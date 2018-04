NBA: vérfürdő várható a nyugati főcsoportban

Öldöklő harc várható az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) nyugati főcsoportjának rájátszásáért. Jelenleg 7 együttes küzd öt helyért, a csapatok között pedig vagy minimális, vagy egyáltalán nincs különbség. Ehhez nagyon kellett a Denver győzelme a Minnesota ellen, a két klub jelenleg holtversenyben áll. Mindeközben a címvédő Golden State Warriors húszpontos vereséget szenvedett.

Kitűnő mérkőzést játszott egymással a Clevelandben a hazai Cavaliers és a vendég Washington Wizards. LeBron Jamesék az első negyed után már 13 ponttal vezettek, de a harmadik negyed végére ebből nyolcpontos fővárosi előny lett a 28 pontos, 14 gólpasszos John Wall vezetésével. Az utolsó másodperceknek kétpontos Cavs-előnnyel vágtak neki a csapatok, a Wizards támadhatott, jött viszont a török Cedi Osman, aki egy bravúros labdaszerzés után megnyerte a mérkőzést a hazaiaknak. James egyébként ismét villogott, 33 pontot, és 9 lepattanót szerzett, emellett 14 asszisztot is kiosztott.

A bajnok Golden State Warriors alapszakasza nem alakul egyszerűen a rengeteg sérülés miatt, most pedig Indianapolisban szaladtak bele egy méretes, húszpontos pofonba. Kevin Durant és Klay Thompson is pocsékul dobott (ketten összesen 14-szer találtak a gyűrűbe 39 kísérletből), míg a túloldalon Bojan Bogdanovic, Victor Oladipo, Thaddeus Young és Darren Collison is ihletett napot fogott ki.

Az alapszakasz-győztes Houston Rockets a már szintén biztos playoffoló Portlandet fogadta, amelyből hiányzott Damian Lillard. A hazaiaknál ezúttal nem James Harden, hanem Chris Paul volt a húzóember 27 pontot szórt, ebből az utolsó kettő a győzelmet jelentette.

Denverben a hazai Nuggets igazi ki-ki mérkőzést játszott a Minnesota Timberwolvesszal és óriási küzdelemben a győzelmet is megszerezte. Nikola Jokics ugyan nem célzott jól, de sokoldalúan játszott (16 pont, 14 lepattanó, 9 gólpassz), a végén ő zárta le a meccset.

A főcsoport 9. helyén álló Denver ezzel beérte a Minnesotát a 8. helyért folyó küzdelemben, de a New Orleans, az Oklahoma, a San Antonio és a Utah is látótávolságon belül, mindössze két győzelemnyire tartózkodik. Utóbbi egyébként 22 ponttal legyőzte a Los Angeles Clipperst, amelynek már csak matematikai esélye maradt a bejutásra.

Eredmények:

Indiana Pacers-Golden State Warriors 126-106

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 119-115

Houston Rockets-Portland Trail Blazers 96-94

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets 111-119

Utah Jazz-Los Angeles Clippers 117-95

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 100-96