép, JJ Redick és Marco Bellinelli összesen 44 pontot szórt, közte 9 triplával, míg az újonc Ben Simmons ismét hozta sokoldalú játékát, így a csapat még mindig nem veszített Joel Embiid legutóbbi sérülése óta. A Detroit legjobbja a Blake Griffin helyett a kezdőbe bekerülő 25 pontos Anthony Tolliver volt.

Látványos meccs kerekedett az egyébként rendkívül unalmasnak várt Orlando-Dallas összecsapásból. A jobb draftpozíció érdekében egyik együttes sem erőlteti már a győzelmeket és igencsak tartalékos összeállításban léptek pályára, ami a fiataloknak remek lehetőség a bizonyításra. A Magicben ezzel Aaron Gordon és Mario Hezonja is élt, ráadásul szép megoldásokkal.

Kettőjük összjátéka:

Hezonja zsákolása:

A mérkőzést végül az Orlando nyerte 5 ponttal.

Nem volt ennyire szoros a Boston-Toronto keleti csúcsrangadó. A hazai együttes elképesztő sérüléshullámmal küzd és gyakorlatilag már olyan játékosok is pályára lépnek, akiket csak a saját rokonaik ismernek. A 78 dobott pont ennek fényében nem is csoda, a Raptors nem hagyta levegőhöz jutni ellenfelét. Igaz, a kanadaiak sem sziporkáztak támadóoldalon, de így is majd' 20 pontot vertek a Celticsre, amivel gyakorlatilag bebiztosították keleti első helyüket, épp a Boston előtt. Volt is öröm a lefújás után, a csapat két legnagyobb sztárja, Kyle Lowry és DeMar DeRozan ismét hozták a formájukat:

Nem várt pofonba szaladt bele a San Antonio Spurs a Los Angeles vendégeként, ez a vereség sokba kerülhet a végelszámolásnál. Amiért még szintén nagy árat fizet valakit, az az a félelmetes hiba, amelyet az ESPN, a világ legnagyobb sportcsatornája követett el a meccs hajrájában. Történt ugyanis, hogy egyenlő állásnál, az utolsó másodpercekben a hazaiak irányítója, Josh Hart iramodott meg a gyűrű felé, hogy megszerezze a győzelmet. A TV-k előtt otthon mindenki lélegzetvisszafojtva várta, hogy, eldől-e a meccs, vagy jöhet a hosszabbítás, amikor is... reklám.

Mint kiderült, a dobás nem ment be, jöhetett a ráadás, amit a Lakers 10 ponttal megnyert. Az újonc Kyle Kuzma fantasztikus napot fogott ki, 30 pontot és 5 triplát szórt, de a túlórában azért a régi iskolából is megvillantott valamit:

Eredmények:

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 108-115

Orlando Magic-Dallas Mavericks 105-100

Atlanta Hawks-Miami Heat 86-115

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies 123-95

Toronto Raptors-Boston Celtics 96-78

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs 122-112 - hosszabbítás után